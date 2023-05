Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este martes 23 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de AMLO ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintos proyectos y escucharon preguntas de los medios de comunicación.

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del jueves 18 mayo de 2023

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 22 mayo de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo.

Bueno, pues como los martes cada 15 días, vamos a reunirnos para informar sobre el ‘Pulso de la salud’, lo que tiene que ver con el avance en el plan de garantizar el derecho a la salud, con especialistas, buenas instalaciones médicas, los estudios, intervenciones quirúrgicas, medicamentos; todo gratuito para los mexicanos. Es el derecho a la salud, cualquier persona puede ir a un centro de salud, a un hospital, a atenderse y no paga nada, nada. Estamos quitando las cajas registradoras de los hospitales.

Te puede interesar: La mañanera de AMLO de este viernes 19 mayo de 2023

Como estamos levantando todo este sistema, que estaba en el suelo porque estaba manejado por corruptos que se robaban hasta el dinero para las medicinas, pues nos está llevando tiempo. Además, resolver problemas estructurales, porque recibimos como mala herencia el que no tenemos los médicos, no tenemos los especialistas que requiere el país, porque durante el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas, no se invirtió en la educación pública.

Porque apostaron a poner al mercado la educación para que pudieran estudiar los que tenían para pagar colegiatura. Siempre hemos dicho que no estamos en contra de la educación privada, sólo que el Estado está obligado a garantizar la educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares.

Entonces, ¿qué fue lo hicieron estos irresponsables, corruptos? Que rechazaron a millones de jóvenes en el periodo neoliberal con la mentira, con el pretexto, de que no pasaban el examen de admisión. Si querían ingresar a una universidad 500 para estudiar medicina, admitían 50 y no porque no pasaban el examen de admisión, sino porque no había espacio, no había presupuesto.

Ahora tenemos funcionando 100 escuelas de medicina en todo el país, medicina y enfermería, pero nos está costando conseguir los especialistas. No hay cardiólogos, no hay pediatras.

El director del Seguro Social aportó mucho con una idea, en el sentido de que los jubilados, especialistas del Seguro Social que quieran ayudarnos pueden, si están en edad de hacerlo y además si es su voluntad, en participar de nuevo en el IMSS-Bienestar; reciben su pensión que por ley les corresponde, pero además pueden tener un contrato por cinco años y se les paga como especialistas. Y hay muchos que están jubilados. Desde luego, no están sólo en sus casas, hay quienes tienen sus consultorios, pero podrían participar estos especialistas en sus pueblos, donde viven o donde se criaron. Si quisieran, porque hay nostalgia por la creencia, por el origen, entonces si quisieran regresar, ahí hay trabajo. Y ya se inició este proceso y así estamos resolviendo también el problema de la falta de especialistas.

Le agradecemos al pueblo, al gobierno de Cuba, que también nos está ayudando porque ya son 700 los especialistas de Cuba que están trabajando en hospitales en México.

Y seguimos convocando, todos los médicos que quieran trabajar en el sector Salud, hay empleo, hay trabajo, todos, médicos generales y especialistas, porque lo que queremos es dejar funcionando antes de que termine nuestro gobierno este sistema de salud pública, de calidad y gratuito para los que no cuentan con seguridad social, que es la gente más necesitada.

Además, no sólo queremos tener médicos para un turno o sólo de lunes a viernes, porque también nos enfermamos el sábado y el domingo; entonces, es para todos los turnos y en todo el país y en el primer nivel de atención, que son unidades médicas, centros de salud y en la atención hospitalaria.

Entonces, sobre eso se va a informar de cómo vamos en este plan, ahí se va avanzando.

Y, también, Hugo López-Gatell va a informar sobre el daño de las drogas, todo esto que se está haciendo para alejar a los jóvenes del consumo de droga. Porque, si reforzamos la costumbre, la tradición que viene de lejos, que no hay en México demanda, que por nuestras culturas no hay adicción, no se consumen drogas aun cuando han intentado fortalecer el mercado interno de las drogas, incrementar el consumo interno de droga, no lo han logrado porque en México se conservan muchos valores.

En México hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales y en nuestras familias, en los pueblos, hay muy buenas costumbres que debemos de conservar, no apostar a ciegas a una modernidad malentendida que va en contra de lo que es nuestro gran país.

Entonces, si eso lo reforzamos con más información, que se causa mucho daño, porque en una sociedad ya muy impactada por el consumo de droga, que sufre mucho, se convierte en epidemias, pandemias el consumo.

Y ya no es qué droga se está usando, cada vez más dañinas, sino el que existe el consumo. Que hay quien las necesita porque no es feliz, porque padece depresión, de soledad, porque les falta cariño, apapacho, atención; todo esto que en México afortunadamente se conserva, se tiene.

Entonces, tenemos que seguir, seguir, informando para que no haya consumo y afortunadamente estamos avanzando y atendiendo mucho a los jóvenes, fortaleciendo a las familias, evitando la desintegración de las familias y atendiendo a los jóvenes.

Me da muchísimo gusto, por ejemplo, que, por el programa de las becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, cinco millones de estudiantes que tienen beca, que están en la edad más difícil de la adolescencia ya se redujo la deserción escolar, hay menos abandono de la escuela, entre otros factores, por este apoyo, porque tienen para pagar el pasaje, porque tienen para lo básico y esto ayuda mucho.

Ya estamos notando también que las bandas de la delincuencia cada vez hay menos jóvenes, en las detenciones cada vez menos jóvenes y eso es muy bueno. Nos está ayudando toda la familia, nos ayudan los papás, los abuelos y los jóvenes que están recibiendo apoyos, que tienen garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Ese es el camino, no sólo medidas coercitivas, lo más importante es atender las causas, que haya oportunidades de estudio, que haya trabajo, que el ingreso alcance y los valores, el amor en la familia, eso es importantísimo y que nos mantengamos muy unidos.

Entonces, vamos a hablar de eso.

Ah, les decía que, en la campaña, además de los medios de información, además que aquí en las mañaneras vamos a estar hablando y hablando y hablando de eso y el daño que hacen las drogas, sobre el daño que hacen las drogas, también informarles que ya estamos con el apoyo de maestras, de maestros y de padres de familia informando en las escuelas, en las escuelas secundarias, en las escuelas de nivel medio superior, en las preparatorias, se está dando información.

Y les agradecemos mucho a las maestras, a los maestros, porque es voluntario. En un día de clase son 15 minutos y con el material que se les está enviando ellos están informando sobre el por qué no a las drogas.

Dicho lo anterior…

JORGE ALCOCER VARELA, SECRETARIO DE SALUD: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días a todas y a todos ustedes, los saludo con el afecto de siempre.

Para hoy, en el ‘Pulso de la salud’ habrá sólo dos intervenciones, tres:

En principio, el subsecretario, doctor Hugo López-Gatell expondrá el tema de los inhalantes dentro del programa Prevención social de las adicciones.

Y, desde luego, la secretaria, la maestra Leticia Ramírez, secretaria de Educación Pública continuará con la actualización de lo ya mencionado por el presidente sobre las adicciones y su prevención como parte central.

La segunda intervención va a ser la del maestro Zoé Robledo, quien informará los avances del IMSS-Bienestar 2023 en el país para atender a la población sin seguridad social, que en este momento ya siente y ya vive la transformación del sistema de salud que conduce el señor presidente; nos hablará sobre las inversiones en materia de conservación y adquisición de equipo en el primero y segundo nivel de atención en los 14 estados con proceso de federalización, como ustedes verán.

Y, finalmente, se proyectará un video elaborado sobre el medicamento redotex, por Cofepris a través del doctor Svarch.

Eso es lo de hoy. Muchas gracias.

LETICIA RAMÍREZ AMAYA, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PÚBLICA: Buenos días, buenos días a todas a todos.

Hoy tengo el gusto de informarles a ustedes cómo va la campaña de prevención de adicciones, estrategia en el aula, ‘Si te drogas, te dañas’. Podemos informar que en el 95 por ciento de las escuelas secundarias y de media superior han participado de una manera muy comprometida y con mucho cariño hacia los adolescentes y jóvenes, hacia las alumnas y alumnos de estos grados por parte de los maestros, utilizando la Guía para docentes. Realmente ha sido bien aceptada la campaña y hay un gran interés por manejar toda la información. Y al mismo tiempo, decirles que ya tenemos los ejemplares de las Orientaciones para madres, padres y familias.

Ambos documentos se encuentran en el micrositio de estrategiaenelaula.sep.gob.mx y el día de hoy, aquí a través de Comunicación Social de Jesús Ramírez, tienen para ustedes llevarse Orientaciones para madres, padres y familias.

Les presentamos un pequeño video de cómo se ha estado trabajando en las escuelas.

(INICIA VIDEO)

CITLALI SÁNCHEZ, MAESTRA: Gracias a la guía para docentes he podido apoyar a mis alumnos con mayores herramientas.

LUIS LAURRABAQUIO, MAESTRO: Mis estudiantes en lo particular han reaccionado a esta estrategia de prevención de adicciones de forma muy positiva.

DIANA HERMENEGILDO, MAESTRA: Gracias a esto ha permitido que los alumnos tengan otra visión más sana y alejarse de las adicciones.

(FINALIZA VIDEO)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: De nuevo agradecemos a todas las maestras y maestros la forma en cómo han recibido esta campaña y el compromiso que tienen con la educación y principalmente con los adolescentes y jóvenes por la forma en cómo lo están trabajando.

