Paola Durante aceptó estar en el documental de Paco Stanley por recomendación de Mario Bezares

Paola Durante confesó que ella sí será parte del documental que Vix+ produjo sobre la muerte de Paco Stanley, pues aunque ella quiere olvidar esa época de su vida, Mario Bezares la convenció de aceptar la invitación.

El pasado 18 de mayo fue lanzado el primer tráiler promocional de El show: Crónica de un asesinato, documental de Noticieros Televisa sobre la muerte de Paco Stanley. En este adelanto se pudo ver que los entonces principales sospechosos, Durante y Bezares, colaboraron con esta producción con sus testimonios.

Esto generó críticas por parte del público, pues en repetidas ocasiones la familia de Stanley ha dicho que no han aprobado ningún proyecto que tenga que ver con el asesinato de Pacorro. Además, se han enfrentado en dimes y diretes contra Paola y Mario por supuestamente tomar esta historia a su favor.

El documental será dirigido por el reportero, escritor y cineasta mexicano Diego Enrique Osorno

No obstante, la exedecán se defendió en entrevista con Ventaneando y confesó que el motivo por el que aceptó fue, principalmente, para evidenciar el daño que causaron en su familia al investigarla a ella como presunta culpable del asesinato.

“Creo que esto tiene que salir a la luz, la gente tiene que saber la verdad, el daño que provocaron. Mi mamá luchó con uñas y dientes y en esa lucha ella se enfermó y murió y yo quería dejar en parado el nombre de mi mamá”

Aunado a esto, confesó que aceptó la propuesta después de mucho pensarlo porque Mario Bezares la convenció de hacerlo al decirle que no ganaría nada económico, sólo diría su verdad.

Mario Bezares estuvo en la misma situación que Paola tras la muerte de Stanley, por ello actualmente mantienen una buena amistad (Cuartoscuro)

“Me dijo: ‘Es una entrevista, no es un trabajo, es una entrevista y vas a hablar de lo tuyo’, que tiene toda la razón”, agregó la uruguaya.

Paola compartió que por ahora prefiere mantenerse alejada de la farándula porque quiere olvidar lo que sucedió después del 7 de junio de 1999, cuando Paco fue asesinado.

En los últimos años, la uruguaya ha vivido en Puerto Vallarta, sigue siendo modelo y ha ofrecido algunas entrevistas sobre lo que ha sido su vida tras ser liberada.

Durante sí ha ofrecido entrevistas sobre lo que vivió, pero nunca habría cobrado por ellas, por eso su insistencia en demandar a quienes se aprovechan de su historia (Instagram/@paolapink1)

“Yo ya no me dedico al medio del espectáculo, yo ya estoy en Vallarta, tranquila, descansando, pintando, siendo otra persona y quiero de verdad empezar una vida tranquila, en paz, y olvidarme de ese pasado que me ha dejado muchas marcas”, compartió con Ventaneando.

Paola aprovechó la entrevista para arremeter contra el proyecto que Amazon Prime Video está realizando también sobre la muerte de Stanley, pues aseguró que se enteró de cosas negativas, como que habrían comprado partes de la información.

“Me enteré de muchas cosas que hizo la serie que me dolieron mucho, que quisieron comprar muchas cosas y que dije ‘wow’, hacer algo sin autorización, algo muy doloroso para tantos seres humanos que vivimos este caso, pues sí, sí me dolió”

Hasta hoy, se desconoce quién fue el asesino intelectual de Paco Stanley (Twitter @GilbertoBrenis)

En ese sentido, advirtió que esta situación ya está en manos de sus abogados, pues está cansada de que otras personas se han aprovechado de lo que vivió y ella no ha ganado nada de esto.

Pese a la demanda que planea iniciar, mencionó que le enviaron fotografías de Belinda caracterizada como ella y le sorprendió el gran parecido que tienen; no obstante, aunque su imagen sea similar, Durante aseguró que la española no tendrá una tarea fácil al interpretarla porque lo que vivió tras las rejas fue una situación que sufrió mucho.

Por ahora, la modelo no lanzará su propia serie como ya lo había planeado, pues le cerraron las puertas en todas las productoras.