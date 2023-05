Yolanda Andrade resguardó archivos y grabaciones privadas por si llega a morir

Yolanda expresó que desea que se sepa "la verdad" (Foto: Instagram)

Yolanda Andrade ha procupado a sus seguidores desde hace algunas semanas, cuando la famosa conductora dio a conocer que sufrió una serie de “hemorragias” y otros fuertes síntomas que la llevaron al hospital.

La presentadora de Montse & Joe tuvo que dejar el popular programa de Unicable por el aparente aneurisma que habría padecido, afectación por la que incluso sintió que iría a morir.

A sus 51 años, Yolanda se encuentra descansando y bajo observación médica, por lo que deberá mantenerse en reposo por al menos tres meses en lo que su estado de salud se estabiliza.

Sin embargo, este miércoles 24 de mayo la actriz de Las secretas intenciones fue entrevistada afuera de los estudios donde se graba el programa que conduce junto a Montserrat Oliver. Con un parche en el ojo y el semblante apacible, la presentadora habló como pocas veces sobre Verónica Castro.

Yolanda pensó que moriría tras sufrir un aneurisma (Foto: Getty Images)

Y es que cabe recordar que en 2019 Yolanda dio mucho de qué hablar al asegurar que se casó hace más de 20 años con la famosa actriz, en una ceremonia simbólica que se habría llevado a cabo en Ámsterdam, Países Bajos.

Y es que mientras Andrade estuvo ausente de los medios de comunicación por su estado de salud, el periodista Jorge Carbajal, quien conduce el programa En Shock en YouTube, aseguró que la polémica conductora le había entregado documentos, fotografías e información privada para que fuera publicada en caso de que a Yolanda “le pasara algo”.

El reportero de espectáculos aseguró que la conductora le brindó en resguardo algunos “secretos muy interesantes”, sobre personas que han tenido que ver con ella a lo largo de su vida y trayectoria, una de ellas sería Verónica Castro, quien por su parte siempre ha negado la supuesta relación sentimental que la habría unido a Yolanda hace más de dos décadas.

“Yo no me casé. Yo nunca me he casado. Si no me casé con los padres de mis hijos, ¿cómo me voy a casar con Yolanda?”, dijo la veterana actriz en septiembre de 2019 para el programa Venga la alegría. “En esta vida no voy a casarme, y no voy a ser lesbiana, en esta ocasión no, no en esta vida”, expresó.

Verónica ha negado rotundamente haber sostenido una relación con Yolanda (Foto: Captura de pantalla/Twitter @vrocastroficial)

Ahora, en este reciente encuentro con la prensa, Yolanda, actriz de telenovelas como Sentimientos ajenos, confirmó que efectivamente le entregó dicho material al periodista de la plataforma de contenidos digitales Productora 69.

“Yo le di material a Jorgito Carbajal y no sólo material, le di unas grabaciones sin ningún afán de nada”, mencionó a las afueras de los históricos estudios de la XEW, en la calle Ayuntamiento, en el centro de la Ciudad de México.

Yolanda expresó que el motivo por el cual desearía que llegado el momento se dé a conocer dicho material es “con el afán de saber la verdad”, la cual calificó como “muy bonita”.

“No tengo por qué avergonzarme ni nadie, aparte el tema no sólo es ella (Verónica Castro), son varias personas, son varios momentos y no es echar de cabeza a nadie, para nada. No es nada malo”, insistió la famosa.

Yolanda aseguró que Jorge Carbajal tiene en su poder material íntimo (Foto: Twitter/@TVAztecaJalisco)

Yolanda, quien ha participado en otras producciones de Televisa como Big Brother VIP e Hijas de la madre tierra volvió a resaltar que “no tiene nada de malo lo que le compartió” al periodista de espectáculos, quien en 2022 destapó las conversaciones que Verónica Castro sostuvo con un grupo de adolescentes, fans suyas, a través de videollamadas en medio del confinamiento por la pandemia.

“Es bien feo que la gente se quede con la duda (de lo que pasó)”, dijo, “yo nunca he dicho mentiras de nada, no tengo por qué”, agregó.