Recordarles que es una campaña de prevención desde las aulas platicando en los salones de clases, generando diferentes actividades, es preventiva y es nacional.

Y en el micrositio estrategiaenelaula.sep.gob.mx hemos tenido esta cantidad de visitas, pero aquí lo que nos interesa es recordarles que existen pláticas con especialistas para que puedan tener muchos más elementos para poder así dar la información a las alumnas y a los alumnos. Aquí también en este micrositio se encuentran las cápsulas que hemos grabado con la Secretaría de Salud, con especialistas de la Secretaría de Salud y las informaciones que nos da aquí cada martes el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell.

En televisión pública hemos tenido un alcance de 9.8 millones de personas que han podido estar al pendiente de la campaña y en las redes sociales más de cinco millones 700 mil alcances, esto es lo que hemos tenido hasta este momento.

Y el día de hoy queremos presentarles un nuevo video y pedirles que pudieran reproducirlo, porque seguimos en la insistencia de que esta es una campaña en la que tenemos que participar, madres, padres, familias, maestras, maestros y los alumnos.

(INICIA VIDEO)

VOZ HOMBRE: En los menores de edad el consumo de cualquier droga daña su salud y afecta su crecimiento, sea la sustancia que sea, vapeadores, tabaco, drogas, ni siquiera una probadita, su cuerpo sigue en desarrollo y las sustancias adictivas pueden impedirles alcanzar su máximo potencial. Las adicciones alteran el cerebro, esclavizan la mente y el cuerpo.

La salud es tarea de todas y todos. Padres, madres, docentes y autoridades formamos un equipo con el objetivo de crear comunidades de bienestar en casa, en la escuela, en todas partes. Somos responsables de proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes. Hay que escucharles y acompañarles, darles información y alternativas. Nos toca a todas y a todos.

El mensaje es claro:

VOZ MUJER: Si te drogas, te dañas. La felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad.

(FINALIZA VIDEO)

LETICIA RAMÍREZ AMAYA: Ahora le vamos a dar la palabra al doctor Hugo López-Gatell para seguir con la campaña de ‘Si te drogas, te dañas’, en la información de inhalantes, el daño que causan los inhalables.

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ, SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD: Con su permiso, presidente, secretaria, secretario, director. Muy buenos días tengan todas y todos.

La semana pasada hablamos de cocaína y de crac y pusimos varias imágenes reales sobre la situación en la que terminan personas que consumen drogas en general. Y un comentario que nos hicieron que considero que es importante poner en contexto es que todas las imágenes eran de personas desposeídas, personas pobres, personas en gran marginación y esto podría dar la impresión de que el consumo de drogas es exclusivo de la gente en gran situación de pobreza. Entonces, aquí queremos remarcar: en todo el espectro social y económico puede haber un problema de adicciones.

Algunas de las drogas, algunas de las sustancias sicoactivas se consumen más en ciertos grupos sociales, en ciertas condiciones socioeconómicas que otros. La cocaína que mostramos o que comentamos la semana pasada realmente puede ser y de hecho es, una droga que se consume también en personas adineradas.

Lo que mostramos ahí es la situación en la que puede terminar, precisamente por el consumo de drogas y por esta perpetuación de un ciclo de exclusión que sufren las personas que padecen adicciones, por consumir la propia sustancia. Pero hoy vamos a habla de inhalantes y aquí sí queremos destacar que los inhalantes muy característicamente son la droga de las personas más pobres, de las personas más desposeídas que terminan aun en condiciones más adversas por consumir las drogas.

¿Qué son estos inhalantes o inhalables?

Son un grupo de sustancias químicas tóxicas que se evaporizan, se forman gases de diversos componentes y se pueden consumir por aspiración, por respirarlo de manera directa y eso finalmente pasa a la sangre y estos productos dañan la función cerebral y causan los efectos, tanto adictivos como los efectos de perturbación del aparato sensorial, del reconocimiento de personas, de la capacidad de concentrar y conducir el pensamiento.

Hay disolventes, hay gases, hay aerosoles, van a ver ustedes que hay diversos productos de uso común en la vida cotidiana para oficios, para la industria, para trabajo, para consumo personal y doméstico que han sido usados y siguen siendo usados como inhalantes, como inhalables por las personas que tiene esta adicción.

La siguiente, por favor. Aquí vemos algunos de los que son comunes: disolventes de pintura, el famoso tíner o solvente de pinturas; tolueno; pegamentos diversos, sobre todo pegamentos de potencia; acetona; marcadores permanentes, plumones marcadores permanentes; los solventes volátiles que tienen producen efectos sicoactivos, también son adictivos.

Gases, el gas de la risa, el cloroformo, anestésicos diversos, la propia gasolina de uso en vehículos.

Y aerosoles, el espray para cabello, pinturas en aerosol, cera para para muebles.

Todos estos productos pueden, finalmente, ser inhalados y producir un efecto adictivo y un efecto tóxico.

Algunos de los nombres comunes de uso entre las comunidades que consumen estos productos: el tinaco, el tpoy, el chemón, el elevón, el cemento, la goma, la bolita, el flan, la mona, el memo, el acmé, el monqui, muñeca, bob esponja, charco, calacazo. Como se ve, está muy incorporada toda una nomenclatura, toda una denominación de estos productos entre las comunidades de personas que consumen.

Hoy hemos querido destacar dos cosas principalmente en este segmento:

La primera es que el consumo de drogas es un asunto social, es un asunto que está íntimamente arraigado a la desigualdad social, a la injusta distribución de la riqueza, a la exclusión, a la marginación que sufren amplios segmentos de las poblaciones, desde luego no sólo en México, sino en el mundo y que su vez es consecuencia de un modelo social y económico que ha depredado la vida humana y que ha excluido a las grandes mayorías.

Y lo segundo que queremos destacar es los efectos que tienen las sustancias en la destrucción de la funcionalidad cerebral, sicológica, afectiva, social, que tienen las personas.

Y esto puede empezar en algunos aspectos que aquí se mencionan, como dificultad para conducir el pensamiento, para coordinarse, para planear, para moverse y coordinar en el caso de estas sustancias inhalantes.

Desde luego, afecta a prácticamente cualquier órgano del humano, del ser humano: el corazón, los riñones, el hígado, los músculos.

Disminuye la capacidad de oxigenación del cerebro y puede causar, desde luego, daños irreversibles, daños permanentes.

Un dato importante y preocupante es que estos solventes, estos inhalantes son la segunda sustancia de inicio entre el espectro de sustancias, drogas, de sustancias sicoactivas que se consumen. Después de la marihuana, popularmente conocida como la mota, los inhalables son el segundo producto de inicio y enseguida viene el crack, una forma muy impura de la cocaína.

El 84 por ciento de quienes la consumen inician antes de los 19 años y esto es también muy preocupante porque nos habla de un atrapamiento de la juventud en etapas muy tempranas.

Ahora, también es importante que hay distintos tipos, pero estos tipos de productos, como dije, se usan en oficios, se usan en empleos, se usan en trabajos y están a la mano. Solventes son el 50 por ciento, los diluyentes de pintura son el 32 por ciento; el PVC, un pegamento para productos plásticos, polímeros, es el nueve por ciento.

Ahora, es importante que en el caso de las inhalantes hay un factor de comunidad, un factor de cohesión. Como ya dije y recalco, esta es un grupo de drogas que consumen las personas más pobres, las personas más excluidas, de origen excluidas por situaciones sociales y económicas; pero, finalmente, se forma una especie de ritual de iniciación en donde las personas forman parte de una comunidad de identidad en la exclusión y eso va estimulando la necesidad de sentirse parte de la comunidad y de sentirse integrados a través del consumo de las sustancias.

La siguiente, por favor. Aquí algunas frases que se toman de algunos estudios cualitativos que han hecho diversos investigadores, investigadores mexicanos del Instituto Mexicano de Psiquiatría y de otras instituciones, estudios cualitativos que nos revelan un poco lo que ocurre en la comunidad, en la mentalidad de las personas que pertenecen a esta adicción a la sustancia:

‘Cuando inhalaba mucho a veces me quedaba desmayado afuera del mercado como un teporocho; pero no soy un borracho, a mí me gusta más el vicio, el activo’, el activo, que son estos inhalantes.

La siguiente es una frase tomada de un joven de 14 años que revela esta visión de sus pares: ‘Es que el PVC ―que es el tolueno la sustancia adictiva― te madrea el cerebro, con el tiempo quedas como idiota. Yo he visto chavos así, idos. No saben lo que hacen ni lo que dicen’. Realmente produce muy rápidamente una destrucción de la función cerebral y de la anatomía del cerebro y causa daños, como dije, irreversibles permanentes.

La siguiente y penúltima es: existen elementos de riesgo tanto individuales como sociales para vincularse con ciertas drogas. Lo hemos ido destacando y, aunque es un detalle, esto nos da claves sobre dónde hay que intervenir para prevenir, porque estos determinantes de riesgo, estas situaciones personales o sociales son distintas para cada tipo de droga y estas son algunas de las que se han identificado para el consumo de inhalantes:

La búsqueda de emociones y poder, esta es genérica, es compartida por muchas de las otras drogas.

Buscar una pertenencia, un sitio de inclusión, porque de origen se está profundamente excluida.

