Christian Nodal recordó su “tiradera” con J Balvin: “Ya está bloqueado”

Christian Nodal confesó que bloqueó a J Balvin después de hacer las paces con él (Getty Images)

A casi de un año de que fuera la tiradera entre Christian Nodal y J Balvin, el sonorense recordó cómo inició su enemistad con el colombiano, la cual lo llevó a bloquearlo.

En entrevista con Franco Escamilla para su sección Tirando bola en YouTube, el comediante le preguntó al intérprete de Botellas tras botella si la tiradera con J Balvin fue algo real, pues en su momento se pensó que habría sido solamente publicidad para alguna colaboración.

Entre risas, el mariacheño confesó que todos los dimes y diretes que se vieron en redes sociales fueron reales, pues no existía una relación laboral entre ellos, de hecho, ni siquiera se conocían en persona.

En aquella época, Christian acababa de romper con Belinda y no recibió bien las provocaciones de Balvin (Reuters)

“Es como cuando alguien te echa carrilla de algo, que no lo conoces. Si yo no te conozco a ti, no voy a llegar y decir algo de... ¿qué pedo con la confianza?”, comenzó su relato.

Nodal recordó que no recibió bien los mensajes que envió el intérprete de Azul en redes sociales en aquel entonces porque estaba pasando por una época negativa de su vida.

Su primera reacción, en medio de su molestia, fue la de contestar ya que no estaba dispuesto a ser meme de una persona más.

Desde que fue la tiradera, J Balvin no volvió a hablar sobre Nodal en redes (Instagram/@jbalvin)

“Yo en esa etapa estaba en una etapa muy mala de mi vida, y encima había un contexto más privado de mensajes. Entonces yo creo que el compa nada más quería hacer un dueto o algo y ya veía como ‘no voy a ser el meme de nadie más, menos de un güey que tiene ching* de millones, que ni lo topo ni lo conozco ni nada’”

Aunque desde ese momento Christian se dio cuenta de que posiblemente Balvin sólo quería hacer un dueto, hasta hoy no mantiene la mejor relación con su colega.

Y es que cuando el tema se cerró con el tema que él lanzó en contra del colombiano, volvieron a hablar de forma más tranquila, pero sus personalidades chocaron.

Christian insinuó que Balvin es una persona "falsa" y con más experiencia para sobrellevar este tipo de situaciones (Cuartoscuro)

“Siento que hay personas reales y hay personas falsas, yo me considero una persona bien real; si yo te digo algo a ti, me dices algo a mí, yo doy por hecho que eso es lo que es”, explicó el cantante.

Pese a que llegaron a una “tregua”, los ataques continuaron por parte del reggaetonero, según dijo Nodal, por lo que actualmente lo tiene bloqueado en redes sociales.

“Según hubo como un son de paz y después se aventaron como otros sucesos ahí que... que sí, sí... Pero nada, todo bien, ya está bloqueado”

La tiradera con J Balvin fue una de las primeras grandes polémicas del mariacheño (Cuartoscuro)

¿Por qué Christian Nodal respondió a la tiradera de J Balvin?

En junio de 2022 el intérprete de Adiós amor estaba pasando por uno de los momentos más polémicos de su vida amorosa y carrera, pues acababa de terminar su compromiso con Belinda y, además, mantuvo una discusión mediática con su suegra.

En ese momento, el colombiano se burló de Nodal y su ruptura con la española a través de una publicación en Instagram, lo que molestó al sonorense porque, según él argumentó en aquel entonces, “me estoy levantando de una mierd* muy fea que viví y no hay derecho para hacer estas cosas”, dijo en un video que compartió en su perfil.

En ese momento Nodal acababa de estrenar look con varios tatuajes y rapado tras terminar con Belinda (Instagram/@nodal)

Fue a partir de esto que comenzó el conflicto entre los dos cantantes y terminó en el momento en que Christian lanzó Girasol, tema con el que respondió a la tiradera.

Girasol habla de lo enojado que se sintió en el momento en que Balvin comenzó a burlarse de él y aseguraba que él haría lo mismo en su contra; sin embargo, después de unos días, el novio de Cazzu cerró el tema disculpándose por haber lanzado la canción.