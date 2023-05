Arath de la Torre aseguró que Joanna Vega-Biestro ‘exageró’ en su reclamo: “Tenemos derecho a defendernos”

La presentadora y el actor tuvieron un episodio polémico en una fiesta infantil; ambos salieron a dar su testimonio. (Sale el Sol)

Joanna Vega-Biestro y Arath de la Torre se posicionaron entre las principales tendencias de redes sociales durante la mañana del lunes 22 de mayo tras revelarse un encontronazo que protagonizaron en una fiesta infantil. Aunque cada uno contó su versión de los hechos en sus respectivos espacios televisivos y el actor ofreció una disculpa pública por lo sucedido, los dimes y diretes continuaron fuera de cámaras.

En cuanto el protagonista de Amigas y Rivales abandonó las instalaciones de Televisa fue abordado por medios de comunicación sobre la “fuerte amenaza” que lanzó en contra de su colega de Imagen Televisión por una nota que presentó en febrero de 2023.

El presentador explicó que su controversial video fue una indirecta para todas aquellas personas que están esperando a que el trabajo toque su puerta. (Foto: Instagram/@programahoy)

“Estoy consiente. Quiero que sepan que sí sucedió, que en efecto yo le reclamé a Joanna en un lugar donde no debió de haber sido porque era una fiesta infantil, en donde estaban nuestros hijos y la familia, sin embargo, fue en un tono bajo, en un tono cero amenazante; yo soy incapaz de amenazar a alguien y mucho menos en público”, comenzó.

Lo único que le dije en realidad es que no estaba de acuerdo en la nota que había sacado, donde no solamente se expresaba de mí de una manera decadente, sino de mi persona, como si yo hubiera llamado huev*nes a los mexicanos, yo sería incapaz de hacer esto.

El conductor comentó que posiblemente el mensaje que quería transmitir con su polémico video fue malentendido por Joanna Vega-Biestro, pero considera que no era razón suficiente para que se expresara mal sobre él: “No entiendo por qué o hizo, lo hizo con dolo, lo hizo con mucho rencor”.

Los conductores de cada matutino defendieron a sus respectivos compañeros. (Instagram: @vegabiestro)

Pero eso no fue todo, Arath de la Torre comentó que desde su perspectiva Joanna Vega-Biestro exageró en su testimonio, pues aseguró que después de que terminaron de hablar volvieron a interactuar cuando sus hijas estaban jugando.

Yo creo que sí exageró porque ya al final de la fiesta me acuerdo que estaba mi hija, la más chiquita, estaba acostada en una alberca de pelotas y estaba su hija, que tiene dos años, que además déjenme aclararles que no estaba presente su hija, fui muy cuidadoso con eso, fue ella y yo y en un tono discreto.

Y se justificó: “Si hubiera querido algo con dolo me hubiera expresado mal de la nena y yo sería incapaz de expresarme mal de una niña. Joanna estaba ahí, conmigo, prácticamente estábamos platicando”.

El conductor aseguró que no es una persona "explosiva" contrario a lo que muchos piensan. (Instagram: @arathdelatorre)

Asimismo, el protagonista de Antes muerta que Lichita defendió su derecho de réplica: “Tenemos derecho a defendernos y decir lo que no nos parece” y aseguró que no es una persona explosiva como muchos consideran.

Finalmente, Arath de la Torre recurrió a sus historias de Instagram para invitar a la reflexión con una frase del pensador Maquiavelo: “No importa que tan buena persona seas, siempre serás un villano en la historia de alguien, así que disfruta tu rol y se un villano memorable”.

El presentador contó su versión de los hechos

¿Qué dijo Joanna Vega-Biestro?

Fue durante una emisión de Sale el Sol donde la conductora expuso una supuesta amenaza que recibió de Arath de la Torre en una fiesta infantil donde coincidieron.

Quiero hacerlo público porque quiero que quede como antecedente porque el señor decidió, enfrente de mi hija de dos años, insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volviera a meter .

“En una fiesta infantil, en un ambiente familiar sin el mínimo respeto, se decide acercarme. Le dije ‘estoy con mi hija, respeta’. Lo estoy haciendo público porque con mi hija no se va a meter Arath de la Torre. Me dice “vete a la ching#$%”. Y todavía involucra a mi hija diciendo que toda la porquería que yo soy y toda la porquería que yo digo se va a ir en contra de mi hija, y que a él le va a dar mucha risa. No te lo voy a permitir a Arath que involucres a mi hija en un pleito que es tuyo y mío”, reiteró.