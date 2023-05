Joanna Vega-Biestro estalló contra Arath por tacharla de exagerada: “Seamos responsables con lo que decimos”

La conductora se mostró molesta con el famoso de "Hoy" (Sale el sol)

Joanna Vega-Biestro está envuelta en polémica después de que denunció supuestas amenazas por parte de Arath de la Torre. Así, aunque el conductor de Hoy se disculpó públicamente, posteriormente la tachó de exagerada.

Fue en este sentido, que la presentadora de Imagen Televisión no se quedó callada y durante este martes dejó en claro su postura hacia el actor.

Qué le respondió Joanna Vega-Biestro a Arath de la Torre

En la emisión del 23 de mayo en Sale el Sol, Joanna se mostró molesta por lo que dijo Arath después de mostrarse aparentemente arrepentidos.

“Yo estaba así con la niña en el tumbling (brincolín) y yo iba sola, no llevaba a alguien que me ayudara. No es como que dejo a mi niña de dos años y estoy 15 minutos platicando con una persona. No fue así”, comenzó a decir.

Arath de la Torre le dijo exagerada a Joanna Vega-Biestro (Instagram: @arathdelatorre // @vegabiestro)

También, la famosa volvió a enfatizar que su problema no era la inconformidad de Arath, sino la forma y el lugar en donde decidió explotar contra ella.

“Arath con esto quiero que quede clarisimo, puedes venirme a reclamar, a decir, si quieres que nos vayamos al rancho de Andrés Manuel, pido la dirección y ahí nos vamos juntos. No hay bronca, aquí lo que no está padre es que lo hiciste frente a mi hija de dos años y la involucraste. Ese es el tema”, puntualizó.

Vega-Biestro dio más detalles sobre la incómoda plática que habría tenido con el presentador de Televisa.

“Dijiste que la mierd* que soy y que la mierd* que sale de mi boca le iba a rebotar a ella y que tú ibas a estar ahí para verlo, entonces sí hablaste de mi hija y sí la involucraste”, puntualizó.

La conductora de Sale el Sol recordó que el lunes pasado, el actor le escribió a través de sus redes sociales.

Joanna Vega-Biestro arremetió contra Arath de la Torre (Instagram)

“Ayer me escribió un mensaje dircecto por instagram para ofrecerme una disculpa y ayer te lo reiteré dos veces, te dije: ‘Respeta aquí está mi hija’ lo quise hacer público para que quedara como antecedente”, comentó y agregó:

“Yo no te dije que grabaras ese video que nosotros comentamos y dimos una opinión. Si el publico está reaccionando así, mi culpa, no es. A veces tenemos que empezar a ser un poquito más responsables de lo que hacemos”.

Joanna defendió su postura y no coincidió con las acusaciones de Arath: “No exagero cuando se trata de mi hija, mi hija estaba enfrente. Y si para ti, decir a un grito pelado un ‘vete a la chingad*’ no es insulto, eso es una diferencia de interpretación, pero para mí sí”.

Finalmente, Vega-Biestro dijo que hubiera preferido tratar el tema por teléfono o en otro momento donde pudiera dejar a su hija con alguien de confianza mientras platicaba con el conductor.

Cómo fue la disculpa de Arath de la Torre

Después de que Arath de la Torre pidió perdón a Vega-Biestro ante las cámaras de Hoy, el artista fue cuestionado en un encuentro con los medios del tema y dijo que la conductora exageró.

“Estoy consiente. Quiero que sepan que sí sucedió, que en efecto yo le reclamé a Joanna en un lugar donde no debió de haber sido porque era una fiesta infantil, en donde estaban nuestros hijos y la familia, sin embargo, fue en un tono bajo, en un tono cero amenazante; yo soy incapaz de amenazar a alguien y mucho menos en público”, puntualizó y agregó: