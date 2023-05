Conflicto con Perú inició desde el rescate de Evo Morales, reveló López Obrador

(Foto: Twitter/evoespueblo)

El presidente Andrés Manuel López Obrador retomó este 24 de mayo el tema de las diferencias diplomáticas con el gobierno de Perú y reveló que estas no se originaron a partir de la destitución del presidente “legítimo”, Pedro Castillo, sino desde la operación de rescate de Evo Morales, pues se le negó a la Fuerza Aérea Mexicana abastecerse de combustible en la ciudad de Lima.

El Ejecutivo mexicano señaló que no olvida que cuando las Fuerzas Armadas de México acudieron al rescate de Evo Morales tras su destitución en Bolivia, la administración peruana de ese entonces no quiso vender combustible a la aeronave mexicana, además de cerrarle el espacio aéreo.

López Obrador aseguró que las fricciones con el Gobierno de Perú no iniciaron con la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo

“Llega el avión nuestro a Lima y le dicen: te tienes que ir. No este gobierno, el que estaba, porque no hay en lo sustancial cambio... No le querían vender el combustible, la turbosina”, acusó el presidente mexicano al hablar de sus diferencias con Perú.

El político tabasqueño se quejó que el país inca se encuentra gobernado por una élite y lo acusó de no facilitar el rescate del líder boliviano, cuando este último estaba por ser apresado.

“Se decidió ir a buscar a Evo Morales porque lo habían destituido, además había toda una rebelión racista, en Bolivia y se le fue a buscar en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para salvarle la vida. Un episodio muy lamentable y grave. ¿Qué creen que hicieron los del gobierno de Perú? Nos prohibieron el uso del espacio aéreo; eso no se olvida, recibiendo instrucciones de quién sabe dónde”, recordó el presidente.

El presidente mostró un plano de Sudamérica y recordó que incluso en aquel momento no se le quiso vender turbosina al avión de la Fuerza Aérea Mexicana.

Detalló que en la misión para sacar a Evo Morales de Bolivia, incluso la aeronave recibió disparos. Recordó que se logró que la aeronave volara a Paraguay, en donde se permitió el abastecimiento de combustible.

También habló de que Bolsonaro, expresidente de Brasil, también permitió el uso del espacio aéreo; y que gobiernos emanados de izquierda no lo permitieron.

“¿Quiénes mandan en esos países? ¿Manda el pueblo?”, cuestionó el presidente, y acusó que en México lo que pasa es que algunos quieren recuperar sus fueros.

