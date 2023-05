Luis Miguel recordó cuando le plantó un beso a María Félix

"La Doña" murió una semana después. (Instagram: @lmxlm)

Luis Miguel retomó sus redes sociales desde que anunció su esperado regreso a los escenarios. En un principio solía publicar pistas sobre los conciertos que ofrecerá en México, Estados Unidos, Argentina y Chile este 2023, pero conforme el paso del tiempo aprovechó su espacio para compartir con sus fans desde fotografías con las personas que han marcado su vida hasta los inolvidables momentos que ha protagonizado en sus presentaciones.

En esta ocasión no fue la excepción, pues el intérprete de La chica del bikini azul sorprendió a sus 3.1 millones de seguidores en Instagram con un video muy especial que fue tomado hace poco más de 20 años. Se trata del día en que interrumpió un concierto que ofreció en el Auditorio Nacional para robarle un beso a María Félix.

Los inesperado beso ocurrió en marzo de 2002 durante la gira "Mis Romances Tour". (Instagram: @lmxlm)

En el breve fragmento audiovisual se puede apreciar el momento exacto en que Luismi se inclinó en la orilla del escenario hacia La Doña, quien dejó temporalmente su asiento en primera fila, para darle un “piquito” en los labios.

La afamada actriz mexicana aceptó el gesto del Sol con una gran sonrisa en los labios y tras convertirse en la envidia de muchas mujeres que hasta la fecha sueñan con estar cerca del intérprete, respondió dándole un beso en la mejilla.

Finalmente, el cantante de entonces 32 años de edad susurró unas palabras en el oído a María Félix, se despidió de ella con otro beso en su mano y continuó con su espectáculo.

La actriz era fan de Luis Miguel. (Twitter/@FilmotecaUNAM)

Pero eso no fue todo, el fragmento audiovisual que subió Luis Miguel en su cuenta de Instagram durante la mañana de este martes 23 de mayo terminó con una entrevista que en ese entonces concedió la protagonista de La generala, Tizoc: amor indio y La devoradora en cuanto abandonó el Coloso de Reforma.

Sin profundizar en detalles y muy a su estilo reconoció que era fanática del Sol de México y entre risas habló sobre su inesperado encuentro: “Me gusta mucho y lo quiero mucho. Le di un beso en la boca, además es tan buen cantante y guapo”.

Cabe recordar que La Doña solía asistir a los espectáculos de sus estrellas favoritas y Luis Miguel era uno de ellos.

El encuentro sucedió aproximadamente una semana antes de que María Félix perdiera la vida. (Cuartoscuro)

Criticaron a Luis Miguel por publicar contenido durante la madrugada

Como era de esperarse, el post del Sol causó sensación entre sus fans, aunque también dividió opiniones. Y es que muchos internautas lo criticaron por publicar contenido en sus redes sociales durante la madrugada, pues no es la primera vez que lo hace.

“Wey, claro que publicar a las 2:11 am es lo que esperaría de ti, pinch* Sol”. “Publicar a las 3 de la mañana, cosas que solo haría Luis Miguel”. “No tiene sueño o qué”. “Mi vida, ya duérmete por favor”. “Bonita hora para publicar cosas. Te amo”. “Ya duérmete, amor”, fueron algunas reacciones.

Sin embargo, muchos otros aprovecharon para mandarle halagos y recordar todo el escándalo que ocasionó su beso con María Félix.

Luis Miguel ya vendió todas las entradas para su gira 2023 que comenzará en agosto. (Hilda Ríos/Cuartoscuro)

“Ay Luismi no hace falta que publiques esto como indirecta, si quieres un besito solo mándame un DM”. “Dos leyendas María Félix una gran actriz y el Sol de México, único”. “LuisMi, en agosto vos y yo tenemos una cita, quiero esta misma situación, conmigo”. “Cuantas quisiéramos haber estado en el lugar de María Félix! La ternura de ese beso!! Mi sueño es poder besarlo (no en la boca) o que me dé su mano”, escribieron.

Asimismo, la periodista de espectáculos Verónica Bastos apareció en la sección de comentarios para compartir su versión de la historia. Y es que ella fue quien entrevistó a La Doña cuando salió del Auditorio Nacional: ”Mi ENTREVISTA con mi María Bonita!!! Me la dio una semana antes de morir…jamás hubiera imaginado que era su última entrevista! La hiciste muuuy felíz SOL!”.