Buscar confianza y lazos comunitarios. Esto lo destacamos porque justamente uno de los instrumentos más importantes de la prevención, lo mencionaba el propio presidente hace unos minutos, es que el que la juventud tenga espacios, espacios de identidad, espacios de aceptación, espacios de inclusión, no solamente oportunidades materiales, de empleo o de educación, sino que se sientan incluidas las personas jóvenes.

Aspectos sociales es la disponibilidad de entornos seguros, donde hay entornos seguros o se sienten seguros en el mundo de las drogas hay una gran atracción hacia ello. Por el contrario, si se sienten seguros en un espacio libre de drogas, van a ser atraídos hacia ese otro aspecto.

La violencia de género, en particular la violencia doméstica, se asocia mucho con el consumo de drogas y ciertas drogas de alto impacto como son los inhalantes son característicamente vinculados a la experiencia de visualizar la violencia de género, la violencia doméstica.

Alto riesgo y vulnerabilidad socioeconómica, como ya dije, en particular aquí hay una gran carencia de seguridad social, no sólo en términos de las instituciones de seguridad social, sino en una marginación de todo el aparato de bienestar social comunitario, familiar y del estado.

La siguiente y última es un recordatorio de la Línea de la Vida. Hace unas pocas semanas dije incorrectamente el número, es 800 911 2000. Esta es una línea telefónica 24 horas al día con la que se puede encontrar información, asesoría y acompañamiento en caso de una situación urgente.

Terminamos este segmento sobre drogas y queremos compartir el video, este es un video. La semana pasada vino nuestro comisionado federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Alejandro Svarch y la comisionada de Operación Sanitaria, Bertha Alcalde y nos hablaron de la suspensión definitiva del registro sanitario de dos productos que comercialmente se llaman Redotex, Redotex NF. En esos productos se encontró, como se explicó y lo mostrará el video, los efectos nocivos que tienen para la salud.

De manera inexplicable dentro de lo que podría ser la legalidad se le fue dando registro sanitario, se le ratificó el registro sanitario en dos ocasiones a lo largo de los últimos 10 años o 15 años y queremos destacar que la Cofepris hoy está para proteger a las personas de los riesgos sanitarios y no para promover negocios y mucho menos promover negocios oscuros, negocios ilegales.

Este video fue hecho, por cierto, con la colaboración a iniciativa de jóvenes del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, lo cual nos llena de orgullo porque muestra, además, un cambio de consciencia de esta juventud. Y les agradecemos mucho el haber realizado el video. Pasamos el video, por favor.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN MUJER: Por mucho tiempo en Cofepris se tomaron decisiones favoreciendo los intereses privados, permitiendo la venta de productos que hacen daño a la salud. Tal es el caso de Redotex y Redotex NF, los supuestos medicamentos para bajar de peso.

Acompáñenme a ver de qué están hechos:

INTERVENCIÓN MUJER: Contienen cinco sustancias que mezcladas son dañinas para la salud.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Aquí te lo explico. Atropina, este medicamento es para quien tiene problemas cardiacos, genera sed y causa sueño.

Aloína, un laxante para estimular tu intestino que en exceso puede causar cáncer.

Trivodotironina, una hormona para los que tienen problemas de la tiroides que te acelera el metabolismo.

D-nospseudoefedrina, que es una anfetamina que te genera insomnio y ansiedad, una sustancia muy polémica, casi idéntica a la pseudoefedrina prohibida desde 2008.

Diazepam, un fuerte medicamento siquiátrico que disminuye tu frecuencia cardiaca.

Al tomar este coctel entrarás en estado de estrés físico debido a la estimulación simultánea de diversos órganos vitales. Puede ocasionar problemas cardiacos, derrames cerebrales e incluso la muerte. ¿Te lo tomarías?

Es tan dañino que ya ha sido prohibido en varios lugares, como Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Argentina e incluso la Agencia Mundial Antidopaje.

INTERVENCIÓN MUJER: En Cofepris nos dimos a la tarea de verificar la planta y cadena de distribución del producto, donde nuestro equipo técnico fue sujeto a intento de soborno. También, se instaló un equipo científico para evaluar y sustentar el daño de estos productos. Es así que decidimos cancelar el registro sanitario de Redotex y Redotex NF.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Por lo que su producción, distribución y venta quedan prohibidas y serán castigados.

A profesionales de la salud, eviten la prescripción de estos productos. A distribuidores y farmacias, retírenlos inmediatamente del mercado. A consumidores en general, ayúdennos a difundir los riesgos y a denunciar, si los ven.

INTERVENCIÓN MUJER: Cofepris garantiza que en México sólo se comercialicen medicamentos seguros, eficaces y de calidad.

INTERVENCIÓN HOMBRE: Nada está por encima de la salud y el bienestar de la población. El combate a la corrupción salva vidas.

VOZ MUJER: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

(FINALIZA VIDEO)

ZOÉ ROBLEDO ABURTO, DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS): Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, secretaria, secretario, doctor López-Gatell. Muy buenos días a todas y a todos.

Como todos los martes aquí en ‘El pulso de la salud’, informamos sobre los avances del IMSS-Bienestar, esta institución llamada a ser la respuesta para la atención médica de las personas sin seguridad social en la Cuarta Transformación.

El día de hoy traemos un reporte de inversiones que se han hecho en 14 estados que han decidido pasar al IMSS-Bienestar, que han decidido que sus unidades, hospitales, centros de salud, sean operados ahora por el IMSS-Bienestar.

Si podemos poner la primera. Esto es un resumen, se trata de siete mil 874 millones de pesos, tanto en acciones de conservación, es decir, rehabilitar hospitales, reacondicionar centros de salud. Muchas veces se piensa que todo se debe resolver solamente creciendo la infraestructura, pero hay mucho por hacer en infraestructura existente, en donde hacía mucho tiempo no se hacían inversiones.

También en la adquisición de equipo, ya sea equipo que se echó a andar o equipo que necesitaba ser sustituido para lo cual se hicieron compras.

Estamos hablando que en estos 14 estados hay 283 hospitales y casi seis mil centros de salud, sólo en estos 14 estados. Las inversiones que presentamos el día de hoy de conservación y mantenimiento han sido en 164 hospitales, 971 centros de salud; en la parte de equipamiento se ha distribuido en prácticamente todas las unidades.

En este caso vemos que son mil 72 millones de pesos en la conservación de 971 unidades de primer nivel. Se trata de pisos, plafones, cambiar baños, bardas perimetrales, pintura, reparaciones de ventanas, cosas que también le dan dignidad a la atención médica, además de mucha seguridad; lo mismo instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias.

Y en los hospitales, donde se han invertido mil 411 millones de pesos, también por conceptos que van desde impermeabilizaciones, adecuaciones y reparaciones, ampliaciones de farmacias, de almacenes, acciones de plomería a instalaciones sanitarias, cuartos de máquina y demás.

Entonces, vamos a ver esto estado por estado, además de los cinco mil 390 millones de pesos en adquisición de equipo nuevo, son 84 mil equipos nuevos que van para el primer y segundo nivel de atención; lo mismo, desde resonancias magnéticas, unidades de radioterapia, angiógrafos, equipos de rayos X, camas hospitalarias, ventiladores mecánicos, mastógrafos, unidades de anestesia, lámparas quirúrgicas, mesas quirúrgicas, hasta estetoscopios y estuches simples de diagnóstico.

Entonces, lo vamos a ver. En el primer caso tenemos a Nayarit, donde se han invertido 628 millones de pesos en 15 hospitales y 219 centros de salud.

Algo muy importante, estas inversiones junto con la adquisición de los medicamentos también es lo que permite incrementar los niveles no sólo de abasto, sino de surtimiento de recetas. En el caso de Nayarit ya estamos reportando un 99 por ciento del surtimiento de la receta en hospitales.

En el caso de Tlaxcala ―si podemos poner la siguiente― se han invertido 418 millones de pesos en 10 hospitales y 70 centros de salud. También el abasto se ha mejorado hasta llegar a un 96 por ciento.

En el caso de Colima, el tercer estado que se sumó a IMSS-Bienestar, se han invertido 278 millones de pesos en cinco hospitales. Hay ahí intervenciones que han incluso mejorado o rehabilitado por completo o reconstruido áreas de urgencia que estaban completamente abandonadas. También en Colima 64 centros de salud se han visto beneficiados y el abasto está reportándose en 97 por ciento de recetas surtidas.

Baja California Sur ha tenido una inversión de 147 millones de pesos en seis hospitales y 35 centros de salud. El abasto es del 99 por ciento. En este caso también han sido importantes las inversiones que han ocurrido en los hospitales en las ampliaciones de las farmacias y los almacenes hospitalarios.

En el caso de Sonora ha sido una inversión importante de 838 millones de pesos en 15 hospitales y 170 centros de salud. Hay un nivel de abasto del 98 por ciento; Sonora era de los estados que tenía los niveles de surtimiento más bajos en todo el país.

El estado de Sinaloa ha tenido una inversión de mil 334 millones de pesos, sobre todo en hospitales, como se puede ver, en equipamiento de hospitales. Hay hospitales nuevos de los que se construyeron, pero que después no se habían equipado por completo y, por lo mismo, no habían podido entrar en operación, había tres casos así en Sinaloa que hoy ya están funcionando gracias a estas adquisiciones que se hicieron tanto por parte de Insabi como del IMSS-Bienestar. El nivel de abasto en Sinaloa ya está en 98 por ciento.

