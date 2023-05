La ácida broma de El Capi Pérez a Ninel Conde por su físico: “Un derrame de aceites”

El Capi Pérez le lanzó a Ninel Conde una ácida broma en vivo (Foto: Instagram/@vengalaalegria V/@ninelconde)

Pese a que en el año 2023 los comentarios, críticas o burlas sobre el cuerpo de un tercero han cambiado radicalmente de dirección en los medios de comunicación, más de un despistado aún no se ha enterado que Pati Chapoy tuvo que ofrecerle una disculpa pública a Yuridia a casi 20 años de haberle dicho “gorda”.

El Bodyshaming o humillación corporal suele ser observada bajo lupa por televidentes, internautas y autoridades competentes, algo por lo que un ácido chiste de Carlos Alberto Pérez Ibarra, mejor conocido como El Capi Pérez, en el matutino Venga La Alegría ha revivido el tema tras presentar un video de Ninel Conde en el que dejó ver sus aspecto tonificado cubierto de aceites, situación que se prestó para que el comediante hiciera un juego de ideas y palabras sobre lo que estaba viendo en una enorme pantalla a lado de la conductora Kristal Silva en una sección de redes sociales.

La ex participante de Miss Universo glorificaba el cuerpo de la protagonista de Rebelde (2004), hasta que ambos hicieron una referencia a las sustancias que portaba la también cantante, cuando el ganador de LOL México All Star expresó: “Yo veo un derrame de aceites”, haciendo una referencia a las cirugías estéticas o posibles rellenos a los que ha recurrido El Bombón Asesino.

¿Cuál fue el video de Ninel Conde por el que El Capi se mofó?

La cantante fue criticada por esta publicación en redes sociales (Foto: Instagram)

“Verificado ¡Feliz sábado, bebés! Esta semana se viene algo espectacular, y ustedes serán partícipes de todo esto. Inicié con mi bronceado para arrancar este proyecto el día de hoy que será en la playa y con mucho bikini así que hay que iniciar como todo un bombón asesino. ¿Qué les parece? ¡Los leo!”, escribió la cantante de 46 años en un breve gif donde se le podía ver con un diminuto traje de baño color rosa y con el fondo de una cama de bronceado.

Aunque existe un gran cantidad de comentarios negativos en los que se hace mucho énfasis a las piernas de la cantante y un aparente “exceso de intervenciones quirúrgicas”, seguidores también han defendido la forma en que ella busca verse y exponerse en sus redes sociales.

“Creo que si esta con piernas de pollo y un trasero excesivo es muy su problema, igual a ustedes no les alcanza ni para meterse botox”. “De mal gusto que en pleno 2023 alguien está opinando sobre el cuerpo de otro, critiquen sus propias vidas y después vengan a molestar a los demás”. “Claro que a mí tampoco me encanta esta nueva forma de ver a Ninel, pero eso a ella y a mí me vale madr*s porque no está padre que alguien detrás de un celular o pantalla se atreva a hablar de tu cuerpo”. “El Capi solo demostró que TV Azteca seguirá con la humillación corporal”, reaccionaron internautas.

El comediante fue interrumpido por Kristal Silva (Foto: Instagram/@vengalaalegria)

Pati Chapoy, Yuridia y la humillación corporal

En el 2023 la eterna enemistad entre La Reina del Espectáculo Mexicano y la ex participante de La Academia volvió a relucir luego de que comentarios emitidos en Venteando sobre su aspecto físico cuando aún buscaba ganar dicho reality show se hicieron virales en redes sociales.

“Era tremenda cantante, nadie como ella, pero estaba gorda”, comentó Chapoy previa a revelar que desde entonces no acepta dar entrevistas para la emisión. Sin embargo, el paso del tiempo y el cambio de discurso en la sociedad la orillaron a tener que pedir perdón por sus comentarios negativos.

“A lo mejor me equivoqué, y lo que debí haber dicho fue que en esa época, como en ésta, a Yuridia le cuesta mucho trabajo dar entrevistas y socializar con alguien que no tenga nada que ver con La Academia”, expresó en su programa Ventaneando.