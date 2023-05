EXCLUSIVA: Juan Carralero negó los tuits, pero está de acuerdo: “Deben usar actores profesionales”

El actor niega los tuits, pero no está de acuerdo con la inclusión de influencers en el doblaje. Imagen: Dubb Studios / Sony Pictures.

Juan Carralero afirmó que las publicaciones de Twitter en donde llama “miserables” a Sony Pictures México, fueron fabricadas por alguien que hackeó su cuenta. De igual forma, aseguró que esa forma de calificar de “advenedizos” a los influencers que fueron seleccionados por el mencionado estudio cinematográfico, tampoco forma parte de su forma de expresión usual.

El actor de doblaje platicó en exclusiva con Infobae México y expuso los puntos por los cuales no está de acuerdo con las decisiones tomadas por Sony, pero niega haberle faltado al respeto a ninguno de los involucrados.

Todo el asunto comenzó cuando Sony Pictures México dio a conocer al grupo de personas que formarán parte del doblaje de la película animada Spider-Man: A través del Spider-Verso. En su mayoría, la selección está conformada por influencers y youtubers, lo que fue ampliamente criticado por muchos internautas, así como por Carralero a través de su cuenta de Twitter.

Hackeo en Twitter

El actor que da voz a los personajes de Will Smith en español latino, comentó que dichos tuits no fueron publicados por cuenta propia: “Investigaron que pues sí, me habían hackeado, es más fui a ver con alguien mi cuenta y me dice ‘la tuya está cerrada, pero lo hicieron entonces desde otro teléfono’”.

Según Carralero no hubo forma de conocer la identidad de la persona, porque no se pudo localizar el número de teléfono ni el gadget, pero sí pudieron conocer que lo hicieron a través de un sistema Android, desde la delegación Xochimilco, cerca de Tlalpan, a las diez con cuatro de la mañana.

“Entonces sí me molesté bastante porque no son mis palabras, ni es mi modo de expresarme, ni de ir en contra de los influencers, ni de ir en contra de los youtubers y los fandubers. Y menos en contra de Sony”, dijo el actor, quien ahora se encuentra temeroso por las represalias que esta situación pueda tener en su persona.

Captura: Twitter.

Carralero concuerda con los internautas: deben usar actores profesionales

Aunque el actor ya había subido un video en donde aclaraba la situación, muchos de sus seguidores lo tomaron como un arrepentimiento de su parte. A pesar de que negó los tuits, de cualquier forma confirmó que no está de acuerdo con la decisión de Sony Pictures México de contratar influencers para doblar a los personajes de su película.

“No estoy de acuerdo en que contraten a gente que no tiene nada que ver con lo que es el doblaje”, dijo. “Lo que nosotros (los actores) queremos, y por eso nos quejamos, es que la compañía que manda a hacer el doblaje, sea Sony sea quien sea, o Netflix, use actores profesionales”.

Carralero explica que de esta forma la cinta en cuestión puede llegar a tener más éxito que la que tuvo en inglés: “Te doy el caso de algo que hice yo, por ejemplo, Megamente tuvo más éxito en español que en inglés, al igual que Roger Rabbit”.

Captura: Twitter.

Los influencers deberían recibir clases

Dentro de la selección de Sony para Spider-Man, se encuentran los influencers de redes sociales y YouTube, Javier Ibarreche, Alex Montiel, mejor conocido como ‘El escorpión dorado’, Andrés Navy, Diana Su, Juan Guarnizo, entre otros. Sin embargo, la voz de Megamente considera que deberían recibir clases antes de ingresar al mundo del doblaje.

“Yo creo que lo mejor es que si les gusta esto a los influencers<i>,</i> y a los youtubers, pues que tomen unas clasecillas de actuación para doblaje, para que cuando los llamen, pues no vayan así con con las manos vacías y sepan qué es esto del doblaje”, aseveró.

“Nos educamos para ser actores, primero actores y después actores de doblaje, porque primero tienes que aprender la actuación, cómo actuar, cómo interpretar, cómo modular tu voz y eso no creo que lo aprendan rapidísimo los influencers y los youtubers“, continuó.

No obstante, a su consideración, esta situación no es culpa de los mencionados influencers, sino de “la compañía que los contrata y del director que los dirige”. Relató que, en su experiencia, ya hubo problemas cuando los ‘star talents’ no dan la talla al momento de doblar. “‘Pues no sé cómo le haces, pero tiene que estar en la película’, así nos nos dicen”.

“Sony puede contratar a quien quiera. O sea, la compañía tiene derecho de contratar a quien quiera”, continuó. “Que no sea un actor, esa es otra bronca, que ya la tendrán a la hora de grabar”.

Captura: Twitter.

El caso ‘Chayanne’

Para ejemplo Carralero expuso el caso de Chayanne. El cantante dio voz a uno de los personajes centrales de la cinta animada Enredados de Disney, por allá de del año 2010. A su lado en el co-protagónico estaba la actriz y cantante Danna Paola.

“Como el caso de Chayanne, al cual respeto muchísimo”, aseguró. “Es un excelente intérprete, pero la película que hizo de Enredados, algo así se llamó, pues le faltó, le faltó muchísimo. Le faltó que lo dirigieran y pues se cayó, la película se cayó con eso”.

Además, para Juan Carralero el público mexicano no asiste al cine para escuchar las voces de personas famosas, “ni aunque hayan puesto a Chabelo, ni aunque hayan puesto a Brozo, o a quien hayan puesto, o al mismo Chayanne que es famosísimo, pues la gente no va por eso”, aseguró.

La voz de Will Smith en México considera que “tenemos una diferente una idiosincrasia” a la Estados Unidos, en donde la gente sí corre a ver la película cuando sabe que un actor famoso hará la voz de algún personaje.

“Aquí en Latinoamérica es completamente diferente. Lo que la gente quiere es divertirse a la hora de ir a ver la película y no va a ir por el morbo. Sólo algunos irán por el morbo de escuchar a Luisito comunica”, afirmó.

Spider-Man: A través del Spider-Verso llegará a las salas de cine mexicanas el próximo 1 de junio. Los boletos ya se encuentran en preventa en las dos cadenas cinematográficas más grandes del país.