El caso de Campeche, también, ha habido una inversión importante, 287 millones de pesos en acciones de conservación, mantenimiento en 10 hospitales y 17 centros de salud, además de adquisiciones de equipo. El nivel de abasto de surtimiento de recetas en los hospitales de Campeche ya está en 98 por ciento; había sido de los estados que también se había tenido que hacer un abasto emergente importante para mejorar el surtimiento.

En el caso de Guerrero han sido 816 millones de pesos invertidos en los 42 hospitales en 167 centros de salud. Ahí es todavía en donde hay un espacio importante de inversiones, sobre todo en acciones de mantenimiento y conservación en centros de salud, es decir, en el primer nivel de atención. El abasto está reportándose en Guerrero en 88 por ciento.

En el estado de Veracruz tenemos una inversión de 690 millones de pesos, en acciones tanto de mantenimiento como de equipamiento, esto ha sido en cinco hospitales principalmente. Y también ya tenemos un reporte de abasto del 96 por ciento.

Lo podemos ver ahí también, en estados que son más recientes en la intervención de IMSS-Bienestar el monto es más grande en la acción de equipamiento, sobre todo por compras consolidadas que se hicieron por parte de Insabi y del IMSS-Bienestar en diciembre del año pasado y que ya están llegando todos estos equipos e instalándose para su funcionamiento.

Vemos ahora Michoacán, que ha tenido una inversión de 613 millones de pesos en 22 hospitales que ya se están operando, además de equipamiento de estos mismos hospitales, se está reportando ya un 96 por ciento del abasto. Como vemos acá también, el monto mayor es el del equipamiento en unidades de segundo nivel, es decir, en equipo de hospitales.

Y en Morelos se han invertido 230.5 millones de pesos, fundamentalmente en equipamiento y también en conservación de 47 centros de salud y nueve hospitales. Hay un reporte del abasto en Morelos del 88 por ciento.

Y los tres estados nuevos donde se están haciendo acciones en este momento:

San Luis Potosí. San Luis Potosí ha tenido una inversión por parte del gobierno federal de mil 89 millones de pesos fundamentalmente en equipo, sobre todo en hospitales grandes, particularmente El Morones, que es un hospital de tercer nivel; además ya de acciones de conservación en siete hospitales. Ya hay un abasto del 88 por ciento allá en San Luis Potosí, es un estado que llevamos poquito más de un mes desde nuestra intervención con IMSS-Bienestar.

Lo mismo en Zacatecas, que es el siguiente, tenemos acciones de conservación, equipamiento, por 118 millones de pesos en 30 unidades de primer nivel y en particular en el hospital que no estaba funcionando desde hacía varios años ahí en Fresnillo y que ya hoy está atendiendo a la población, sobre todo en la atención obstétrica, es un hospital especializado en la atención de mujeres embarazadas.

Y en el caso de Oaxaca, donde acabamos de comenzar y ya se invirtieron 383 millones de pesos en 100 unidades de primer nivel, en el hospital de Juchitán, que también se acaba de echar andar y hubo una importante adquisición allá en Oaxaca de un nuevo almacén para IMSS-Bienestar por 136 millones de pesos. Uno de los problemas grandes del abasto de medicamentos en Oaxaca por la amplia dispersión de la población en sus más de 500 municipios es que no se contaba con un almacén central en la capital donde pudiera llegar todos los medicamentos y de ahí salir para la última milla, pero ya se cuenta con este almacén que se adquirió recientemente por 136 millones de pesos.

Son estos 14 estados, tenemos cuatro estados más que próximamente estamos interviniendo, hemos estado trabajando en Tamaulipas con el gobernador Américo Villarreal, en Hidalgo con el gobernador Menchaca y en Quintana Roo con la gobernadora Mara Lezama, además de la Ciudad de México. Con esto, estaríamos pronto teniendo 18 estados ya del país, además de cuatro más donde se tienen conversaciones muy avanzadas.

Sería todo por mi cuenta, señor presidente. Muchas gracias y buenos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Empezamos aquí con Sara.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Ayer en la Suprema Corte se dio la votación que invalidó este acuerdo del 21, que blindaba las obras. Se hizo en términos generales incluso más allá del ámbito de transparencia. ¿Qué implicaciones tiene?

Si se corre el riesgo de que estas decisiones judiciales pudieran frenar algunas de sus obras como el Tren Maya, si se corre ese riesgo o no, o si esto queda anulado ya con el nuevo decreto de hace unos días.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, nos adelantamos porque ya sabíamos que en la Corte había la intención de frenar las obras que estamos realizando en el sureste, el Tren Maya, el istmo y otras obras importantes de beneficio para la gente.

Y la Corte, como se dice coloquialmente, ya la perdimos. Yo creo que siempre había estado alejada del pueblo y cercana al poder, pero ahora de manera descarada están al servicio de los potentados, de la minoría, de lo que conceptualmente, teóricamente, se conoce como la oligarquía, que es el poder de los ricos, eso es la oligarquía, la democracia es el poder del pueblo.

Entonces, el Poder Judicial y en particular la Suprema Corte están al servicio de la minoría, ellos no tienen ningún aprecio hacia las acciones en beneficio del pueblo raso, nada, no les importa. Es como vivir en otro mundo; existe un divorcio completo entre este aparato que simula impartir justicia y las necesidades de la mayoría de los mexicanos, por eso sentimos que hace falta una reforma en el Poder Judicial.

Entonces, ya sabíamos que iban a tratar de frenarnos en la construcción de estas obras estratégicas. Y no estoy hablando al tanteo, no estoy inventando nada, todos los amparos a las obras que estamos llevando a cabo se promueven por un grupo vinculado a los jueces, a lo magistrados, a los ministros del Poder Judicial, esto que hablábamos ayer, de cómo existe una asociación de abogados con estas características que está dedicada a promover amparos en contra de las obras que estamos llevando a cabo desde la construcción del aeropuerto ‘Felipe Ángeles’. Ahí está un exministro de la Corte que sigue teniendo mucha influencia y sobre todo que pertenece al supremo poder conservador.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS, COORDINADOR GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y VOCERO DE PRESIDENCIA: José Ramón Cossío.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cossío. Ya hasta se me olvidan los nombres, pero los tengo que repetir.

Otro abogado, Carbonell.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Miguel Carbonell.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Miguel Carbonell, que fue de la asociación de Claudio. Bueno, todos ellos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Litigio Estratégico

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Cómo?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Litigio Estratégico se llama la asociación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Así se llama la asociación, Litigio Estratégico. Y ahí está también…

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Gerardo Carrasco.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Gerardo Carrasco, ese aparece en todas las demandas de amparo. Y Gómez Mont, el que fue secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que es de los abogados más ricos de México y del mundo, porque es una eminencia en el manejo de influencias.

INTERVENCIÓN: ¿Más que Diego?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Trabajan juntos, son del mismo equipo, no sé quién tenga más dinero; pero sí, su especialidad es esa, el tráfico de influencias.

Y esto es para también aclarar que no es que sean buenos abogados. Hay abogados brillantes, muy buenos abogados, pero íntegros y sin agarraderas, además que les molesta ese influyentismo de estar haciendo antesala en las oficinas de los ministros y desayunando y comiendo y cenando con diputados y dirigentes de partidos y desde luego con ministros y con los abogados de las grandes corporaciones económicas, financieras y, si se puede, hasta con los jefes de las corporaciones.

Esa es la labor, tienen a sus ayudantes que son lo que hacen el trabajo legal, pero lo esencial en su labor son las relaciones públicas, el llamado lobby. Entonces, este grupo influye mucho en la Corte.

Y los que están en la Corte también vienen de la época en que no se entendía que los únicos negocios que deben interesar al servidor público son los negocios públicos, por eso se dio a conocer otro decreto para proteger las obras y se declaró que son de seguridad nacional y de interés público.

Entonces, no hay problema, nomás decirle a la gente, por eso, afortunadamente.

INTERLOCUTORA: Incluso ayer el ministro Alberto Pérez Dayán dijo que ellos no se van a doblar, que van a seguir defendiendo la Constitución, que están fuertes y expresó también su rechazo a esta propuesta de que ministros y ministras sean elegidos por el voto popular.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pues ellos deben de seguir defendiendo su postura. Nosotros hemos aprendido que, el que se aflige, se afloja.

Ahora, dijiste… A ver, ¿cómo declaró?, ¿qué dijo?

INTERLOCUTORA: Que están fuertes y que nada los doblará.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, antes, después.

INTERLOCUTORA: Ah, que ellos no están de acuerdo en que sea en esta propuesta de que sean elegidos…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero hablaste de la Constitución.

INTERLOCUTORA: Ah, que van a seguir defendiendo lo que está marcado en la Constitución.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ellos no defienden la Constitución, ellos no defienden la Constitución, ellos defienden sus intereses y los intereses de quienes se sentían dueños de México.

Esa es una mentira, ellos no defienden la Constitución; tan no la defienden, que ellos la violan. Tan claro —porque no estoy inventando nada—, que hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que gana el presidente y ellos ganan cuatro, cinco veces más de lo que yo gano y con argucias legaloides ellos tienen esos privilegios violando flagrantemente la Constitución. Entonces, que no vengan aquí con demagogia porque ya no es ese tiempo, que engañaban.

Y acerca de lo otro, el pueblo va a decidir. Yo les voy a dar a conocer una encuesta que creo que publica hoy El Universal acerca de eso. ¿Saben? No está en encuesta, pero leí, a ver si es cierto, que el 68 por ciento de los mexicanos, 68 por ciento, está a favor que el presidente entrante, mujer u hombre, cuente con mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores para poder llevar a cabo reformas constitucionales y continuar con la transformación.

