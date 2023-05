Medio Metro aclaró que no tiene cuenta de Twitter

Medio Metro salió a aclarar a sus seguidores que no tiene cuenta de Twitter, por lo que los polémicos comentarios no los ha realizado él.

José Eduardo Rodríguez, mejor conocido como Medio Metro, se vio envuelto en polémica en los últimos días por presuntos comentarios emitidos contra varios artistas a través de Twitter, por lo que salió ha aclarar la situación mencionando que no tiene cuenta en dicha red social.

El bailarín sigue marcando tendencia en redes sociales, debido a la popularidad lograda con sus singulares pasos durante las presentaciones de Sonido Pirata. Su vida a tomado un rumbo diferente, comenzando nuevos proyectos como actor de novelas e incluso como conductor de programas de concursos.

Está situación ha provocado que muchas personas hayan comenzado a seguirlo en redes sociales, para seguir de cerca las actividades que realiza en su día a día y los eventos a los que se presenta. Sin embargo, existen personas que también buscan aprovecharse de su fama, intentando dañar su imagen de alguna forma o sacar algún beneficio económico.

Tal es el caso de lo que sucede en Twitter, en donde una persona se está haciendo pasar por él para insultar a otros artistas y causar polémica, afectando en las relaciones personales que pueda tener Medio Metro. Ante esta situación, “Lalito” y su manager tuvieron que salir a aclarar la situación, misma que se volvió tendencia en días recientes.

José Eduardo Rodríguez ya había denunciado esta situación, intentado evitar problemas como los que ha enfrentado en días reciente.[Facebook/Medio Metro Oficial]

“Yo no había visto ese comentario que hicieron en Twitter, y hay una cuenta en Instagram que están tirándome a mi, están contestado como si fuera yo. La verdad yo no contesto cosas malas, ni nada, al contrario yo contesto cosas buenas”, explicó José Eduardo sobre la situación que se presentó en la red social.

Esto ya había sido denunciado por el mismo José Eduardo hace algunos meses mediante su cuenta oficial en Facebook, en aquella ocasión realizó una publicación con una captura de pantalla, en la que se veía el nombre del usuario que se encontraba haciendo comentarios negativos a su nombre.

“Amigos ayúdenme a denunciar está cuenta de Twitter, no tiene nada que ver con nosotros, tampoco compartimos sus pensamientos”, fueron las palabras del bailarín en aquel momento, sin embargo, hasta la fecha la cuenta se mantiene activa y con un gran número de reacciones.

Su manager, conocido como Gus, también habló sobre los acontecido, mencionando que solo tienen cuentas en Facebook para evitar pasar por este tipo de situaciones, incluso para no ser parte de estafas, como les ocurre constantemente cuando crean algún perfil en Instagram.

La cuenta fake se ha visto envuelta en varias situaciones tras los comentarios que emite. [Facebook/Medio Metro Oficial]

“”Nos dimos cuenta de que había puesto ese tipo de comentarios, pero nosotros no somos, no tenemos ni siquiera Twitter. No manejamos esa plataforma, a parte Instagram tampoco, por lo mismo de que nos están hackee y hackee, es un lidio como no se imagina toda la gente, la neta el tener que estar haciendo cuentas y la gente que cada ratito nos están amenazando, que nos estén pidiendo dinero”, señaló el representante del bailarín de sonidero.

La cuenta que se ha señalado tiene más de 20 mil seguidores, cuenta con varias imágenes que hacen creer que se trata del verdadero Medio Metro, sin embargo, estas se las roba de la cuenta oficial de Facebook. También menciona en la descripción del perfil, la forma de contactarlo para eventos, lo cual se hace a través de mensaje directo, algo que funciona para estafar a la gente.

Las tuits que realizan tiene que ver con temas de actualidad, aunque lo hace de forma negativa, lo que genera polémica entre la gente que lo sigue. Incluso en varias ocasiones ha arremetido contra Julián Ramírez y Sonido Pirata, situación que ha generado más problemas entre el sonidero y José Eduardo, aún cuando este último ha aclarado que no comparte dicha opinión, ya que se encuentra agradecido con él.