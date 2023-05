Arturo Carmona sorpendió con “vueltita sexy” junto a su exesposa Alicia Villarreal

El padre de Melenie Cardona no dudó en bailar 'Ladrón' con Alicia Villarreal

Arturo Carmona participó recientemente en el reality show La casa de los famosos 3 donde dio mucho de qué hablar con su fugaz romance con Dania Méndez, pero este fin de semana el actor causó revuelo al reencontrarse con su exesposa, Alicia Villarreal, sobre el escenario.

Y es que tras su salida del popular programa, parece que el famoso está enfocándose en pasar tiempo con su hija Melenie Carmona, y para ella convivió con Alicia, de quien expresó su admiración incluso dentro del programa de Telemundo.

Incluso, el actor de telenovelas como Los ricos también lloran y S.O.S. Me estoy enamorando emplea su cuenta de Instagram habitualmente para promocionar las presentaciones de su ex junto a su hija, quien ha comenzado a brindar shows en su incipienta carrera como cantante.

En este contexto, Arturo Carmona sorprendió al aparecer junto a la exvocalista de Límite en pleno escenario. Y es que Alicia se presentó recientemente en San Antonio, Texas, junto a Melenie, pero lo que generó revuelo fue la inesperada aparició del también exfutbolista.

Arturo Carmona siempre se ha mostrado cercano y muy orgulloso de su hija Melenie Carmona. (Foto: @meleniecarmona/ Instagram)

Fue cuando Alicia Villarreal interpretó el tema Ladrón cuando Arturo Carmona apareció en el escenario y hasta complació a la cantante quien le pidió “una vueltita sexy” para el público, acción que el actor de 46 años realizó de inmediato causando la algarabía de los presentes.

El momento sucedido en el Aztec Theatre al ritmo de mariachi fue muy aplaudido por los seguidores de Alicia y de Cruz Martínez, actual esposo de la llamada “güerita consentida”, pues reconocieron “su seguridad” al permitir que su pareja conviva con su exesposo.

Fue la misma cantante de temas como Te aprovechas y El príncipe quien compartió en su cuenta de TikTok el momento que da cuenta de que entre ellos actualmente existe una relación muy cordial, pese a que al rededor de 20 años atrás se dijo que terminaron su matrimonio en malos términos.

Incluso se sabe que uno de los más grandes éxitos de la nacida en San Nicolás de los Garza, Nuevo Léon, hace 51 años, la canción Te quedó grande la yegua fue una dedicatoria a Arturo Carmona en su momento, por lo que mucho se especuló que el fin de su relación fue tormentoso.

El actor de 46 años recientemente terminó su participación en "La casa de los famosos 3" (Foto: Archivo)

“A eso le llamo madurez. Llevar una buena relación con el padre de nuestros hijos”, “Es un gran ejemplo de confianza, que tal humildad y cariño y, sobre todo, respeto”, “Felicidades a Cruz Martínez por ser un hombre seguro de la esposa que tiene”, “El mayor reconocimiento se lo lleva Cruz Martínez, mis respetos”, “Qué bonito que se lleven bien por su hija y muy cierto también a Cruz por apoyarla como pareja”, fueron algunas de las reacciones al encuentro entre los famosos.

¿Por qué se divorciaron Alicia Villarreal y Arturo Carmona?

La boda entre Alicia y Arturo Carmona se realizó el 16 de diciembre de 1997 en la Catedral de Monterrey, poco después, fruto de su matrimonio nació Melanie. Pero fue en 2003 cuando la pareja se divorció entre rumores.

Respecto a la separación, fue el también conductor quien contó los motivos en 2022, en una entrevista con la periodista Matilde Obregón. Así lo dijo:

“Pasan los años y uno madura, y vas entendiendo cosas, creo que no supimos manejar la fama. Estábamos muy jóvenes, entonces yo profesionalmente jugando futbol, y el tema profesional me rebasó, ojo, no era una competencia, pero el foco público me saca a mí de lo que soy y me lleva a otro rubro”.

Melenie Carmona ha comenzado a despuntar en su carrera como cantante (Foto Instagram: @meleniecarmona)

El exdeportista destacó que en la adolescencia de su hija pudo de nuevo volver a relacionarse cordialmente con Alicia. “Nos hemos llevado bien, tenemos muchos años así. Desde los XV años de mi hija la relación cambió mucho”, expresó.