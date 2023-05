PAN alertó supuesta “indulgencia” del INE con las corcholatas rumbo al 2024

La posición del senador panista se dio un día después de la decisión del INE sobre las corcholatas (Cuartoscuro)

El senador del Partido Acción Nacional (PAN), Damián Zepeda, alertó que podría ser “peligrosa” una supuesta indulgencia del Instituto Nacional Electoral (INE) con las corcholatas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) debido a que podría ponerse en riesgo la democracia y el proceso electoral del próximo año.

Fue durante una entrevista que el legislador se mostró desconcertado de que se diera una presunta “manga ancha” que ha tenido la autoridad electoral con la actuación de algunos personajes de la Cuarta Transformación, especialmente los aspirantes a la Presidencia de la República y el mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

De acuerdo al panista, desde que cambió la organización del Consejo General, el INE ha dejado pasar algunas posibles sanciones contra los morenistas, luego de que a su criterio existieron llamados al voto o actos anticipados de campaña.

“Parecería que el INE en esta nueva etapa será permisivo. Qué peligroso. Sin duda, veo un INE que parece estar facilitando el abuso por parte del gobierno de la 4T”, refirió el legislador para El Universal.

Asimismo, el blanquiazul explicó que se debe de garantizar la autonomía e independencia del Instituto Nacional Electoral, situación que señaló desde la designación de los nuevos consejeros electorales pues denunció presunta cercanía entre el gobierno y algunos de los perfiles.

Finalmente, Zepeda exigió a la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, que garantice imparcialidad en todas las decisiones que se emanen de la autoridad, pues sentenció que el gobierno no puede intervenir en los temas ni acotes que realicen como organismo autónomo.

La declaración del panista se dio un día después de que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE rechazó la implementación de medidas cautelares al presidente López Obrador, así como a los cuatro aspirantes a la candidatura a la titularidad del Ejecutivo Federal al considerar que no se violó la legislación electoral.

De acuerdo con los consejeros electorales, los dichos del mandatario en la conferencia matutina del pasado 9 de mayo no generaron polémica, debido a que sólo hizo mención a la reforma del Poder Judicial que pretende y no realizó ninguna alusión a los procesos electorales del Estado de México y Coahuila que siguen en curso.

Dicha denuncia la habría emitido el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido Acción Nacional (PAN), los cuales argumentaron que existió una presunta “coacción del voto” desde los canales oficiales de la Presidencia de la República.

No obstante, se determinó que no se debe de eliminar la conferencia matutina de las redes sociales, debido a que aún no inicia el proceso electoral del 2024, por lo tanto no existió coacción del voto.

En tanto, tampoco se probaron presuntos actos anticipados de campaña por parte de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo; el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubon; el titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Adán Augusto López Hernández; así como el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ricardo Monreal Ávila.

La Comisión de Quejas y Denuncias explicó que las famosas corcholatas no incurrieron en el delito electora de actos anticipados de campaña, pues no se presentaron actos de promoción personalizada, por lo que no se pidió a ninguno de los cuatro involucrados a retirar los promocionales de sus redes sociales.

Asimismo, los consejeros no consideraron que los funcionarios y representantes populares haya hecho uso de recursos públicos para tales fines. Aunado a eso, el INE determinó que la promoción en bardas, carteles, así como publicaciones digitales no ameritan una sanción debido a que se tratan de “hechos futuros de realización incierta”, debido a que aún no existe un candidato oficial.