Y si se le pregunta a la gente —que esa sería muy buena encuesta— si está de acuerdo en que se elija, que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Suprema Corte, estoy seguro que la mayoría va a decir: ‘Sí, que se elijan’, porque sólo el pueblo, puede salvar al pueblo; sólo los clasistas, elitistas, son los únicos que piensan que el pueblo no debe de participar. Entonces, ¿qué es la democracia? ¿No es el gobierno del pueblo?

INTERVENCIÓN: ¿Y quién propondría a los ministros, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: El Poder Legislativo, el mismo Poder Judicial y el Ejecutivo. Se lanza una convocatoria con requisitos:

Tienen que ser, desde luego, abogados, un buen nivel académico, puede ser con maestría, con doctorado, para ministros.

Desde luego gente íntegra, honesta, con vocación de justicia.

Y entre todos se elige. Se da tiempo para que expongan, que los conozca la gente, que se conozcan sus trayectorias. ¿Cómo no se va a poder escoger entre 100 los mejores, a 11, la mitad mujeres, la mitad hombres?

Y el pueblo decide, ¿por qué no? Se hacía en la época del presidente Juárez, con el presidente Lerdo. Es el mejor periodo en la vida pública de México el de la República Restaurada, el Poder Judicial era el faro de la ley, independiente.

Decía don Daniel que eran hombres que parecían ―y yo diría incluiría ahora mujeres― gigantes o gigantas los servidores públicos, incorruptibles, rectos, patriotas, cultos, con gran preparación.

Miren esto, esta es de ayer:

‘Pensando en la próxima elección de diputados federales, en su opinión ¿qué es lo mejor para el país: que el partido el próximo presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados o que el partido del próximo presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados?’

Que el partido del presidente tenga mayoría en la Cámara de Diputados, 68 por ciento.

Que el partido del presidente no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, 23.

Pero esta es la opinión del pueblo.

¿Saben qué les falla a nuestros adversarios? Y voy a seguirles ayudando, haciéndoles recomendaciones respetuosas

Que hagan un esfuerzo, que se vayan a un retiro, a una especie de seminario, de taller, en donde empiecen, como las planas que había que escribir antes, 10 planas, 100 planas, 200 planas:

‘El pueblo sí existe, el pueblo sí existe, el pueblo sí existe.’

‘Debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo, debo respetar al pueblo.’

‘La democracia es el gobierno del pueblo, la democracia es el gobierno del pueblo.’

‘Nadie es superior a otro, nadie es superior a otro.’

‘No existen las razas.’

‘Debemos aplicar el principio del amor al prójimo, debemos aplicar el principio del amor al prójimo.’

‘Tenemos que actuar con respeto a los demás.’

‘Amarnos los unos a los otros.’

‘No debemos ser hipócritas.’

‘Tenemos que ser consecuentes, no robar, no mentir, no traicionar al pueblo.’

’Predicar con el ejemplo.’

‘Por el bien de todos, primero los pobres.’

Pero intensivo y a partir de ahí van a tener una actitud distinta y les va a ayudar mucho.

Es que, ¿por qué salen estas encuestas así? Porque la mayoría de la gente tiene un instinto certero, tiene juicio práctico, sentido común, que es el menos común de los sentidos.

¿Y saben qué pasa cuando aparece una encuesta así de El Universal o del Reforma? Porque si fuese de otra empresa diría: No, estas las mandaron a hacer. ¿Saben qué pasa? Busquen en las redes a los que comentan estas encuestas, ¿y saben qué dicen algunos?

‘Pobre país. ¡Cuánto atraso!’ ‘¡Cuánta ignorancia!’, ‘¡Qué pueblo tan atrasado!’ O sea, el problema no son ellos, el problema es la mayoría de la gente, por esa actitud clasista y racista. Entonces, si no cambian…

¿Saben qué les agregaría yo también en el seminario, en el retiro?

Que un teólogo de la liberación les ayudara a interpretar lo que fue la vida y la obra de Jesús, porque suele pasar que muchos de ellos van a la iglesia todos los domingos y olvidan los mandamientos y nada más confiesan y comulgan para dejar en cero el marcador y volver a pecar toda la semana y el domingo de nuevo a confesar y a comulgar. Esa hipocresía es la que los mantiene confundidos.

Por eso a mí me importa tocar estos temas, por todos desde luego, también por ellos, pero más que nada por los jóvenes y ahí sí también por los jóvenes que tienen que ver con estos actores conservadores. Porque el joven es rebelde, está limpio, no está influenciado, es un libro en blanco, una página en blanco, deseoso de saber, de conocer.

Y, repito, Simón Bolívar era hijo de un hacendado y tenía su maestro particular y es el libertador de nuestra América.

Y Madero, el presidente de México con más vocación democrática, Apóstol de la Democracia, nadie como él, nadie como él en su interés por establecer en México una auténtica democracia, hijo de hacendados. Cuando despidieron los empresarios industriales, textileros en Veracruz, en Puebla, en Tlaxcala, a los trabajadores una huelga de empresarios y había mucha pobreza y desempleo, Madero les ofreció a muchos trabajadores trabajo en su hacienda.

Y les hablaba yo de Práxedis Guerrero, magonista, también hijo de hacendados de Guanajuato, que lo desheredaron, porque imagínese el choque de un papá hacendado de Guanajuato con hijo que defendía a los pobres. Nada más una hermana, cuando lo mataron, se interesó en irlo a ver y en sus funerales. Pero una vez llegó a la hacienda y decía un peón: ‘Qué cambiado vino el patroncito Práxedis, que ahora quiere que comamos los peones en la mesa principal’.

Entonces, no pensar que: ‘Ah, son hijos de potentados o de gente conservadora, reaccionaria, de esos que nada más están pensando en lo material, esos no tienen remedio’. No, no, no. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción, hasta biológica.

Pero déjanos…. Porque ya que estamos en esto vamos a presumir. Pon la encuesta de hoy. Y todo esto es también porque hay mucha propaganda por lo de las elecciones, inventan: ‘Ya se derrumbó el gobierno’. No voy a decir sobre otras cosas porque no me vayan a multar, a ‘cepillar’, pero campañas.

Miren cómo estamos, 65 de aprobación.

¿Y cuánto de desaprobación? Veintiséis.

¿No tienes otra? A ver, ponla. Es también de El Universal, ¿verdad?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es la misma, es de Buendía y Asociados, es la de hoy.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Esta es otra clave también. ¿Cómo van a avanzar los conservadores, si no hacen nada en favor del pueblo?

Siempre he dicho: Hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan. El gobierno nuestro es un gobierno que da. Para que no anden buscando explicaciones tan complejas, sofisticadas, es esto, gobernar para el pueblo, mandar obedeciendo.

¿Saben que, por esto, adultos mayores votaron en contra los diputados del PAN? Cuando se propuso que, a grupos vulnerables, personas con discapacidad y adultos mayores se les considerara, no como beneficiarios del programa, sino como ciudadanos con derecho constitucional, cuando se elevó a rango constitucional, que hicimos esta propuesta, en la Cámara de Diputados votaron en contra los del PAN.

Es un poco lo del diputado de Coyoacán, Quadri. Y no lo digo nada más por Quadri, ¿eh?, lo digo porque en Coyoacán se supone que la gente está más despierta, más consciente y Quadri…

Pon el… Y ayer vi uno también de la señora que va arriba en las encuestas, la señora Lilly Téllez, pero ese no sé si sea cierto, —búscalo, ayer lo vi— en el mismo sentido, pero ella habla del sureste. A lo mejor lo inventaron, que decía que eran unos flojos los del sureste. Pero eso no ayuda.

Mientras lo buscas, ¿por qué no pones el resto de la…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Ponemos, ¿cuál? ¿Seguimos con la encuesta o Quadri?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Le seguimos con… Si tienes lo de Quadri, de una vez y le seguimos con la encuesta. Ahí está:

‘Si México no tuviera que cargar con Guerrero, Oaxaca y Chiapas, sería un país de desarrollo medio y potencia emergente.’

¿Quién va a votar por el PAN con un poco de luz en la frente en Guerrero, en Oaxaca y en Chiapas? Pero así está lo de la señora. A lo mejor es inventado, pero, bueno, ahí lo dejamos de tarea. ¿Lo tienen?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La encuesta sí, lo otro no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, vámonos con la encuesta, para no estar levantando falsos testimonios.

Están contentos 58 y no están contentos ¿cuántos? con nosotros.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Veinte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Veinte.

Adelante. ¿Ese cuál es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Beneficiados y perjudicados.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que si hemos beneficiado o hemos perjudicado.

Hemos beneficiado, 58 por ciento.

Hemos perjudicado, el rojo. ¿No aparece? Ahí está, 41.

Ah y acá perjudicado.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: O sea, la pregunta: ¿Te ha perjudicado o no?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No se siente perjudicado; y el 20 sí, bueno, el 16, el otro es al revés.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí se siente perjudicado.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Sólo el 16 por ciento se siente perjudicado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y el 84 no.

Pero ¿quién se puede sentir perjudicado? Nada más les voy a decir: los de arriba, los de mero arriba, todos han obtenido ganancias lícitas. Los perjudicados, pues es los que se dedicaban a robar.

