Maquillista de Galilea Montijo exhibió a Eduin Caz por hacerle un desplante: ¿Fue déspota?

Eduin Caz y asistente galilea montijo (Instagram eduincaz/galileamontijo)

Eduin Caz está nuevamente en polémica, pues tras asistir al programa Hoy se viralizó el momento en que le habría negado una foto al asistente de Galilea Montijo. Además, el escándalo creció cuando más personas se quejaron de que se retirara de las instalaciones de Televisa escoltado por agentes de seguridad.

Fue a través de redes sociales donde Bernardo Moreno, El peinador de las estrellas, mostró su molestia ante el momento.

Cómo fue el desaire que hizo Eduin Caz

Desde su Instagram el Peinador de las estrellas realizó una dinámica de preguntas y respuestas. Así, al ser cuestionado sobre su foto con Grupo Firme, el conocido de Galilea relató que aparentemente sí se habría acercado a los músicos para tomarse una imagen, pero que el vocalista de la banda le habría hecho un desaire.

“Pos se la pedí a @eduincaz y me dijo no. Pos que te digo, yo diciendo super buen pedo y mire usted sin palabras”, colocó.

asistente galilea montijo exhibió a Eduin Caz

Hasta el momento, el intérprete de éxitos como Ya supérame, El tóxico y Un amor como este no se ha pronunciado al respecto.

Tunden a Eduin Caz por su actitud

Después de que Bernardo Moreno hiciera su denuncia en sus cuenta, usuarios de TikTok se quejaron de Eduin Caz por su actitud y le recordaron la importancia de no perder el piso.

“A ese chavo se le está quitando lo humilde y cada vez es más prepotente”. “Se le subió la mierd* a la cabeza, ahora que disque tiene fama, lástima que ya van para afuera”, escribieron unos, mientras que otros añadieron:

“Es un déspota de persona”. “Que se puede esperar de Eduin, ya no está bien su cerebro de tanto alcohol”.

Eduin Caz fue fuertemente criticado en sus redes sociales (Instagram @eduincaz)

Eduin huye de sus fans y causa polémica

Otro momento que decepcionó a los fans de Eduin Caz fue cuando a su salida de Televisa, el artista fue escoltado en camionetas y se retiró sin detenerse a saludar o fotografiarse con algunos de sus seguidores quienes lo esperaban muy emocionados.

Una vez más, el clip se viralizó en Instagram y la periodista Nelssie Carrillo capturó el momento.

Los internautas no tardaron en reaccionar y aunque algunos arremetieron contra el famoso, otros se mostraron más comprensivos.

“La gente a veces se pasa de mango. No le debe nada a nadie y si él tiene tiempo puede saludar a veces las cosas no se pueden”. “Ese wey ya no pisa el suelo, ya vuela con el ego tan alto que tiene, ni de chiste se baja ya!”. “Pero si ya saben cómo es y siguen aplaudiéndole y queriendo saludarlo. Y El ni un pedo les tira ahhh pero ni el olor les deja”, escribieron los usuarios.

Eduin Caz fue criticado en redes ssociales (Foto Instagram: @eduincaz)

Eduin se disculpa con seguidores

El pasado 17 de mayo, Grupo Firme dio a conocer la cancelación de los shows que se llevarían a cabo el próximo 10 de junio en Morelia, 24 de junio en Veracruz y 1 de julio en Cancún.

A través de un comunicado se explicó que las razones eran “ajenas a los artistas” y por “causas de fuerza mayor”.

“Para la agrupación es importante que las condiciones técnicas y operativas se den al 100%, no obstante, y debido a que las mismas no son las adecuadas, nos vemos en la penosa situación de cancelar las presentaciones, para en un futuro poder regresar con ustedes y dar lo mejor como siempre lo hemos hecho en el escenario”, se lee y se agregó:

“A todas las personas que ya habían adquirido su boleto comuníquense al sistema de Superboletos para que les expliquen la mecánica de su reembolso. Lamentamos mucho las molestias que esto les puede ocasionar”.