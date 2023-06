Galilea Montijo nombró ganadora de La Casa de Los Famosos a Wendy de Las Perdidas

La conductora dijo que Wendy de Las Perdidas era la ganadora

La influencer Wendy Guevara, perteneciente a Las Perdidas, fue nombrada como la ganadora de La Casa de Los Famosos por parte de la conductora Galilea Montijo, a pesar de que el reality show dará inicio el próximo 4 de junio y que apenas este martes 23 de mayo se dio a conocer que Wendy era la cuarta participante de los que conformarán el elenco del programa.

Todo ocurrió por la filtración de un video en redes sociales donde podemos ver a la presentadora del programa Hoy al lado de Wendy Guevara y ante los cuestionamientos hechos por su compañero Pablo Chagra, la también integrante de Netas Divinas, hizo como si fuera a dar el premio a la influencer y declararla ganadora de esta edición de la producción televisiva.

“¿Cómo dirías que ella es la ganadora? Momento tenso, sí”, le preguntó Pablo Chagra quien será host en este programa.

“A ver, momento tenso, y sí, tú... tú, sí tú, te estoy hablando a ti, Wendy de Las Perdidas”, gritó con emoción Galilea Montijo.

Galilea Montijo estuvo con Carlos Chagra y con Wendy Guevara, cuarta participante de La Casa de Los Famosos (Ig: @galileamontijo)

Ante las palabras de la conductora de televisión, Wendy Guevara no pudo ocultar su emoción por su prematuro nombramiento como ganadora del reality show que está próximo a estrenarse.

“Ay, nooo, no manches, no”, son las únicas palabras que pudo articular la creadora de contenido.

Ante este hecho, los seguidores de Wendy de Las Perdidas aseguran que eso se haría real porque no puede haber otra ganadora que ella. Además amenazaron a la producción de La Casa de Los Famosos porque si había otro ganador que no fuera ella, iban a protestar contra el reality show debido a que eso sería trampa.

Galilea Montijo será la presentadora de La Casa de Los Famosos [Twitter/@Brothe_Mexico]

Así se expresaron los internautas: “Ella tiene ángel”, “Wendy ya es la ganadora, pero no lo quieren aceptar”, “literal, si no gana funamos a La Casa de Los Famosos”, “pues aunque no les guste, Wendy es una de las más probables”, “decretando desde ya como Galilea Montijo”, “esto es una profecía”, “todos sabemos que esto reality show ya tiene un ganador apalabrado”.

Otros de los comentarios que se hicieron al respecto es que la influencer haría que el programa televisivo fuera más ameno debido a su carisma, incluso criticaron a los conductores porque, declararon, había carisma ni química entre Galilea y Pablo Chagra.

Sin embargo no todos estuvieron de acuerdo y dijeron que si ella ganaba el reality show estaba “amañado” y expresaron abiertamente que ojalá la creadora de contenido no gane el reality show.

Wendy Guevara fue la cuarta confirmada para formar parte de La Casa de Los Famosos (Instagram/@soywendyguevaraoficial)

¿Quiénes son el resto de participantes de La Casa de Los Famosos?

Wendy Guevara, mejor conocida como Wendy de Las Perdidas, se convirtió en la cuarta participante confirmada para formar parte de La Casa de Los Famosos. La influencer había revelado esta información en sus redes sociales con anterioridad, no obstante los organizadores del programa decidieron guardar silencio para confirmar esta información hasta este martes 23 de mayo.

El resto de los participantes son el joven actor Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos y del famoso productor de telenovelas que lleva su mismo nombre. También estará el presentador Paul Stanley, quien aseguró que en caso de ganar el premio lo usará para casarse con Joely Bernat.

Por último tenemos a la exconductora de televisión Raquel Bigorra, quien contó que su participación estuvo en duda porque no quería mantenerse lejos de su hija Rafaella quien tiene 8 años.

El resto de los participantes de La Casa de Los Famosos lo conforman Paul Stanley, Emilio Osorio y Raquel Bigorra (Ig: @paulstanleyd) (Ig: @emilio.marcos) (Ig: @rbigorra)

La Casa de Los Famosos dará inicio el próximo domingo 4 de junio. Se transmitirá a las 20:30 horas a través de la frecuencia de Las Estrellas. Además se tendrá una transmisión especial a través de las redes sociales donde los presentadores serán Odalys Ramírez y Pablo Chagra.