Denuncian que algunas rutas de evacuación del Popocatépetl tienen falta de mantenimiento

El Cenapred y Protección Civil mantienen vigilada la actividad volcánica del Popocatépetl (REUTERS/Henry Romero)

Ante la intensa actividad de las últimas horas del volcán Popocatépetl, ubicado en los límites territoriales del Estado de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) del Gobierno de México realizó desde este 19 de mayo y de manera preventiva los recorridos en las principales rutas de acceso y evacuación, para garantizar que estén transitables en caso de una erupción.

Te puede interesar: Popocatépetl hoy 17 de mayo: alerta se mantiene en Amarillo Fase 2

Al respecto y en conferencia de prensa desde el Centro de Monitoreo del Popocatépetl, el teniente coronel de la XV Zona Militar de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), Victor Cruz, aseguró este sábado que, luego de los reconocimientos, las 10 rutas de evacuación designadas para las comunidades asentadas a las faldas del volcán se encuentran en buen estado.

“Se encontraron de manera adecuada, no tienen ninguna afectación hasta el momento”

De igual manera, señaló que cerca de 500 elementos motorizados se mantendrán listos para actuar en caso de contingencia mayor, así como 105 albergues temporales.

Nuestra #MisiónECO en compañía del titular de @PC_Estatal, continúa realizando recorridos; actualmente en la ruta de evacuación 1 del #Popocatépetl, que va de Calpan a Huejotzingo, Puebla.



✅Se observan condiciones favorables para el tránsito en el camino.@laualzua pic.twitter.com/3GqFa1gMVx — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 20, 2023

Por su parte, el gobernador del Estado de México, el priista Alfredo del Mazo, escribió en su cuenta de Twitter que personal de Protección Civil estatal también realizan recorridos en los 157 kilómetros de las 20 rutas de acceso y evacuación del “Popo” ante una posible emergencia.

Te puede interesar: Volcán Popocatépetl registró constantes explosiones durante la madrugada

Y es que horas antes, la alcaldesa del municipio de Amecameca (Edomex), Ivette Topete, urgió a las autoridades federales a que den mantenimiento a las rutas de evacuación, como la carretera México-Cuautla 115, donde incluso dijo que se han robado las señaléticas.

“La principal ruta que tenemos, que es la carretera federal 115, sí necesita mantenimiento, por lo que sí hago un llamado y una atenta solicitud a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para que nos ayuden a dar una mejor atención a nuestros municipios. Es muy importante tener esta vía habilitada y sobre todo bien atendida para una posible evacuación”, alertó en entrevista para Milenio TV.

Realizamos recorrido preventivo por la 🛣️ Ruta 2 de evacuación del volcán #Popocatépetl, en Puebla, para revisar señaletica, condiciones y el estado en que se encuentran, garantizando que sean transitables.@laualzua pic.twitter.com/Q7ikDnKpJJ — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 20, 2023

En Santiago Xalitzintla, la comunidad más cercana al volcán, situada a menos de 12 kilómetros a la redonda del coloso, están acostumbrados a las vibraciones que se siente con las explosiones y a respirar la ceniza que cae, por lo que la mayoría de sus pobladores se niega a evacuar la zona en caso de que aumente la intensidad.

Te puede interesar: El Popo seguirá con explosiones y emisión de ceniza, ¿qué es la erupción estromboliana que tuvo?

En entrevista para MTP Noticias, la regidora Lourdes Pérez, declaró que los habitantes que menos se quieren ir ante la Alerta Amarilla Fase 2, son los adultos mayores.

“‘Aquí nos vamos a quedar, y aquí nos vamos a morir’”, le dijo una vecina de la localidad.

Pero hay otras personas no saben qué hacer. “No sabemos a dónde iríamos ni a dónde nos van a llevar (…). No hay quién nos informe, no tenemos ni policías”, aseguró María Teresa, a quien se le han irritado los ojos en las últimas semanas por la lluvia de ceniza que se ha emitido.

(Cenapred)

La Secretaría de Gobernación (Segob) ha advertido que la ceniza produce afectaciones a largo y corto plazo en la salud de los que están en contacto con ella. Algunos de estos son:

- Irritación aguda de ojos y vías respiratorias.

- Conjuntivitis irritativa o abrasiones a la córnea.

- Trastornos gastrointestinales.

- Severas formas de agotamiento respiratorio.

- Hipersecreción preexistente de moco.

- Potencial de desarrollar enfermedades obstructivas.

Conoce las rutas de acceso y evacuación

Conoce el mapa de peligros del #Volcán #Popocatépetl, el cual te muestra:



🛣 Rutas de #Evacuación

🏘 Zonas expuestas

🔥 Escenarios de caída de #ceniza, #lava y fragmentos balísticos



Consúltalo aquí: https://t.co/SyfR03RIXq pic.twitter.com/R7tkReZ45n — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) May 20, 2023

Para conocer en tiempo real las condiciones de las 10 rutas de acceso y evacuación asignadas en las inmedicaciones del volcán Popocatépetl, la CNPC puso a disposición de la ciudadanía un mapa interactivo que muestra los peligros como zonas expuestas, la caída de ceniza, lava y fragmentos balísticos

Consulta en: http://www.preparados.gob.mx/apps/rutasvolcan/