¿Eso qué es?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: La de las preguntas, las posturas políticas.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, esto sí está interesante, esta está interesante, dice: ‘¿Es usted liberal o es conservador?’

Liberal, 56, ahí vamos, ¿eh? Conservador, 29.

Pero acá: ‘¿Es de izquierda o es de derecha?’

De izquierda, 30. De derecha, 45.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: ‘¿Obradorista o antilópezobradorista?’

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, obradorista, 61. Antiobradorista, 21.

Está bien la encuesta. O sea, ofrezco disculpas porque todavía no se levantan los fifís, pero no van a desayunar bien. Bueno, ahí vamos.

INTERLOCUTORA: Presidente y le quiero preguntar sobre este reportaje del New York Times donde habla que Encinas fue víctima de espionaje. Se señala en esta publicación que incluso lo habló con usted y que también dos colaboradores de él fueron espiados con este mecanismo de Pegasus, que, se entiende, sólo está en poder de la Secretaría de la Defensa. Si Alejandro Encinas se lo comentó y si tienen alguna conclusión de esta investigación.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, me lo comentó y le dije que no le diera importancia porque no había ninguna intención de espiar a nadie.

INTERLOCUTORA: ¿Pero sí lo espiaron?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé.

INTERLOCUTORA: O sea, ¿qué fue lo que le comentó, entonces?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Que le habían preguntado del New York Times si era espiado y él contestó que probablemente sí. Nada más que ¿de parte de quién? Si antes todos espiaban y siguen espiando. ¿De dónde salen las guacamayas, pues?

INTERLOCUTORA: Claro. O sea, sí se tiene la certeza de que fue espiado, pero no se sabe quién.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No se sabe quién, o sea, porque las… A ver, las guacamayas que le sirvieron a Claudio X. González y a Carmen Aristegui para dar a conocer el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa, ¿quién está financiando eso? ¿Son mexicanos, son extranjeros? ¿Por qué no se da a conocer la fuente?, porque hackearon también en otros países de América Latina las guacayamas.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y ejércitos de otros países.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Mande?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Y ejércitos de otros países.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Y ejércitos de otros países.

Entonces, no hay que darle importancia a eso, lo que hay que estar muy consciente es que no se debe de espiar a nadie, que eso se hacía antes en la época de García Luna, cuando en el New York Times y el Washington Post, ni el Wall Street Journal, ninguno de esos decía nada y los medios en México menos, menos.

Nosotros padecimos de espionaje muchísimo tiempo. Ya he puesto aquí dos o tres veces un reporte del finado Nazar Haro, que pasaba informes de mis actividades cuando yo estaba de director de INI en Tabasco, del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, creo, 1979. ¿Cuánto tiempo tiene de eso?, 50 años. No, 40, 42, 43 años.

Y ya les he platicado de que día y noche frente a la casa donde vivíamos en Villahermosa un carro de los encargados del espionaje.

Y hasta la pasada elección, hay pruebas que me espiaban, a toda la familia y lo siguen haciendo.

Pero son muy hipócritas nuestros adversarios, es como el mundo al revés, es como el que se roba una bolsa y empieza a gritar ‘al ladrón, al ladrón, al ladrón’. Así son todos ellos, Claudio y todo este grupo de adversarios y los medios de información.

Como estoy escribiendo ahora el último libro que tiene que ver con lo político, porque ya no vuelvo a publicar nada que tenga que ver con actividad política, voy a publicar —pero en tres, cinco años después de que yo termine— algo. Pero una investigación que quiero hacer, que me va a llevar mucho tiempo, pero el último sobre política ya lo estoy trabajando y me estoy encontrando, porque estoy haciendo como un repaso a los mismos, me encuentro a Ciro desde hace años, a López-Dóriga, a Loret y a otros, unos más moderados y otros siempre en contra, pero como mercenarios, pero décadas, Pablo Hiriart y otros que cuyos nombres es preferible olvidar.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Entonces, nada más: ¿no se sabe si fue con Pegasus este espionaje?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: ¿Ni lo van a investigar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, es que nosotros no espiamos.

INTERLOCUTORA: O sea, usted tiene la certeza de que no fue la Sedena.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: ¿Y así se lo hizo saber a Alejandro Encinas?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí. Y nosotros no espiamos, no somos iguales y no torturamos y en este gobierno no hay masacres, como había anteriormente y se respetan los derechos humanos.

INTERLOCUTORA: Gracias, presidente.

Y preguntarle, finalmente, si se rompió ya el diálogo con Germán Larrea, si hay algún tipo de conversación. Ayer incluso soltaron este rumor de que se iba a desistir de la compra de Banamex, por el tema de la concesión ferroviaria.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Yo hasta me había alegrado.

INTERLOCUTORA: ¿Por qué?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pero, primero, vamos a contextualizar, no hay texto sin contexto, o sea, porque la gente no lo sabe.

Es que en la tarde… Como tenemos la diferencia con el Grupo México porque estamos rescatando una parte de su concesión en el istmo, que nosotros consideramos que es estratégico el istmo, siempre se ha considerado una franja de seguridad nacional, es cosa nada más de ver la historia, entonces tomamos esa decisión e hicieron todo un escándalo y se rasgaron las vestiduras: ‘¡Y la expropiación!’ ‘¡Y un atentado a la propiedad privada!’ ‘¡Y ahora sí ya apareció la verdadera política!’

Le preguntaba yo a May ayer de lo del Tren Maya y en general yo creo que debemos de llevar en el gobierno como unas 500 expropiaciones que se hacen, porque es un procedimiento que establece la ley. A veces, la mayoría de las veces, son expropiaciones concertadas con el supuesto afectado, porque de esa manera se agiliza el trámite y se le paga lo que establece el avalúo cuando se va a hacer una obra. Pero esto lo plantearon como si fuese un atentado a la propiedad privada y una cosa propagandística, ¿no?

Bueno, ya expliqué ayer por qué razón fue que tomamos esta decisión y desde luego que se mantienen las pláticas, pero los que quieren, ¿no?, el pleito porque además piensan que eso les ayuda… Es como esto que hemos estado tratando, no conocen al pueblo, les falta recoger los sentimientos del pueblo, entonces piensan que eso perjudica. No.

Si la gente hasta nos ve moderados, porque imagínense lo que sucedió en el periodo neoliberal, que saquearon al país. Imagínense qué piensa una gente del istmo de Matías Romero, de ferrocarrileros, acerca que por primera vez en años se hace valer el derecho público, cuando entregaron todo, cuando remataron todo, acabaron con los ferrocarriles de pasajeros en un abrir y cerrar de ojos, 24, 25 mil kilómetros de vías férreas que se habían hecho desde la época de Juárez y llegó Zedillo y con un, ese sí, decretazo despojó al pueblo de sus bienes y se los entregó a dos empresas.

Imagínense la tierra de Demetrio Vallejo, es allá. Pero estos, ¿qué saben de la lucha ferrocarrilera?, ¿qué saben de Vallejo?, ¿qué saben del pueblo? Nada y encima se creen sabiondos, porque no son humildes.

¿Entonces, ¿qué pasa ayer en la tarde? Sale un tuit —¿No lo pones? Lo ha de haber sacado, López-Dóriga o Ferriz de Con. A ver, ponlo, sí — y lo reprodujeron todos nuestros adversarios, todos los voceros y achichincles del bloque conservador.

Pero van a ver lo que dice el Twitter, que ya no iba a comprar, el Grupo México, Banamex, según esto porque no hay seguridad jurídica en México. Miren:

‘Se desiste de la compra de…’ que porque dijo: ‘No voy a pagar siete mil millones de dólares por algo que mañana me pueden quitar’.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Eso no lo dice en ningún lado.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quién?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No lo dijo en ningún lado. O sea, esa frase no…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Ya después se supo que es una mentira.

Pero yo hasta me alegré porque dije: Bueno, si ya no lo va a comprar él, pues hay la posibilidad de crear una asociación público-privada.

INTERLOCUTORA: ¿El gobierno le entraría a la compra de Banamex?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, porque de eso… En el supuesto que fuese siete mil, tienen que pagar como dos mil o un poco más de impuestos, entonces ya quedan, ¿qué?, cinco y a la gente de México le interesaría tener acciones y otro tanto lo pondría el gobierno para que se tuviese mayoría.

Y no hay pierde porque es un negocio redondo. ¿Saben cuánto ganaron los bancos el año pasado? Doscientos 40 mil millones de pesos, este banco ha de haber ganado como unos… Por ahí debe de haber de estar el dato. Y como lo están vendiendo, es de lo que menos ganó, pero ha de haber ganado como ocho o 10 mil millones. A ver si nos los mandan el dato.

Pero ¿por qué sería importante? Bueno, porque se protege a los trabajadores del banco. Este es un banco como lo era Mexicana de Aviación, que ahorita quiero hablar de eso, Banco Nacional de México y en la privatización se lo llevaron a Citigroup, a Estados Unidos, o sea, se convirtió en banco extranjero.

Pero imagínense cuánto dinero maneja el gobierno en los bancos. Debemos… Bueno, el presupuesto es casi de ocho billones, ocho billones. Nada más lo que se paga por el manejo de las nóminas, se paga por nómina a maestros y a todos los servidores públicos, principal cliente: el gobierno. O sea, no hay pierde.

INTERLOCUTORA: ¿(inaudible) a esa posibilidad?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, estoy diciendo de que ya no quiso una empresa comprar el banco y casi se acaba el mundo, ¿no?

