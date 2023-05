Productor del documental sobre Alexa Hoffman desmintió financiamiento gubernamental

Se difundieron rumores sobre un supuesto apoyo gubernamenta l al documental de Alexa Hoffman (Instagram/@40tenafilms//Jovani Pérez/Infobae)

Como una forma de visibilizar el caso, Ginny y Alexa Hoffman decidieron comenzar la producción de un documental sobre los supuestos abusos que habría sufrido la joven por parte de su padre, Héctor Parra.

El titular de este producto audiovisual es Los 2 juicios de Alexa, pero recientemente generó controversia, ya que hubo rumores respecto al financiamiento del mismo. Al respecto, el productor Felipe Nájera lanzó un comunicado.

Este fue el mensaje que se pudo leer este 25 de mayo en la cuenta de Instagram de Cuarentena VideoFilms:

Este fue el comunicado de la productora de "Los 2 juicios de Alexa" (Instagram/@40tenafilms)

“El único socio de la empresa Cuarentena VideoFilms, Felipe Nájera, NO desempeña cargo alguno en el Gobierno de la Ciudad de México, ni recibe sueldo, emolumento o financiamiento público de ningún tipo (...) es categóricamente FALSO que se haya propuesto a Martí Batres, secretario de Gobierno de la CDMX y/o a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. También es completamente FALSO que quienes participan en el trabajarán posteriormente en una costosa campaña nacional” que incluya pláticas y asesorías pagadas por este”.

De esta forma, se informó que el documental sobre Alexa Parra comenzó a grabarse con celulares y un dron. En el comunicado también se mencionó que el trailer sobre el audiovisual fue realizado por Ingrávidos Digital y su equipo técnico.

Ginny Hoffman respalda a su hija Alexa (Instagram/@ginnyhoffman_)

En su momento, Ginny Hoffman mencionó que no le estaría dando apoyo a su hija si no supiera que es real lo que vivió:

“Sé perfectamente lo que ella pasó, sé perfectamente lo que ella ha sufrido, entonces estamos con toda la fe de que obviamente las pruebas que se han presentado, los testimonios van con toda la veracidad y con toda la verdad de lo que ella pasó, entonces seguimos en espera, en proceso y seguimos al pie del cañón”, explicó.

Es por esto que la ex integrante de Chiquilladas mostró respaldo a su hija con la elaboración del documental. De igual forma, describió a Alexa como “una niña sumamente noble”, explicó que es una joven que jamás en su vida permitiría que su padre pasara por un proceso así de complicado de no ser porque es verdad lo que sostiene.

Daniela Parra ha defendido a su padre e incluso convocó a una marcha el 24 de mayo, un día antes de la audiencia (Ig hectorparrag/dannielaprm)

Es necesario mencionar que en dicho material fueron incluidas capturas de pantalla y clips de distintos medios de comunicación; sin embargo, la hija de Héctor Parra no autorizó el uso de su imagen o la de su padre en el producto final.

A través de su cuenta de Twitter, Daniela Parra advirtió al creador del documental de su media hermana que no podrían usar su imagen ni mencionar su nombre en el audiovisual Los 2 juicios de Alexa.

“Solo le recuerdo a Felipe Nájera y a todo su equipo de “producción” que desde el 26 de abril no tienen autorización para utilizar nuestra imagen ni nuestro nombre. Bonito día”, escribió el 23 de mayo. Además, mostró una captura de pantalla en la que se vieron algunos mensajes.

La persona involucrada en el documental le solicitó su testimonio para incluirlo en el audiovisual, pero la joven, quien ha apoyado a su padre desde el principio escribió lo siguiente:

Esta fue la respuesta de Daniela Parra cuando se le solicitó su testimonio para el documental de Alexa Hoffman (Twitter: @DannielaPr)

“Hola, Diego. Gracias por la invitación, evidentemente no la voy a aceptar porque rijo mi vida con valores que, como veo, ustedes como productora no tienen. Además, no autorizo que utilicen ni mi nombre ni mi imagen y tampoco el nombre e imagen de mi papá. Gracias. Buen día.”

En cuanto a Héctor Parra, su abogada Samara Ávila mencionó que ya tenía conocimiento sobre el documental y se dijo “tranquilo” por su producción, de acuerdo con Venga la alegría.

En el comunicado de Felipe Nájera también se pudo leer que Héctor Parra fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores:

La audiencia clave de Héctor Parra se programó para el 25 de mayo (Jovani Pérez/Infobae)

“Hector N, como ya fue confirmado por personas de su círculo cercano, fue declarado culpable desde el 11 de mayo pasado en la audiencia del fallo”, se pudo leer. La audiencia de individualización de sanciones comenzó después de las 15:00 horas del 25 de mayo. Esta parte del proceso legal es clave porque el actor de telenovelas escuchará el tipo de sanción que deberá cubrir.