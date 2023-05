Fieles al romanticismo, Camila dice no al reggaetón: “Somos coherentes, no oportunistas”

El compositor admitió que la pandemia que inició en 2020 lo llevó a la reflexión

La música romántica cuenta con gran tradición en México, emotivas composiciones a lo largo de la historia de la canción en el país han cautivado a las masas: desde José Alfredo Jiménez hasta Juan Gabriel, pasando por Agustín Lara y Armando Manzanero han creado temas que generaciones de enamorados han convertido en himnos. En la época contemporánea, la banda Camila, compuesta por Mario Domm, Samo Parra y Pablo Hurtado, también han abonado con su arte al romanticismo desde la balada pop rock.

Te puede interesar: “Hubo lágrimas”: Camila regresa a su origen con Samo y la magia que logran juntos

Desde Todo cambió, el álbum con que irrumpieron en el cuadrante radiofónico en 2006, los músicos cautivaron a su público con doce canciones de amor y desamor como Abrázame y Coleccionista de canciones, casi todas de su autoría, que de inmediato los posicionaron como abanderados jóvenes del romanticismo pop y los llevaron a girar durante casi dos años por múltiples e importantes escenarios.

Mario Domm, Samo y Pablo Hurtado están emocionados de poder reconectar con el público que los ha acompañado por dos décadas Foto: Camila

En conversación con Infobae México, la banda que este 2023 está de regreso con su alineación original tras la ausencia de Samo por diez años, reconoció que su inspiración se orienta al amor y las relaciones humanas, y que su esencia musical sigue intacta en medio de una industria que ha sucumbido a otros géneros cuyas líricas han dejado de lado el romanticismo clásico, como el urbano.

Te puede interesar: Lyn May criticó a Peso Pluma porque “se le subió la fama”

“Es que más bien no nos sale otra cosa, en lo personal he intentado hacer desde reggaetón y otras cosas y si uno se mete lo hace, pero cuando uno se confiesa y empieza a decir las cosas, en mi caso siempre ha sido por medio de la música un poco más lenta, donde me da chance de decir y rematar con alguna frase que sea ganadora y poder atrapar de alguna forma al que escucha, envolverlo con la música”, cuenta Mario Domm, el fundador de Camila y uno de los productores más importantes de la escena latinoamericana actual.

Samo Parra, Pablo Hurtado y Mario Domm compartieron con Infobae México la gran emoción de volver a crear música en conjunto Foto: Camila

Pese a que actualmente y desde hace algún tiempo una tendencia en la industria son las colaboraciones entre artistas del género urbano con el pop -es el caso de Reik ft. Bad Bunny, por ejemplo-, para la banda que ha vendido más de dos millones de copias de sus álbumes, experimentar con el reggaetón o el trap no es una idea del todo honesta.

Te puede interesar: ¿Cuál es la fortuna de Luis Miguel? Esto sabemos sobre las propiedades de ‘El Sol’

“No es el estilo que nosotros hacemos naturalmente, no estamos cerrados ni en contra de él, creo que la música se trata de diversidad, también de épocas, de expresiones, de estilos y todo va transformándose, evolucionando, la musica está en constante evolución”, cuenta Pablo Hurtado, quien recalca que la naturaleza de Camila es otra pese a las modas comerciales.

“El tipo de música que hacemos es de una manera y no pretendemos salirnos tanto como para buscar pegar de una manera solamente por esa razón. Si de repente sale una canción que naturalmente vaya en ese estilo, pues bienvenida, pero la naturaleza de este proyecto tiene otro tipo de canciones y una misión y una forma de hacer la música que llega para ciertos momentos y para cierta gente y tratamos de ser muy coherentes, muy honestos a la hora de hacer la música y no tratar de buscar el oportunismo”, expresó el guitarrista de la banda.

Para el guitarrista de Camila, “forzar” el sonido urbano sería oportunista

La recién anunciada gira de Camila, que por ahora consta de tres fechas en territorio mexicano a partir del próximo mes de octubre, representa para la el grupo creado en 2003 una aventura de nostalgia y reconexión, pero no quieren “futurear” sobre qué sigue en el camino, pues prefieren esperar la sorpresa de los fans que han pedido esta reunión desde 2011, cuando Samo emprendió una carrera en solitario.

“Podríamos hacer muchos planes y soñar con muchas cosas, pero al final el público tiene la última palabra y este reencuentro es para ellos, determinan dónde ponernos y queremos agradecer al público por abrirnos de nuevo su corazón y queremos que este primer concierto poder sentir esa misma emoción de años atrás, vernos a los ojos y cantar”, expresó el vocalista ante la expectativa del CAMILA Tour 2023.