Y pueden, desde luego, otros empresarios adquirirlo. Pero además no es cierto, fue una volada, pero todo con el propósito de generar miedo, incertidumbre.

Y se sigue hablando con el Grupo México. Y no es un asunto personal y yo espero que se llegue a un acuerdo lo más pronto posible y no se descarta esa posibilidad de que se llegue a un acuerdo.

Y también esta otra, nada, nada. ¿Qué, no recuperamos las plantas eléctricas y se nacionalizó o fue la segunda nacionalización de la industria eléctrica?

¿Y por qué podemos hacer eso?

Porque tenemos finanzas públicas fuertes.

¿Y por qué tenemos finanzas públicas fuertes?

Porque no hay corrupción, porque no se permite el robo, porque no hay gastos superfluos.

¿Ya vieron que el presidente que compró el avión de Tayiquistán ya lo usó para ir a China? Sí, de lo que me perdí. Pero ya nos quitamos eso, ¿no? Imagínense, un avión de esas características.

Un candidato que estos, que hay como arroz, los candidatos del bloque conservador, uno dijo que sus primeras acciones iban a ser comprar un avión presidencial. Van muy bien, o sea, ahí la llevan.

PREGUNTA: ¿Y a dónde va el fin de semana, de gira, el fin de semana?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Voy precisamente al istmo, voy al istmo, porque vamos a supervisar los trabajos en las vías y vamos a ver el avance en puertos y en los polos de desarrollo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Tenemos lo de Lilly Téllez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, ¿sí es cierto?, ¿es cierto? A ver, ponlo, ponlo.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Es una respuesta a un tuit.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿A quién?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: A un tuit, ahí dice que ya le toca al sur y ella responde. Es cuando se anunció lo del Plan de Tesla, en el debate si era…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No la quiero afectar, porque está muy bien posicionada, va arriba, pero pues la vida pública tiene que ser cada vez más pública.

‘Sí —le dice, le dice a una persona, ¿no?, del sur— sí, ya les toca, pero trabajar’. O sea, los mayas, los zapotecos, mixtecos, nunca han trabajado; los totonacas no han trabajado.

‘Sí, ya les toca, pero trabajar. Para empezar, dejen de votar por puro grillo sin quehacer’. Ya no hay que estar en la hamaca, en respuesta a Lilly Téllez.

‘Sí, pero en el sur también se necesita inversión de esa magnitud, ya nos toca’, fue lo que dijo él. Tan fácil que era… A ver si la ponemos al rato, la de Serrat, El sur también existe.

Y ahí ya contesta:

‘Las empresas deben tener libertad de elegir dónde invierten. El presidente es un estorbo para la iniciativa privada. En lugar de condicionar las inversiones, debería dar certeza jurídica y seguridad. El norte de México es nuestro motor de desarrollo. Bienvenido, Elon Musk.’

Es eso. O sea que los del sur tenemos que trabajar, porque no trabajamos.

Vamos ahí con ella.

PREGUNTA: Gracias, presidente.

Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones.

Presidente, estuve en Sinaloa con los agricultores y me decían acerca de la Financiera Rural, que se quitó. Usted ya explicó que había mucha corrupción; sin embargo, se quedaron, dentro de la financiera se quedaron sus garantías.

Entonces, están las escrituras de sus terrenos, de sus tractores, todo está dentro de esta financiera. Quieren saber qué va a pasar con ellos. Están muy preocupados.

Y sobre todo saber también cuándo va a ser la Financiera Bienestar, porque tampoco tienen información sobre este tema.

También nos informan que la semana pasada apenas los atendieron los funcionarios de Precios de Garantía y que se juntaron con el secretario Adán Augusto para hacerle una propuesta a usted, que el secretario se la iba a dar a usted, que si ya tiene usted la propuesta que ellos le estaban haciendo.

Y, por otro lado, presidente está el tema del maíz transgénico, que está cotizado en la Bolsa de Chicago; pero estamos hablando que es un maíz amarillo, forrajero, es un alimento para animales el cual no se puede comparar con el maíz blanco de México, entonces pues es otro producto completamente diferente y su precio es muy bajo, no tiene comparación con el precio del maíz mexicano. Y, sobre todo, pues lo que gastan, porque está subsidiado por Estados Unidos y aquí en México los agricultores no tienen tanto subsidio.

Quería saber esto, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, se está atendiendo. Ahí ha habido manipulación, politiquería, se metió un senador de un partido opositor a desinformar.

Sinaloa tiene una atención especial, le estamos ayudando mucho. Dos medidas que se tomaron especiales para Sinaloa:

Una, que se va a comprar a Precio de Garantía un millón de toneladas de maíz blanco, eso en ningún otro estado se está haciendo, un millón de toneladas garantizadas.

Se mantiene el Precio de Garantía que, por lo que tú estás diciendo, ahora es superior al precio del maíz de importación. Que además no se permite en México utilizar maíz amarillo para el uso doméstico, para los alimentos de la gente, es para forraje, por el transgénico precisamente. Entonces ese es un apoyo.

Y lo otro, es que se amplió el fertilizante en Sinaloa, el fertilizante gratuito para entregar a quienes tienen hasta 10 hectáreas, eso no sucede en otros estados, va a ser de los estados, ya tienen fertilizantes, ya se está entregando, más beneficiados con fertilizante.

¿Qué es lo que está sucediendo?

Hay productores muy grandes, que eran los que antes acaparaban los subsidios y quieren también tener este trato. No se puede, se les está dando preferencia a los pequeños y medianos productores y eso es lo que vamos a seguir haciendo.

INTERLOCUTOR: Y el precio, presidente, el precio, porque las empresas o los industriales están comprando el maíz transgénico. Bueno, les quieren comprar el maíz blanco al precio del maíz transgénico que, porque así lo cotiza la Bolsa de Chicago; entonces, no es correcto porque no es lo mismo.

Entonces, ¿ahí qué se puede hacer?, ¿o cómo se puede defender a los campesinos para que no abusen de ellos?, porque estamos hablando de grandes empresarios.

Además, en alguna parte, me parece que está en el Tratado de Libre Comercio, el maíz transgénico se puede utilizar industrializado, pero, entonces, no puede hacer en masa, pero sí industrializado, pero es el mismo maíz, entonces hace el mismo daño.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero no se da permiso para que se utilice en la industria de la masa, de la tortilla, no se permite el maíz transgénico; entonces, no es que pueden traer los grandes productores de harina de maíz transgénico y meterlo a las tortillerías, no se permite.

INTERLOCUTORA: Ni en productos ya industrializados, como las tortillas que están en bolsitas y cosas así.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No.

INTERLOCUTORA: Para nada puede ser para consumo humano.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Para nada, nada, nada.

INTERLOCUTORA: Y el hecho de que se los quieran comprar a los agricultores en ese precio, porque están, me parece que, en cinco pesos, más o menos y el otro en siete, o sea, ¿por qué quieren abusar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, que no van a tener maíz, porque si no se permite para el consumo en tortillerías, pues van a necesitar comprarle el maíz a los productores de Sinaloa y a un buen precio.

INTERLOCUTORA: Se tiene que supervisar esto muy bien, ¿verdad, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, lo estamos haciendo y además hay otros instrumentos, los permisos de importación o permisos de exportación, o sea, el Estado tiene instrumentos para beneficio del interés general.

Eso es lo que no había antes, entonces el llamado libre mercado era también una falacia, lo usaban en los bueyes del compadre, cuando les convenía. Aquí, hablando de medicinas, nosotros no podíamos comprar medicinas en el extranjero, porque se protegía el monopolio que se encargaba de vender caras las medicinas. ¿No es así?

Entonces, es lo mismo en el caso del maíz y de todos los productos; afortunadamente, el Estado puede manejar una política arancelaria que proteja al productor nacional y al consumidor nacional.

INTERLOCUTORA: Presidente y acerca de la Financiera Rural, que se quedaron con su…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, decirles que ya van a resolverse todos los procedimientos y que la Financiera Rural se cerró porque había muchísima corrupción, fue saqueada la Financiera Rural, era como cuando existía el Banjidal, el ‘Bandidal’, es lo mismo, a las organizaciones, a todos los tocaba, pero les tocaba más a los de arriba, entonces no pagaban, aumentaba la cartera vencida y luego rescate y rescate ¿con qué dinero? Con el dinero del pueblo.

INTERLOCUTORA: La preocupación es que tienen ahí dentro, le digo, las escrituras de sus terrenos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, pero esto no eso no es problema.

INTERLOCUTORA: Están muy preocupados porque no saben cómo le van a hacer. ¿Se les va a explicar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Si, pero eso no es problema.

INTERLOCUTORA: Están muy preocupados porque no saben cómo le van a hacer.

Les va a explicar.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Va a haber información, sí. Y nosotros no perjudicamos a nadie.

INTERLOCUTORA: Sí, ellos confían.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: O sea, lo único que estamos buscando en todo es poner orden para que dejen de robar, eso es todo.

Entonces, agarran una bandera, ¿no? ‘Que somos productores, que necesitamos apoyo del gobierno’; se está dando apoyo, pero ahí mismo, sí, con esa bandera se apoya a los más grandes. Entonces, lo que estamos procurando es ayudar más a la gente pobre, a la gente que más lo necesita, no a coyotes.

INTERLOCUTORA: ¿Va a haber oficinas ahí de Precio de Garantía para que les puedan orientar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, ya se está haciendo.

