Eduin Caz negó baja venta de boletos y pidió perdón por cancelaciones de Grupo Firme

Eduin Caz descartó que cancelaciones se hayn debido a una falta de venta de boletos (Foto: Instagram)

Luego del anuncio de la cancelación de los próximos conciertos que Grupo Firme tenía agendados para presentar en los estados de Michoacán, Quintana Roo y Veracruz, los rumores comenzaron a circular.

Y es que la agrupación de regional mexicano extendió un comunicado el pasado 17 de mayo donde notificó que “por causas de fuerza mayor y por condiciones ajenas a los artistas”, los shows que se llevarían a cabo el próximo 10 de junio en Morelia, 24 de junio en Veracruz y 1 de julio en Cancún “han sido cancelados”.

“Para la agrupación es importante que las condiciones técnicas y operativas se den al 100%, no obstante, y debido a que las mismas no son las adecuadas, nos vemos en la penosa situación de cancelar las presentaciones, para en un futuro poder regresar con ustedes y dar lo mejor como siempre lo hemos hecho en el escenario”, se lee en el texto difundido, donde también se dio a conocer la manera en que los perjudicados podrían reclamar el costo de su boleto.

“A todas las personas que ya habían adquirido su boleto comuníquense al sistema de Superboletos para que les expliquen la mecánica de su reembolso. Lamentamos mucho las molestias que esto les puede ocasionar”, concluyó el documento.

Ante las cancelaciones, se especuló una baja venta de entradas a los anunciados shows (Foto: Archivo)

Con este anuncio las especulaciones no tardaron en circular, pues no faltó quien comentara en las redes sociales que la banda liderada por los hermanos Eduin Caz y Johnny Caz no logró causar interés en el público, lo que se habría visto reflejado en una baja venta de boletos que condujo a la cancelación de los conciertos.

Además, otras voces aseguraron que el grupo de éxitos como Ya supérame y En tu perra vida ya había dejado de ser una sensación para el público, especialmente por los escándalos de Eduin Caz, como sus problemas de alcoholismo, sus criticados bailes sobre el escenario y por su separación de su esposa Daisy Anahy en medio de su avanzado estado de embarazo.

Alguien más opinó en redes que “la gente ya se cansó de tanto circo”. Y es que Eduin en las últimas semanas se ha confrontado con sus fanáticos y sus seguidores en redes sociales.

Según Eduin, "Hay que conectarla" es una de las giras más vendidas del mundo (Foto: Instagram/@grupofirme)

Los conflictos entre artista y público comenzaron cuando el músico se sometió a algunos procedimientos quirúrgicos, los cuales, aseguró, se trataban de cuestiones de salud. Los internautas rápidamente desacreditaron sus declaraciones al especular que se trataban de cirugías estéticas y sus sospechas fueron confirmadas cuando el artista apareció a los días siguientes con cambios aparentes en el rostro.

Tras ello, y entre la ola de rumores, Eduin Caz ofreció una disculpa a su público por las cancelaciones y negó por completo que se hayan debido a una falta de venta de boletos, pues Hay que conectarla es una de las giras más exitosas de la actualidad.

“Quiero aprovechar para pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún, Veracruz, por esa cancelación de los conciertos, pero es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad”, dijo el cantante de 28 años para la emisora de radio La Mejor FM.

Eduin Caz fue fuertemente criticado por sus sensuales movimientos sobre el escenario (Instagram @eduincaz)

“Entonces no hagan chismes de que no se vendieron los boletos ni nada de eso, ustedes no saben de eso. Realmente no significa que no se hayan vendido los boletos, miren la gira de Grupo Firme es de las giras más vendidas del mundo”, presumió.

Finalmente, Caz dio otro motivo muy personal para haber tomado la determinación de cancelar sus próximas presentaciones. “Entonces, otra cosa muy importante, yo sé que me van a entender, ese día nace mi hijo, entonces yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo. Discúlpenme, los amo y estamos al tiro”, expresó el polémico vocalista.