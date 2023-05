Aficionados del América protagonizaron pelea a golpes tras derrota de su equipo frente al Chivas

Fans de las Águilas protagonizaron una pelea en una de las plateas del Estadio Azteca tras el término del partido.

La eliminación ante las Chivas caló hondo en los aficionados del América, quienes al finalizar el encuentro en el Estadio Azteca, protagonizaron una pelea entre ellos en una de las gradas del inmueble.

En el video compartido por el reportero Jorge Becerril, se puede apreciar a un grupo de aficionados americanistas peleándose entre ellos, presuntamente miembros de la barra Ritual del Kaos con La Monumental, dos de las principales del Club América.

Asimismo se grabó a otro grupo de aficionados que se encontraba subiendo por las escaleras que daban acceso a una de las salidas del Coloso de Santa Úrsula. Esto mientras otro sector de aproximadamente 20 personas se encontraba insultándose y arrojándose golpes entre ellos.

“No saben perder esos americanistas, esperemos que la Liga MX y la FMF tomen cartas en el asunto; Típico no saben perder, es sólo un juego, donde acuden familias; Típico de los aficionados del América que no saben perder; Típico de “aficionados” desadaptados que no entienden que es un partido y sus estados de ánimo deben depender de un resultado, pero que se les puede pedir si son esos ineptos llamados la monumental y sus variantes”, fueron algunos de los comentarios.

Saldo blanco en el América-Chivas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) mediante un comunicado reportó saldo blanco en el encuentro de semifinal de vuelta entre América y Chivas, implementó el operativo “Estadio Seguro” con la participación de 2 mil 916 policías, cuyo objetivo fue de resguardar la integridad física y patrimonial de los aficionados que asistan al evento deportivo.

Además, se dispuso de 916 efectivos, que fueron apoyados con 99 unidades oficiales, 12 motopatrullas, cinco grúas, una ambulancia del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), además de un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores que realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención.

Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito implementó un dispositivo de vialidad con cortes a la circulación y brindó rutas alternas a los conductores, para garantizar la movilidad de los peatones, así como de los automovilistas alrededor del inmueble.

Hubo un gran implemento de seguridad en el Clásico de Clásicos. (Twitter)

Renunció DT de América

Durante la conferencia de prensa, el director técnico Fernando Tano Ortíz dio a conocer su renuncia como el estratega del América, esto tras la dolorosa derrota de 1 a 3 ante las Chivas.

Tras un año y medio en las filas del conjunto azulcrema, el DT argentino anunció la separación de su cuerpo técnico con el club, debido al rotundo fracaso durante el Clausura 2023.

“Por mí, por mi cuerpo técnico es un ciclo cerrado con la institución, quería decir eso, que tengan buena noche y gracias por todo”, fueron las palabras del técnico argentino.

El director técnico anunció que dejará de encabezar al Club América. (Cuartoscuro)

De acuerdo con información de ESPN, el estratega no había renovado su contrato con el América, pues tenía la obligación de llegar hasta la final del torneo Clausura 2023. Y aunque todo parecía estar a favor de las Águilas para el medio tiempo del partido de vuelta, el cuadro rojiblanco cambió los papeles y les pasó por encima en la recta final.

Cabe recordar que Ortiz llegó a la dirección del equipo de Primera División del América en 2022, luego de tres meses de haber entrenado al conjunto Sub-20 de los de Coapa.

Ocupó el lugar de Santiago Solari a la mitad del Clausura 2022 y, aunque sólo acumuló un punto en sus primeros dos partidos, rápidamente ilusionó al equipo y la afición por la contundencia en la ofensiva.

Sin embargo, la racha de victorias no le alcanzó al Tano ni al equipo de la capital, pues durante su paso por el Club no conquistó ningún campeonato. El primer gran descalabro de Fernando Ortiz al frente del América llegó en mayo de 2022, cuando perdió ante Pachuca con un aplastante marcador global de 4 goles a 1 y se quedó con las ganas de llegar a la final del Clausura 2022.