INTERLOCUTORA: Muy bien.

Presidente, por otro lado, como usted lo ha estado mencionando esta semana acerca de Ernesto Zedillo, que desapareció los trenes de pasajeros para concesionar los derechos de vía y el cual derivó en desmantelamiento del sistema ferroviario, en el 94 se generó la ley a modo para darle todas las facilidades a los concesionarios.

La pregunta es: ¿por qué no se recuperan las vías y regrese el tren de pasajeros?

Sabemos que el diputado Miguel Torruco Garza generó una propuesta para modificar la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario. En pocas palabras, esta propuesta modificó la Ley Secundaria para que el Estado mexicano recupere la soberanía ferroviaria, obligando a los concesionarios a modernizar las vías, los señalamientos incrementar la seguridad para evitar descarrilamientos y accidentes, ya que México es el segundo país con mayor tasa de este tipo de eventos a nivel mundial.

Y, al mismo tiempo, abrir el mercado para que por fin regrese el tren de pasajeros y así se pueda conectar el país con el sistema ferroviario digno, mixto de carga y pasajeros desde el Tren Maya hasta las antiguas vías del país, los cuales se plantea modernizar, lo cual lo tienen las grandes potencias a nivel mundial.

Quería preguntarle cuál es su opinión acerca de este tema.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues no se descarta esa posibilidad, pero ya no nos va a tocar a nosotros, ¿no?, o sea, ya nosotros vamos a llegar hasta dejar liberadas las vías del istmo, la vía de Guatemala a Ixtepec, de Salina Cruz a Coatzacoalcos —hay un plano de ayer— de Coatzacoalcos a Palenque y todo lo demás el Tren Maya, estamos hablando como de tres mil kilómetros, no se habían hecho en los últimos tiempos, tres mil kilómetros de vías férreas. Entonces, hasta ahí llegamos.

Pero, en general son como más de 20 mil kilómetros concesionados de la época de Zedillo. No es nuestro propósito revertir esas concesiones, por eso fue una exageración lo que hicieron por 120 kilómetros.

Pero, además, algo de interés público, de interés nacional, nada más esto fue todo el escándalo. Imagínense sí que yo les hubiese propuesto: A ver —y ya les dejé la tarea, ¿eh?, pero Proceso no se mete, ni Carmen Aristegui, ni el Reforma, debería de hacer una investigación—, ¿cuánto recibió el gobierno por concesionar las líneas del ferrocarril de México? ¿Cuánto pagaron en ese entonces?

Hasta les podría yo decir: Les pago, incluso con actualización, lo que pagaron y nos las devuelven Porque se las remataron, se las entregaron.

Entonces, nosotros lo que queremos es esto nada más. Acá está Guatemala, aquí está el puerto Chiapas, aquí está el puerto Salina Cruz, aquí está Ixtepec, aquí hay una base aérea que se quedó cuando la Segunda Guerra Mundial, ya se los expliqué.

Este istmo tiene toda una historia de siglos, porque es la parte más estrecha de nuestro territorio, son 300 kilómetros del Pacífico al Atlántico.

Acuérdense del Canal de Panamá, antes de hacerse canal se independizó Panamá de Colombia. ¿Cuánto tiempo estuvo el Canal de Panamá tomado, toda la franja, por el gobierno de Estados Unidos? Sí, hasta que un buen presidente de Estados Unidos, el presidente Carter y un buen presidente de Panamá, el presidente Torrijos, firmaron un acuerdo, porque toda la franja era una ocupación extranjera estadounidense.

Entonces, nosotros tenemos que cuidar esto por nosotros y por los que vienen detrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos.

Bueno y esto, todo esto a cargo de la Marina, hasta aquí la Marina, porque aquí está el Coatzacoalcos, aquí está Dos Bocas que es también una instalación estratégica. Ya se tiene el derecho de vía hacia Dos Bocas para hacer el tren, también ya le va a corresponder a los… si es que se continúa con el plan. Pero esto es.

De aquí para acá todo está concesionado, todo. Estamos buscando con la nueva empresa que se fusionó de Canadá y Estados Unidos, Kansas, el que la concesión de México a Querétaro… ¿Se acuerdan que había un proyecto de un tren de pasajeros que se suspendió en el gobierno del presidente Peña, porque era una empresa china y a los estadounidenses no les gustó? ¿No saben eso? ¿Se los cuento? Nada más para que…

Resulta que se hizo un acuerdo entre una empresa mexicana y una empresa china; la empresa mexicana era esta empresa Higa con una empresa china para construir el tren de pasajeros de Querétaro a la Ciudad de México.

Entonces se hace la licitación y se firma el contrato. En ese entonces estaba el presidente Obama. Y no sé qué pasó, quién habló por teléfono, el caso es que cancelan el contrato. Y sí tengo la información porque me lo informó el embajador de China, ya no está ahora de embajador de China, está en el gobierno chino, una buena persona que conocía muy bien la política de China en América Latina.

Y dice que se sorprendieron porque ¿cómo se cancela el proyecto, si ya se había firmado? Pero que lo más penoso… Que ojalá y alguien lo aclarara, ¿no?, para ver si fue como me lo platicó el embajador de China, ya ven que yo siempre digo lo que siento y pienso, porque todo es enseñanza. Tenía unos días después un viaje a China el presidente Peña, entonces los malos asesores, los expertos, los especialistas o los internacionalistas, todos estos, pues le hubiesen aconsejado que, si se había cancelado el contrato, que cancelara el viaje, ¿no?, porque si ya se tenía un acuerdo… Pero no estaban contentos allá y no lo canceló.

Y me dice el embajador que, muy molesto, el presidente de China —da pena eso, ¿no?— le llama la atención al presidente de México por el incumplimiento del contrato. El caso es que no se hizo el tren. Mal por todos lados, ¿no, porque cómo el gobierno de Estados Unidos, con todo respeto, nos va a decir con quién sí y con quién no podemos hacer un acuerdo.

Mal también por el gobierno de China, que no puede haber maltrato a una autoridad de un país extranjero, no puede haber actos de prepotencia.

Y mal también por nuestro gobierno porque, si se hace un acuerdo, se debe de cumplir, los acuerdos se cumplen.

Entonces, ahora que vinieron los de Kansas se les propuso… Porque tienen una línea, una concesión. También para los jóvenes y ojalá se investigue más sobre el desastre que fue para México el periodo neoliberal.

¿Ustedes saben que hasta electrificaron esta línea a Querétaro para pasajeros y la dejaron abandonada y se convirtieron los equipos en chatarra?

Eso ni se sabe. ¡Cuánto despilfarro! ¡Cuánto derroche! ¡Cómo íbamos a salir así adelante! Ahora por eso México está creciendo; además, fortaleciéndose el orgullo de ser mexicano. ¡Cómo aceptar lo que sucedía y, peor aún, el querer que regresen los corruptos, los saqueadores!

¿Cuál es la diferencia del que roba una bolsa en el mercado al que llega a un cargo y se dedica a saquear, a robar? Y resulta que el ratero era el que se robaba el bolso en el mercado, el que se robaba una bicicleta, el que se robaba un cilindro de gas, el que se robaba la ropa que dejaban tendida en el patio, el que se robaba un pavo, una gallina, esos eran los rateros y los grandes saqueadores ni siquiera perdían su respetabilidad.

Afortunadamente, todo esto está cambiando y por eso México está siendo respetado, respetable en el mundo, porque no se permite la corrupción, porque no se permiten las injusticias, porque —no me gusta la palabra, pero sí aplica— el pueblo está, en México, empoderado.

Y esto es lo que les hace falta en otras partes; por ejemplo, en el Perú, que se empodere el pueblo.

Y muchas gracias, que me declararon persona no grata, es un timbre de orgullo, pero todo nuestro respeto, nuestra admiración, nuestro cariño al pueblo del Perú. Estamos muy conscientes que es una élite, una minoría rapaz, políticos corruptos, traficantes de influencia, periodistas vendidos, alquilados, intelectuales alcahuetes, no el pueblo del Perú.

Entonces sí, muchas gracias, muchas gracias por declararme persona no grata. Porque me sentiría yo mal; si esos legisladores y la señora que detenta el poder me entregaran una condecoración o me aplaudieran, a lo mejor me produciría vergüenza, me sentiría yo muy mal.

Vámonos a desayunar.

PREGUNTA: ¿Cómo amaneció ‘don Goyo’, presidente?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí, aprovechar. Hay una actitud del volcán no de alarma, ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite; básicamente más hacia Puebla, el resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche, que no haya alarma, nosotros estamos velando.

PREGUNTA: ¿No hay riesgo de alguna explosión?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Se están reuniendo constantemente los vulcanólogos, especialistas y no hay ninguna decisión de pasar a otra fase, es el semáforo Amarillo fase 3, o sea, todavía es preventivo.

Ya se hicieron las revisiones de las vías para evacuar, que no haya ningún problema, se está trabajando en todo lo preventivo, pero que no haya alarma. Y procurar ser muy objetivo al informar para no atemorizar a la gente.

Nosotros vamos a estar pendientes y cualquier cosa de inmediato vamos a informar. Pero sentimos que no va a haber problema.

Ya también todas las líneas están restableciendo sus vuelos. En algunos casos que no le echen la culpa a ‘don Goyo’, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas, que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores. Y no es por el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas líneas.

Muy bien.

+++++