¿Mónica Noguera celebró que Alexa Hoffman ganara el caso Héctor Parra? En redes la tacharon de falsa

Mónica Noguera fue criticada por caso de Héctor Parra (Instagram)

Durante la tarde del 25 de junio, Héctor Parra fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores. Estos hechos causaron reacciones encontradas entre la opinión pública y, Mónica Noguera no se quedó callada al compartir una publicación que causó gran controversia.

Fue a través de su cuenta de Twitter donde la conductora de Imagen Televisión emitió un breve mensaje donde hizo referencia a Alexa Hoffman -hija del actor que lo denunció- y Olivia Rubio, la abogada de la denunciante.

Qué dijo Mónica Noguera sobre caso de Héctor Parra

La presentadora de espectáculos escribió desde sus redes sociales sobre el caso de Héctor Parra, el cual ha estado lleno de diferentes versiones desde el principio.

“@olivia_rubio celebramos el dia de hoy por el Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, que condenó a Héctor N. a 10 años 6 meses de prisión por el delito de corrupción de personas menores de edad, agravado cometido en contra de Alexa”, colocó.

Mónica Noguera fue criticada en redes (Tw monicanoguera)

Además, Noguera citó el comunicado emitido por la defensa de Hoffman en donde se dio a conocer la sentencia de Héctor.

“Esta sentencia representa un avance en la búsqueda de justicia para Alexa y para todas las niñas y niños que han sufrido violencia sexual”, se lee en el escrito.

Usuarios criticaron a Noguera

Pese a que Mónica sólo citó desde el principio lo enunciado en el anuncio realizado por la firma de abogados de Olivia Rubio, los internautas malinterpretaron la situación y creyeron que la conductora estaba apoyando la resolución.

“Celebras? Un caso con muchas inconsistencias? Y un juicio muy manipulado reina todavía esto no termina!!!”. “Celebramos?? Ay Mónica, al verte en noticias pensé que tal vez yo me equivocaba y q tal vez tenías un poco de cerebro; hoy me doy cuenta que no tienes ni un 1 de inteligencia y que eres muy ignorante. Supongo que a ti no te censuraron, o si?”, escribieron.

Daniela Parra, Héctor Parra y Alexa Hoffman están en un problema legal (Jovani Pérez/Infobae)

Otra usuaria añadió: “Eres igual de falsa que Alexa y la mamá no sé cómo es que tienes el poder de tener a tu alcance un medio muy importante siendo una lacra de ser humano”.

Mónica Noguera se defendió de las críticas

Tras los ataques, la conductora de espectáculos respondió a algunos de los mensajes y aclaró que no estaba dando su punto de vista sobre el asunto.

“Estoy copiando el dictamen de el Juez del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, que condenó a Héctor N. a 10 años 6 meses de prisión por el delito de corrupción de personas menores edad . No doy mi opinión personal solo lo que determinó la ley”, puntualizó.

Cómo está Héctor Parra tras la sentencia

Después de que se diera una resolución sobre el caso, Samara Ávila, abogada de Héctor Parra, aseguró que el artista se encontraba bien pese a la larga sentencia a la que fue condenado.

Mónica Noguera fue criticada por caso de Héctor Parra (Captura de pantalla/YouTube)

La experta en leyes externó que hay un lapso de 10 días apelar la reducción de sentencia de Héctor Parra, por lo que la defensa del actor hará todo lo posible para que la situación del famoso sea más favorable.

“Como les comenté, no son buenas noticias, desafortunadamente el señor Héctor Parra está siendo condenado por el delito de corrupción de menores, lamentablemente a criterio de esta primera instancia le está imponiendo una penalidad mínima de 10 años con 6 meses, hay un concepto por reparación de daños de 200 mil pesos”, dijo la litigante.

Por su parte, Daniela Parra, hija del actor, señaló supuesta corrupción tras la sentencia. “Y se preguntan si hay corrupción?? ¡Que mentada de madre!”, escribió en su cuenta de Twitter.