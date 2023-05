Encontraron viva a Ayline Rubí, la joven que desapareció en la alcaldía Gustavo A. Madero

La joven desapareció en las calles de la colonia del Bosque en la alcaldía Gustavo A. Madero (Foto: Facebook/Ticoman)

La joven de 17 años, Ayline Rubí, fue encontrada con vida y no se sabía su paradero desde el pasado 13 de abril. Además, las autoridades indicaron que no fue secuestrada por un patrulla.

Los hechos fueron informados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) a través de su vocero, Ulises Lara López, quien detalló que la joven fue recibida ayer (miércoles 18 de mayo) en la institución.

“Les informo que esta Fiscalía recibió el día de ayer a Ayline Rubí, adolescente cuyo paradero se desconocía desde el pasado 13 de abril cuando fue vista por ultima vez en las calles de la colonia Del Bosque en la alcaldía Gustavo A. Madero”, informó Lara López en un mensaje a medios durante la noche del jueves 18 de mayo.

A pesar de que los reportes periodísticos indicaron que la última vez que fue vista estaba cerca de una patrulla, la Fiscalía CDMX indicó que la joven aseguró que no fue privada de la libertad a bordo de una patrulla.

Familiares de la joven, tras acceder a una grabación, indicaron que la joven desapareció cerca de un patrulla (Foto: Facebook/Enrique Luna Noticias)

“Ayline Rubí reiteró ante el Ministerio Público que su ausencia fue voluntaria, que no fue víctima de delito alguno y, lo más importante, que no fue privada de su libertad a bordo de una patrulla, como se aseguró en algún momento”.

Cabe recordar que fueron sus familiares quienes aseguraron que la joven estaba cerca de una patrulla al momento de desaparecer. Pero tras el mensaje de las autoridades se descartó dicha versión. Incluso la joven se presentó de manera voluntaria a las instalaciones de la Fiscalía.

Tras el reporte de su desaparición, las autoridades realizaron acciones para dar con el paradero de la joven, se activó la Alerta Amber y se elaboró un volante con la fotografía de Ayline.

La joven se presentó de manera voluntaria con las autoridades (Foto: Fiscalía CDMX)

La segunda versión sobre la ausencia de la joven

El pasado 4 de mayo una de las versiones sobre la desaparición de la joven fue que se trataba de una ausencia voluntaria, según reportes preliminares en redes sociales, pues desde un perfil de Facebook, una joven que se identificó como Ayline dijo que salió de su casa por voluntad propia.

“Hago este video para demostrarles que yo estoy bien, que no estoy privada de mi libertad. Yo misma tomé la decisión de salirme de mi casa, aquí no hay terceras personas. El motivo fue porque mi mamá y mi hermana me pegaron, tengo los videos y pruebas donde también no es la primera vez que lo hacía”, fueron las declaraciones de la joven en la grabación.

Encontraron a Itzel Erika

Por su parte, el vocero Ulises Lara informó sobre el caso de Itzel Erika, de 17 años, quien también fue hallada y para dar con ella se desplegaron agentes de la Policía de Investigación (PDI) y del Grupo Especial de Búsqueda, Reacción e Intervención (GEBRI). Para corroborar que se encuentra en buenas condiciones se le aplicaron evaluaciones medicas y psicológicas de rutina.

Lara López fue el encargado de dar a conocer la información sobre los tres casos (Foto: Fiscalía CDMX)

Mientras que, en otros hechos compartidos por la Fiscalía, se informó el hallazgo del cadáver de Miguel Ángel, un operador de transporte público del que no se conocía su paradero desde el 3 de mayo. “Derivado de una declaración ministerial, ahora se sabe que el cuerpo de la víctima fue abandonado en inmediaciones de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec”, indicó Lara López.

Sobre este último caso ya se cuenta con una investigación y avances “relevantes” sobre la identidad y motivo de las personas posiblemente involucradas en el deceso del hombre, quien fue hallado por agentes de la Policía de Investigación. La información sobre los posibles responsables se dará a conocer eventualmente.