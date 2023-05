Cómo afectaría la victoria de Morena en el Edomex a las otras fuerzas políticas

Delfina Gómez es la candidata de Morena, PT y PVEM en el Estado de México (Cuartoscuro)

El próximo domingo 4 de junio se llevarán a cabo las elecciones para renovar las gubernaturas en el Estado de México y Coahuila, dos comicios que podrían cambiar el panorama político en el país y ser una antesala de lo que se vivirá el próximo año cuando la mayor parte de los puestos de elección popular estén en juego.

Te puede interesar: Las claves detrás de la posible victoria de Morena en el Edomex

Sin embargo, un aspecto que comparten ambas entidades que tendrán comicios es que sólo han sido gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), por lo que una victoria o una derrota del tricolor podría generar cambios no sólo en el mapa electoral, sino al interior de las entidades.

Previo a los comicios del próximo mes, el mapa electoral del país se ubica de la siguiente manera: 20 estados son administrados por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), cinco del Partido Acción Nacional (PAN), tres del PRI, dos de Movimiento Ciudadano (MC), uno del Partido Encuentro Social (PES) y uno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Te puede interesar: Qué significaría para el PRI una derrota en el Edomex

Conviene aclarar que muchas de las entidades no fueron ganadas en solitario por los partidos políticos, sino que fueron por alianza, tanto así que muchos advierten que son un gobierno de coalición como en Durango o en Aguascalientes; no obstante, se da la titularidad al partido en el que milite la persona que resultó electa.

Tras las elecciones, el mapa electoral cambió en México (Jovani Pérez/Infobae México)

De acuerdo a las preferencias electorales que se han expresado en algunas encuestas de opinión, en el caso específico del Estado de México, la victoria la obtendría Delfina Gómez Álvarez, candidata del Morena, el PT y el PVEM, por lo que se vislumbraría un nuevo panorama político en el que, por primera vez desde la década de los años veinte del siglo pasado, el PRI no administrará la entidad con mayor población en el país.

Te puede interesar: Alejandra Del Moral afirmó que le ganará a Morena a pesar de la llegada masiva de “militantes guindas” de otros estados

Al ganar la entidad del Valle de México, Morena tendría en su control 21 de los 32 estados de la República Mexicana, es decir, estaría gobernando a más de 86 millones de ciudadanos —de acuerdo al último censo que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)—, lo que podría darle una ventaja en los comicios del próximo año cuando se renueva, especialmente, la Presidencia de la República.

Sin embargo, conviene aclarar que tal número de gobernados no es sinónimo de arrasar en los comicios, pues en el país se ha presentado el fenómeno del abstencionismo, tanto así que de más de 89 millones de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, sólo votó en 2018 el 63%, llevándose más de la mitad el actual presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En caso de una victoria en el Estado de México o en Coahuila, o en ambas entidades, Morena gobernará a más de 86 millones de ciudadanos (Twitter/PartidoMorenaMX)

No obstante, en donde sí importa el resultado que se dé este 2023 es en la posible conformación del Congreso de la entidad que se dará el próximo año, pues en 2024 la población mexiquense decidirá tanto a los diputados locales como las presidencias municipales, puestos necesarios para los partidos, ya sea para que la futura gobernadora pueda tener un trabajo sencillo o para la oposición con el fin de frenar las decisiones que se toman desde el ejecutivo.

La victoria de Morena podría dar la idea de que el partido guinda podría arrasar en los próximos comicios, tal como ocurrió en 2017 cuando estuvo a nada de ganar la gubernatura y, aunque perdió, en 2018 obtuvo la victoria en 56 municipios, mientras que el PRI sólo retuvo 20, algo que pocas veces se había visto, debido a que el tricolor dominó la mayoría de la política mexiquense.

Muchos especialistas esperaron que en 2021 se diera una victoria igual o superior del partido de la Cuarta Transformación; sin embargo, eso no ocurrió, debido a que de administrar más de 56 ayuntamientos, terminó con 28. En tanto, el PRI recuperó fuerza y alcanzó 51.

Es decir, la ciudadanía mexiquense ha dejado en claro que no sólo premia, sino que también castiga a aquellos que no han cumplido con las expectativas, por lo que una victoria de Morena no podría asegurar un triunfo rotundo el próximo año en el Congreso.