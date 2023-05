En qué estados se suspendieron clases por actividad del Popocatépetl

Las escuelas implantarán modalidad en línea (MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ /CUARTOSCURO.COM)

Tras el cambio del Semáforo de Alerta a Amarillo Fase 3, las autoridades del Gobierno de Puebla informaron que se suspenderían clases presenciales en al menos 40 municipios de la entidad; no obstante, tras la intensa y constante actividad del volcán Popocatépetl, distintos estados se sumaron a la modalidad a distancia.

Te puede interesar: Popocatépetl: qué son los domos y por qué su formación puso en alerta a las autoridades

Con el fin de evitar afectaciones en la salud, los estados de Morelos, Tlaxcala y el Edomex, dieron a conocer la suspensión de clases en algunos de sus municipios ante la inusual contingencia ambiental provocada por el volcán.

En conferencia de prensa, Israel Calderón Reyes, subsecretario del Gobierno de Morelos, dio a conocer que, como medida preventiva y hasta nuevo aviso se suspenderán clase en al menos 194 plantes de los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundaria y media superior de las zonas cercanas al Popocatépetl, las cuales seguirán con el plan de estudio en línea.

Te puede interesar: Popocatépetl registró 168 exhalaciones en las últimas 24 horas

De acuerdo con las autoridades morelenses, los municipios tomados en cuenta para estas medidas previsoras son: Hueyapan; Ocuituco; Temoac; Tetela del Volcán; Yecapixtla; y Zacualpan de Amilpas.

El ejército mexicano patrulla las calles mientras la ceniza del volcán Popocatépetl cubre las calles, el lunes 22 de mayo de 2023, en Santiago Xalitzintla, México (AP Foto/Marco Ugarte)

Por su parte, el Gobierno de Tlaxcala, a través de redes sociales, anunció las medidas preventivas a seguir y la suspensión de clases presenciales en los municipios de Papalotla de Xicohténcatl; Zacatelco; Nativitas; Tepetitla de Lardizábal; Xicohtzinco; Tenancingo; San Pablo del Monte.

Te puede interesar: Volcán Popocatépetl: en qué posición del semáforo se encuentra tras reporte de caída de ceniza en CDMX

“Derivado del cambio de semáforo de Alerta Volcánica, se informa que para salvaguardar la salud de la comunidad escolar se suspenderán clases presenciales en los siguientes municipios, para pasar a modalidad en línea hasta la mejoría en el aire por la caída de ceniza.”, destacó la cuenta de Gobierno de Tlaxcala.

Las autoridades educativas del Estado de México suspenderán clases y retomarán la modalidad en línea en al menos 160 instituciones, las cuales albergan alrededor de 33 mil alumnos, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Educación de la entidad.

Los municipios que están contemplados para estas medidas son: Amecameca; Ecatzingo; Tepetlixpa; Ozumba; y Atlautla.

Lac ceniza volcánica puede ser grave para la salud (Facebook)

Por su parte, el estado de Puebla, la entidad más afectada por la reciente caída de cenizas, suspendió clases desde el pasado 21 de mayo, con el fin de asegurar a un total de un millón 800 mil alumnos de las cuatro mil escuelas que se encuentran en los distintos municipios.

Durante la conferencia de prensa del gobernador de Puebla, Sergio Salomón, en compañía de las autoridades de la Sedena, Marina, Guardia Nacional, Protección Civil y más exhortaron a la ciudadanía seguir las medidas de seguridad señaladas ante la contingencia ambiental derivada de las erupciones y caída de ceniza volcánica.

El Gobierno de Puebla informó que pese al cambio a Fase 3, la entidad, así como los estados vecinos, se encuentra en estado de Alerta y no de Alarma, por lo que se han implementado las medidas correspondientes en caso de requerir una evacuación; no obstante, las autoridades indicaron que no existe un riesgo mayor para tomar estas medidas hasta el momento.

(Foto: Pixabay)

De acuerdo con el gobernador de Puebla, la preocupación de las dependencias se ha enfocado en las medidas a seguir para evitar complicaciones en la salud con la contingencia ambiental, la cual puede tener consecuencias en población vulnerable como los menores de 5 años, embarazadas, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o respiratorias.

Ante esto, se recomienda el uso de cubrebocas, evitar las actividades al aire libre, compra de alimentos expuesto a la contaminación, uso de ropa y accesorios adecuados para protección de ceniza; evitar conducir a altas velocidades ante la falta buena visualización, reducir las salidas en automóvil, entre otras.