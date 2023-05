“No tenemos nada”: conductor exhibió las precarias condiciones del Metro de CDMX

Conductor de metro denunció condiciones precarias y pidió a usuarios grabar Tags: Metro CDMX, STC metro, Claudia Sheinbaum,

Las condiciones precarias de trenes, estaciones y demás instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de Ciudad de México son dificultades a las que los miles de usuarios se enfrentan diariamente, pero no son los únicos. En redes sociales circula un vídeo en el que un conductor de metro instó a pasajeras a grabar mientras este hace denuncia de múltiples fallas en el transporte.

A través de una grabación de corta duración en Tiktok, se aprecia lo que presumiblemente es un problema mayor en el funcionamiento de un tren pues, se escucha al conductor explicar y dar instrucciones para desalojarlo. Todo mientras una alarma suena de fondo.

“Como no hay tensión los ventiladores no funcionan, esas lámparas solamente son de emergencia, es alumbrado de emergencia. No tenemos telefonía, no tenemos nada aquí ahorita. (…) Sí súbanlo a las redes, de verdad porque es triste que estemos así, que vean lo que está pasando”, dijo el conductor.

Foto: Twitter/MetroCDMX

Inversión histórica, dicen autoridades

En abril pasado la jefa de gobierno de la Ciudad de México se presentó en la Cumbre de Ciudades de las Américas y en ella abordó las principales problemáticas que enfrenta la capital, así como las medidas que su administración ha tomado, especialmente en las relacionadas con el STC Metro.

Durante su exposición ante mandatarios locales de todo el continente Claudia Sheinbaum presumió, entre otras cosas, la inversión de 4 mil 500 millones de pesos realizada en el proyecto Metro-Energía, obra que pretende sofisticar el sistema de alimentación de energía para las líneas 1, 2 y 3.

“Con excepción de las obras del metro, el financiamiento para todo ello ha venido principalmente de lo que en México llamamos como ‘austeridad republicana’, que significa la erradicación de toda forma de corrupción, los privilegios de los funcionarios públicos y el cobro adecuado de los impuestos”, expresó la mandataria.

Sheinbaum ha referido que pese a los señalamientos por el supuesto descuido de las instalaciones, la inversión se ha realizado a lo largo de todo el sistema. En ocasiones, explicó, se realiza en puntos clave que no se encuentran expuestos ante el ojo público, pero que son indispensables en el funcionamiento.

Las principales problemáticas en el metro de CDMX

Al inicio de 2023, Infobae México preguntó a ChatGPT -una herramienta que utiliza inteligencia artificial de OpenAI para dar respuestas coherentes a preguntas específicas que realicen los usuarios- sobre los principales problemas del Metro y esto fue lo que respondió.