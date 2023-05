Popocatépetl: ¿Qué alcaldías de la CDMX se verían más afectadas por la caída de ceniza?

Debido a la intensa actividad del Popocatépetl, se ha reportado caída de ceniza en diversos puntos de Puebla, Morelos y Estado de México. Foto: Cuartoscuro

Debido a la reciente actividad del Popocatépetl no se descarta la presencia de ceniza en la Ciudad de México, por lo que las autoridades se mantienen en alerta para llevar a cabo las medidas de prevención correspondientes.

El pasado sábado 20 de mayo se reportó ligera percepción de ceniza en las alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza; sin embargo, la dispersión del polvo depende por completo de la dirección de los vientos, por lo que sólo sería posible predecir afectaciones mayores en ciertas demarcaciones con la ayuda de un pronóstico temprano.

Bajo este panorama, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que las probabilidades de caída de ceniza en el territorio capitalino son bajas para este martes 23 de mayo, pues el pronóstico de la dirección de los vientos permanece hacia el sureste de la República Mexicana, afectando principalmente al estado de Puebla.

Pronóstico para la caída de ceniza en CDMX. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil

Por su parte, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó mayores afectaciones además de la caída de ceniza para la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Se trata del único riesgo, por lo que llamó a estar preparados: “Mantengámonos alerta. Estaremos informando permanentemente”, escribió la mandataria en su cuenta de Twitter.

En tanto, la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa Venegas, informó que en las 16 alcaldías de la capital se están tomando medidas ante la eventual “lluvia” de ceniza del coloso, ubicado en los límites de Puebla, Morelos y el Estado de México.

La reciente actividad del volcán Popocatépetl ha estado acompañada de expulsión de ceniza. Foto: Cuartoscuro

AMLO descartó elevar alerta por actividad volcánica

Especialistas se mantienen pendientes de la intensa actividad del Popocatépetl, mientras autoridades siguen “velando” por el bienestar de la población al trabajar en acciones preventivas ante una posible emergencia volcánica, aseguró el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia matutina de este martes 23 de mayo, el titular del Ejecutivo Federal explicó que hay reuniones constantes entre vulcanólogos y que hasta el momento no hay ninguna decisión de elevar el nivel del Semáforo de Alerta Volcánica, que actualmente se mantiene en Amarillo Fase 3.

“Hay una actitud del volcán, no de alarma. Ha bajado su intensidad, es menos también la ceniza que emite, básicamente más hacia Puebla. El resto de los estados no tienen lluvia de ceniza y estamos pendientes día y noche que no haya alarma. Se está trabajando en todo lo preventivo. Nosotros vamos a estar pendientes y cualquier cosa, de inmediato vamos a informar. Sentimos que no va a haber problema”, afirmó.

Por otra parte, detalló que la mayoría de aerolíneas comerciales han comenzado a restablecer sus vuelos tanto en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) como en el Felipe Ángeles (AIFA) tras la dispersión de ceniza del Popocatépetl. No obstante, pidió a las aerolíneas no aprovechar la situación para deslindarse de sus responsabilidades y echarle la culpa a “Don Goyo”.

“Todas las aerolíneas están restableciendo sus vuelos, en algunos casos que no le echen la culpa a ‘Don Goyo’, es porque ellos tienen fallas, algunas líneas comerciales, que no están llegando pilotos, que tienen ahí sus problemas que tienen que resolver, atender bien a sus trabajadores y no es por el volcán, hay también otros asuntos que tienen que resolver algunas líneas”, comentó.

El AICM tuvo que suspender múltiples vuelos en días recientes debido a la presencia de ceniza volcánica del Popocatépetl. Foto: Cuartoscuro

¿Qué hacer ante la caída de ceniza?

Ante la posible “lluvia” de ceniza de “Don Goyo”, Protección Civil de la Ciudad de México compartió a la población algunas recomendaciones para preservar su salud, entre ellas:

Evitar o limitar las actividades al aire libre, como el ejercicio físico

Debido a que la ceniza puede irritar el aparato respiratorio, si necesitas salir de casa protege tu nariz y boca

Usar lentes de armazón y evitar los de contacto

Tapar los depósitos de agua

Cierra puertas y ventanas con paños húmedos

No dejar alimentos a la intemperie para evitar su contaminación, incluidos los de los animales de compañía

Cubre las coladeras para evitar que las cenizas tapen el drenaje

En las últimas 24 horas, los sistemas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) que monitorean al Popocatépetl detectaron 5 exhalaciones de acompañadas de vapor de agua, gases volcánicos y ceniza; además, contabilizaron 1389 minutos de tremor y registraron dos explosiones.