Carmen Campuzano señaló que Julio César Chávez no es “ético” con el tratamiento de adicciones de su hijo

Carmen Campuzano quiere ayudar a Julio César Chávez Jr (Ig carmencampuzanooficial/@jcchavezjr/cuartoscuro)

A principios de mayo, Julio César Chávez Jr. encendió las alarmas al realizar un video en donde aseguró que su familia quería anexarlo en una clínica. Ante esto, el Gran campeón mexicano confirmó que su hijo habría recaído en las adicciones.

Así, Carmen Campuzano -quien hace muchos años fue consumidora de sustantcias ilícitas- aseguró que la estrategia que el boxeador estaría utilizando para apoyar a su familiar tal vez no era la correcta.

Qué dijo Carmen Campuzano sobre Julio César Chávez Jr.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la modelo destacó que, pese al gran cariño que le tiene a Julio César, no estaba de acuerdo con como estaba manejando el problema.

“Sé que su hijo recayó, hay mucho que trabajar con él. Estoy convencida que Julio, yo lo quiero mucho. Tiene una clínica muy exitosa, pero él no es el indicado. Cuando hay parentezco es muy difícil y no es ético trabajar las cuestiones adictivas con un familiar”, puntualizó.

Julio César Chávez habla abiertamente sobre la salud de su hijo y revela detalles impactantes (@jcchavez115)

Campuzano ahondó en que sí era importante que los seres queridos de Julio César Jr. tejieran una red de apoyo, pero remarcó que no podían inmiscuirse en otros aspectos.

“El mejor consejo es que se involucre la familia y que trabajen en conjunto, hay que trabajar con cosas de su infancia de Julio Jr.”, explicó.

Al ser cuestionada sobre si estaría dispuesta a apoyar al joven deportista, Campuzano aseguró que tenía toda la intención.

Sí, Julio, él siempre (me ayudó) con mucho cariño. Con todo el gusto del mundo si se me comparte hacerlo, porque yo sí sigo la ética que se debe de llevar”, comentó.

Carmen Campuzano quiere ayudar a Julio César Chávez Jr. (Foto: Hugo Avreimy / Infobae)

También, la famosa explicó que ella llevaba muchos años informándose sobre el tema y que tenía las aptitudes para ser un factor importante en la recuperación de Julio César Chávez Jr.

“Yo estoy dispuesta, porque soy una persona que tiene mucha experiencia y que ha pasado muchos años trabajando y estudiando con esta problemática con esta enfermedad, con buenos resultados, con ética y discresión a mis pacientes”, relató.

Julio César habló sobre la recaída de su hijo

Durante una reciente entrevista con David Faitelson, Julio César Chávez platicó que su hijo no goza de buena salud menttal actualmente, lo cual habría detonado un episodio psicótico.

“Informales que, ya ves que ha habido muchos rumores sobre una recaída de Julio […] desafortunadamente Julio sufre depresión, se tomó un ansiolítico, tenía dos días sin dormir y empezó a delirar, se le inflamó el cerebro, no durmió... volvió para atrás”, expresó.

Aparentemente, Julio César Chávez Jr. llevaba dos días sin poder dormir debido a la depresión que afronta. Y, como no había nadie en su casa, fue imposible que alguien se percatara que el hombre tomó un ansiolítico.

Julio César Chávez ha hablado sobre su hijo (Instagram/ @jcchavez115)

“Cuando uno deja una adicción, has de cuenta que volvió a consumir pero sin consumir. Tomó un ansiolítico, pero como es adicto, David, se tomó tres y eso le hizo ya detonar y empezar a recordar cosas del pasado. Empezó a psicotizar y hablar pura pendejad*”, agregó el padre del joven durante la entrevista.

El Señor Nocaut recalcó las dificultades de esta situación, ya que los episodios de delirio de su hijo podrían ser causados a partir del consumo de cualquier sustancia, a pesar de que esta fuera meramente médica.

En el live que se hizo viral, el Junior dejó entrever que sí había pensado en volver a consumir.

“No he recaído todavía, he batallado mucho, se me ha antojado andar de vago y todo. Se me antoja recaer porque imagínate, uno va con la ilusión de ir a un lugar a que cambien las cosas”, narró Chávez Jr.