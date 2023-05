Hombre acusado de colocar bombas molotov en cine de Chihuahua dejó un mensaje con símbolo nazi

En el sitios fueron hallado tres artefactos explosivos (Foto: Fiscalía Chihuahua)

Durante la noche del viernes 19 de mayo se informó sobre una presunta balacera y el hallazgo de bombas molotov en un cine de Ciudad Juárez, Chihuahua, al interior de la plaza comercial Gran Patio Zaragoza, ubicada en el cruce de las calles Óscar Flores y Boulevard Zaragoza.

Ya se tiene identificado al posible responsable de la colocación de artefactos explosivos e incluso ya se ha elaborado un perfil criminal de dicha persona, quien según las autoridades ha usado escritos y símbolos “ligados a grupos extremistas”.

En una rueda de prensa ofrecida durante el jueves 25 de mayo, el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas y el Coordinador de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Cristian Campos Coronado dieron detalles sobre los artefactos hallados en la plaza comercial.

En redes sociales se viralizaron los videos de los tensos momentos que vivieron habitantes de la ciudad fronteriza

Con el objetivo de encontrar al presunto responsable las autoridades dieron a conocer que dicho sujeto ronda entre los 18 y los 25 años. Cabe destacar que se trató de dos fechas: el 14 de abril y 19 de mayo pasados, en las que el sujeto señalado portaba una vestimenta similar: sudadera oscura, pantalón y tenis blancos.

“Se indicó que, además, se han realizado periciales de criminalística de campo en ambos eventos, obteniendo informes especializados, declaraciones de testigos y se logró un perfil criminal del presunto responsable, quien ha utilizado escritos y símbolos, ligados a grupos extremistas”, detallaron las autoridades.

Al lugar de los hechos acudieron las autoridades y encontraron tres artefactos explosivos (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Qué decía el mensaje y que símbolo tenía

En una de la imágenes compartida por la Fiscalía de Chihuahua se pudo ver el mensaje acompañado de una suástica en el que se habló de odio y además de la mente y alma del involucrado.

“El odio más puro está en la persona más buena luego de ser destruida, la paz mental propia está en el sufrir ajeno. Los actos de hoy son una muestra de lo mórbida que está mi mente y lo jodida que está mi alma”, fue el mensaje que en la parte de abajo tenía el símbolo frecuentemente relacionado con lo nazi.

Cualquier persona que cuente con información sobre el hombre mostrado puede realizar una denuncia ante las autoridades. “La finalidad es informar a la ciudadanía en general respecto de las acciones implementadas y, sobre todo, que nos ayuden a divulgar esta información para localizar al probable responsable de estos hechos delictivos”, dijo Cristian Campos.

Este fue el mensaje dejado por el posible responsable (Foto: Fiscalía de Chihuahua)

Cuando los hechos sucedieron medios locales indicaron que las bombas caseras fueron ubicadas en la sala 7 de Cinépolis y a pesar del reporte sobre detonaciones de arma de fuego, no se encontraron indicios balísticos en la escena. Como resultado no se reportaron personas heridas y hasta el momento no hay detenidos relacionados con estas acciones.

Por su parte, en redes sociales circularon videos sobre lo ocurrido en los que se pudo ver algunas de las reacciones por parte de las personas que estaban en la zona y también se pudo ver la llegada de cuerpos de seguridad al sitio, posteriormente fueron halladas la tres bombas de fabricación casera. Reportes de medios locales indicaron que el cine fue desalojado para mantener la seguridad de las personas.

“Que coraje que la gente ya no se salva de la violencia ni haciendo acciones tan inocentes como el ir al cine ): cada vez estamos peor, a este paso ya una ni le dan ganas de salir de casa”; “Ese tipo de episodios son el pan de cada día de los que viven en Juárez! hasta cuando las autoridades se van a poner las pilas, solo están de adorno”, expresaron algunos usuarios de redes sociales derivado de la presencia de los artefactos explosivos.