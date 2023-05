Por qué Checo Pérez no podrá celebrar con “chapuzón” en caso de ganar el GP de Mónaco

Red Bull no podrá realizar su tradicional celebración si uno de sus pilotos gana el GP de Mónaco, como fue con Checo Pérez en 2022. [Twitter/@RedBullRacing]

La Fórmula 1 se prepara para el desarrollo del Gran Premio de Mónaco, uno de los más importantes en el calendario de la temporada. El año pasado, el mexicano Sergio “Checo” Pérez fue quien se llevo la carrera, lo que ocasionó un gran festejo en la Energy Station de Red Bull, algo que al parecer en esta ocasión estará prohibido.

La escudería Red Bull Racing tiene una gran tradición con cada que uno de sus pilotos que consigue conquistar el circuito en Monte Carlo, la cual consiste en arrojarse a la piscina de la Energy Station. Este festejo lo realizó el piloto tapatío tras ganar durante el año pasado, algo que quedo evidenciado en varios videos que se hicieron tendencia en redes sociales.

Sin embargo, este año ese festejo a quedado prohibido por la Fórmula 1 y por las autoridades de Mónaco, así lo informó Juan Fossaroli, periodista experto en automovilismo, mediante un video en Instagram.

“Esta es la piscina que siempre tuvo agua y este año no está permitido, así que la llenaron con estas pelotas, salvavidas, así que quien gane el Gran Premio de Mónaco del equipo Red Bull, esperemos que sea Checo, no va a tener la oportunidad de tirarse a la piscina como lo hicimos el año pasado”, mencionó Fossaroli respecto a la situación.

El periodista argentino estuvo presente durante los festejos que realizó el mexicano, incluso el piloto de Red Bull lo tomó desprevenido y lo arrojó a la piscina. Recordando que llevan una buena amistad, misma que ha sido observada por los fanáticos de la Formula 1 en diversas ocasiones.

Aunque no aclaró a que se debe la determinación, medios locales han informado que esta decisión fue tomada por las autoridades del Principado, debido a la escases de agua que se vive en la región, tratando de reducir su consumo en hasta un 20%, por lo que se ha pedido que no se laven vehículos, se rieguen las planta y, por supuesto, que no se lleven las albercas.

Checo Pérez y su triunfo en 2022

El mexicano Checo Pérez logró un importante triunfo en el GP de Mónaco en 2022, siendo esta la primera victoria para él en esa temporada. En esa ocasión sufrió sobre el final de la carrera, luego de que el piloto de Ferrari, Carlos Sainz, se colocó por detrás de él en las últimas vueltas.

Al final, consiguió ganar el circuito por primera ocasión, mismo en el que había logrado un tercer lugar en 2016 mientras pertenecía a Force India. Las imágenes de su celebración le dieron la vuelta al mundo, ya que se vio a Checo celebrar con gran euforia, junto a su equipo y varias celebridades, incluido el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa.

El mexicano marcha segundo en el Campeonato Mundial de Conductores. (REUTERS/Maxim Shemetov)

En este momento, Sergio Pérez se encuentra en el segundo lugar del Campeonato Mundial de Pilotos, 14 puntos por debajo de su compañero Max Verstappen. Por lo que será importante para él obtener el triunfo en un circuito callejero, mismos que parece dominar a la perfección.

El mexicano ha conseguido dos triunfos durante la temporada 2023, el primero en Arabia Saudita y el segundo en Azerbaiyán. Además de lograr dos segundos lugares, un tercero y un quinto, recordando que no se pudo correr la última carrera en Emilia-Romaña, debido a las inundaciones que se presentaron en la región.

La carrera será el próximo domingo 28 de mayo a las 07:00 hrs (tiempo del centro de México), contando con transmisión en F1TV, la señal oficial de máximo circuito del automovilismo. Aunque las acciones comenzarán durante el viernes 26 y el sábado 28, con las Pruebas Libres 1, 2 y 3, además de la Clasificatoria.