Yahir pudo morir en el mar por un reloj

El cantante contó una historia donde aseguró que su vida corría peligro a consecuencia de un reloj (Ig: @yahirmusic)

El cantante Yahir reveló una historia que vivió cuando acudía a bucear y que puso en riesgo su vida a consecuencia de un reloj que lo llevó a nadar de noche en mar abierto y, debido a la oscuridad, no logró orientarse al regresar al barco y quedó debajo de él sin lograr ubicarse.

Pero, ¿por qué por un reloj? El exparticipante de La Academia dijo que estaba en una embarcación en el Mar de Cortés, ubicado al norte de nuestro país, cuando se le cayó una pieza de joyería que era importante para él, lo que lo llevó a atreverse a bucear de noche sin evaluar las posibles consecuencias.

Así lo dijo el intérprete de La Locura:

“Una vez me metí a bucear de noche y topé en la parte de abajo de un barco, no podía salir, era un bote muy grande, yo topé en la embarcación y me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó... buscaba escapes y no podía”, confesó Yahir en una entrevista con Ventaneando.

El famoso aseguró que nunca antes había contado la historia del momento en el que pudo morir (Foto: @yahirmusic/Instagram)

El intérprete de Fue Ella, Fui Yo añadió que debía mantener la calma lo cual era difícil, ante la desesperación de sentirse impotente de poder salir a la superficie, lo que ocasionó la imposibilidad de lograr tranquilizarse. Estas son las palabras del exmiembro del famoso reality show de talentos.

“Tenía que mantener la calma, este, pero sí me las vi muy duras y las personas que estaban afuera esperándome, ni estaban enterados, nunca les dije nada, bajé solo”.

Yahir contó que fue hasta que “encontró un hueco” que consiguió salir del mar y poder abordar el bote, pero decidió no contar nada de su anécdota hasta este jueves 25 de mayo. Asimismo dijo que todo lo hizo en vano porque en ese momento no pudo encontrar el reloj por lo que su búsqueda no tuvo éxito.

A Yahir le gusta realizar actividades acuáticas sin importar que durante una de ellas pudo perder la vida. (Foto: Instagram / Yahir)

“Estuve así hasta que pude encontrar un hueco, la desesperación fue terrible”, compartió el famoso quien agregó que todo esto fue muy rápido porque no estuvo más de 20 minutos bajo el agua y ya se sentía sumamente desesperado por no poder llegar a la superficie.

“Aproximadamente unos 20 minutos más o menos, estaba buscando un reloj que se me había caído y no lo encontré fue hasta el siguiente día que apareció”, detallo el cantante.

El intérprete de No Te Apartes De Mí dijo que la corriente era muy fuerte y lo arrastró en distintas ocasiones, lo que causó que perdiera el sentido de orientación y terminara debajo del barco sin poder salir.

“Estaba todo oscuro y la corriente me arrastró a otro lugar, pero yo no lo conocía... nunca había buceado en ese lugar de noche... “, mencionó el vocalista.

Yahir reveló que finalmente pudieron recuperar su reloj al día siguiente. Foto: Karina Hernández / Infobae

La pieza de joyería finalmente fue encontrado por un buzo experto que guardó el objeto hasta el regreso de Yahir porque él tuvo que trasladarse a la Ciudad de México debido a que tenía trabajo.

A pesar del terrible y peligroso episodio el exacadémico dio a conocer una de las mejores experiencias que vivió desde que se mudó a una localidad cerca del mar. Se trató de una ocasión en la que le tocó presenciar un alto número de delfines e incluso convivió un poco con ellos, reveló el también actor de la obra teatral de Vaselina.

El cantante se burló de Martha Higareda diciendo que él sí tenía testigos y testimonios como fotos para comprobar que eso ocurrió por lo que pedía que no lo compararan con la actriz que recientemente estuvo bajo los reflectores por sus peculiares anécdotas con actores famosos internacionalmente como Ryan Gosling, Robert Pattinson o Keanu Reeves.