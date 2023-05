AMLO reiteró su negativa por entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte

Una vez más el presidente de México se refirió a su homóloga de Perú como una presidenta ilegítima y adelantó que entregará la administración de la alianza a Chile.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró que no tiene planeado entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico a Perú bajo la administración de Dina Boluarte, a quien se refirió como una “señora que está usurpando”. De esta forma, informó que tiene la intención de entregar el cargo a Chile.

Te puede interesar: Excanciller García Belaúnde cuestionó a AMLO por no entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico a Dina Boluarte

Las declaraciones del presidente de México tuvieron lugar apenas un día después de haber sido declarado como persona non grata por el Congreso peruano ante su “constante y reiterada injerencia” en los asuntos internos del país sudamericano.

“Yo se la puedo entregar a Chile sin ningún problema. A Gustavo Petro de Colombia no porque a él también lo declararon no grato, entonces pues se la entrego a los chilenos, pero no se la voy a entregar a la señora que está usurpando la presidencia”, dijo AMLO en conferencia mañanera este 26 de mayo.

AMLO se niega a entregar la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al considerar espurio el gobierno de Dina Boluarte

Desde la destitución de Pedro Castillo, López Obrador ha acusado de ilegítimo el proceso por el que se tiene al exmandatario en prisión y a Boluarte como jefa de Estado. Un situación que ha derivado en un constante intercambio de señalamientos que se han materializado en la fricción de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

Te puede interesar: Congreso: proponen declarar persona no grata a AMLO y denunciar a México ante la Corte de la Haya

“Mientras no haya normalidad democrática en Perú, no queremos relaciones económicas ni comerciales. (…) Le voy a entregar una carta al presidente Boric que ya no nos estén echando la culpa a nosotros los politiqueros en el Perú, que ellos no son el pueblo”, agregó.

Desde enero de 2022, México ejerce en el cargo ante la negativa de entregar la estafeta a Perú, quien debió haberla tomado en enero de este año.

Te puede interesar: Comisión de Congreso debatirá moción de rechazo a expresiones de AMLO contra Dina Boluarte

Pensado como un proyecto de integración económica y de desarrollo, la Alianza del Pacífico fue constituida en 2011 con cuatro países miembros: Perú, México, Chile y Colombia. Así, la presidencia pro tempore de la organización significa, entre otras cosas, ser el máximo representante y vocero oficial de los acuerdos a los que lleguen las naciones ante la comunidad internacional.

Alianza del Pacífico: qué es y cómo se beneficia el Perú. (Composición)

El desencuentro entre López Obrador y Boluarte también ha generado un división de posturas respecto a los otros dos integrantes. Por una parte, el colombiano Gustavo Petro mantiene una posición alineada a los expresado por el mexicano, y por otra, el chileno Gabriel Boric ha hecho público su reconocimiento a la peruana y respaldado la demanda por el turno en la presidencia.

Persona non grata en Perú

Este 25 de mayo, el congreso de Perú aprobó la moción 6513 con la cual el presidente de México ha sido declarado como persona non grata en el país. Con 65 votos a favor, 40 en contra y 2 abstenciones, el pleno del legislativo materializó el reclamo político por una políticas injerencista de López Obrador.

Aunque agradeció al sector legislativo que se negó a aprobar la iniciativa, el mandatario hizo hincapié en que los políticos de la nación andina se encuentran muy lejos de ser representantes del pueblo y aseguró que lo único que resiente de la decisión es no poder visitar la zona arqueológico de Macchu Pichu.

“Si no puedo ir a Perú lo único que lamento es no ir a Machu Picchu y desde luego ver a ese pueblo tan bueno. Es mucho pueblo el de Perú para tan poco gobierno”, comentó.