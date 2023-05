Luis de Alba desconocía su participación en el documental de Paco Stanley

El actor recibió una llamada, pero negó que le hicieran una entrevista Crédito: Twitter/@deprimeramano

El actor y comediante Luis de Alba coincidió en algunos proyectos con Paco Stanley, el conductor de televisión que fue asesinado el 7 de junio de 1999; sin embargo, no contempló que fuera a ser incluido en EL SHOW: Crónica de un asesinato, un documental sobre la muerte del querido presentador.

Luis de Alba describió a su ex colega con cariño y respeto, pero negó que hubiera sido entrevistado en forma específica y le sorprendió saber que fue incluido en la producción del reportero, escritor y cineasta mexicano Diego Enrique Osorno.

Así lo reveló en conversación con Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano:

“No sé (que hago), mano. Me dijeron que estaba en el documental, me hablaron pero ¿Qué hago o qué digo? Pues yo no tengo nada malo que decir de Paco para nada”, detalló. Además, reveló que si le hicieron una llamada, pero que fue de corta duración y únicamente funcionó como un aviso de que participaría:

“Me hablaron y yo dije que fuimos compañeros de muchos programas, en teatro no, pero en televisión sí. Y aunque éramos amigos no éramos íntimos. Me caí muy bien y todo, pero le tocó irse desafortunadamente”, agregó. Luis de Alba dejó ver que su convivencia con Paco Stanley se limitó prácticamente a lo profesional y no fue entrevistado.