Canelo aseguró que vencería “con una mano” a Conor McGregor

En más de una ocasión Saúl Canelo Álvarez ha señalado que su prioridad es concretar la revancha contra el ruso Dmitry Bivol, pero en los últimos meses han salido nombres muy interesantes para su combate de septiembre próximo, como el estadounidense David Benavidez.

Sin embargo, la estrella de la UFC, Conor McGregor, ya lo retó al multicampeón mexicano hace unos días.

Al respecto, Canelo aseguró este miércoles que le ganaría fácilmente al irlandés. Así lo declaró durante la develación de su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México.

“Con una mano (le ganó)”, le respondió.

FILE PHOTO: Aug 26, 2017; Las Vegas, NV, USA; Floyd Mayweather Jr. lands a hit against Conor McGregor during their boxing match at the at T-Mobile Arena.

Cabe recordar que The Notorious ya probó suerte en el cuadrilátero en diciembre de 2017 ante Floyd Mayweather Jr, en un combate que generó gran expectativa tanto para los fanáticos del boxeo como de las artes marciales mixtas. Y fue un éxito absoluto de audiencia con más de 4 millones de hogares en PPV.

No obstante, el estadounidense se fue invicto, pues le ganó por decisión unánime.

Álvarez estuvo acompañado por el diputado Miguel Torruco, amigo personal suyo y quien exaltó la carrera del pugilista jalisciense, como un preámbulo a la develación de su figura de cera.

“Quiero agradecer al Museo de Cera, a Miguel (Torruco), que fue muy importante para estar aquí”, dijo en alusión al funcionario.

Canelo sostuvo que cuando sus hijos lo admiren en el Museo de Cera, “se van a sentir muy orgullosos de verme aquí”.

Por otro lado, sobre si le gustaría pelear en el Estadio Azteca como en su momento lo hiciera Julio César Chávez, respondió: “En cualquier parte de México, para mí es un honor. No descarto la posibilidad; a lo mejor no ahorita, a corto plazo, pero no lo descarto”.

“La siguiente semana voy a reunirme para ver qué es lo que viene en septiembre”, aunque a la pregunta de quién le gustaría más para esa pelea, si David Benavidez o Bivol, afirmó: “Bivol, pero si se pone ‘regejo’, buscaría más opciones”.

“Canelo” Álvarez he tenido una trayectoria notable en el boxeo profesional, pero solo tres de esas peleas, han sido contra oponentes mexicanos: Julio César Chávez en 2017, Alfredo Ángulo en 2014 y Alfonso Gómez en 2011.

Foto: AP

Se enfrentó a varios boxeadores mexicanos al comienzo de su carrera profesional, incluidos Francisco Villanueva, Abraham González, Miguel Vázquez, Pedro López y Jorge Juárez. Sin embargo, no ha subido al ring con un compatriota desde su pelea con Chávez Jr.

Distintos peleadores, críticos y el mismo público fanáticos del deporte se ha preguntado por qué Canelo no pelea con mexicanos, a lo que esté en algún momento respondió: “Dicen que tengo miedo, pero no le temo a nadie y no evado a ningún peleador. Benavidez no me aporta nada” dijo en entrevista para World Boxing News. “Díganme con qué campeón han peleado antes. Yo le gané a todos los campeones de la división”.

Además, agregó, “represento a México y no me gusta pelear con mexicanos, no le veo sentido. A Jaime Munguía le veo potencial, pero le falta todavía algunas peleas para llegar a esos niveles. No me cierro a nada, pero por ahora no me gustaría”

Una serie que sirva de ejemplo

El ‘Canelo’ Álvarez dijo que no ve cercano la probabilidad de hacer una película de su vida, pues no está listo aún.

“Sí me han ofrecido hacer documentales, una serie de Netflix, pero todavía no es momento, no me siento cómodo. Pero para todo hay tiempo y llegará su momento”.