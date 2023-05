Eduin Caz contraatacó que “Grupo Firme” no está en decadencia tras conciertos cancelados: “No hagan chismes”

La agrupación no se encuentra en decadencia, aseguró el cantante. Imagen: Facebook.

Una vez más, Eduin Caz pide a la prensa y a sus seguidores que no hagan chismes. En esta ocasión el cantante defendió la “solidez” de Grupo Firme como un grupo ahora de talla internacional, que no está en la posición de cancelar conciertos, sólo porque no hayan vendido suficientes boletos. Y es que hace unos días se desató la polémica en la red por la cancelación de tres fechas que tenían pactadas en el interior de la República.

Te puede interesar: Grupo Firme canceló shows; aseguran que no vendió los boletos y que es culpa de Eduin Caz

Todo comenzó cuando a través de sus redes sociales Mimorelia.com informara sobre la cancelación de la presentación que Grupo Firme tenía programada para el próximo sábado 10 de junio en Michoacán. En redes se informó que la razón era la baja demanda de boletos, que no significa otra que cosa que pésimas ventas y nada cercano al aforo en su máxima capacidad.

Después el concierto que Grupo Firme tenía pactado con sus fans de Veracruz para el 24 de junio, también fue cancelado, aunque sin explicación a profundidad de los motivos. Desde luego todos infirieron que se trataba de la misma situación, una venta de boletos en la que no había habido una buena respuesta por parte del público.

Grupo Firme canceló 3 fechas en México. (Instagram/@eduincaz y @anahydpg)

La cereza del pastel en esta tanda de rumores fue cuando la agrupación también canceló su próxima fecha en Cancún la cual estaba anunciada para el próximo 1 de julio. Para ese momento los comentarios en redes ya eran mayúsculos y los fanáticos aseguraban que todo se debía a que el vocalista Eduin Caz ya había caído del gusto del público.

Te puede interesar: Eduin Caz sufrió aparatoso accidente en pleno concierto de Grupo Firme: “Ni la cheve pude abrir”

No obstante, el mismo Eduin aclaró que todo lo anterior son rumores y que nadie sabe realmente de lo que habla. Justificó la cancelación asegurando detalles en la producción, que no especificó, y aprovechó para pedirle una disculpa a sus fans.

“Quiero aprovechar para pedirle una disculpa a la gente de Morelia, Cancún y Veracruz, por esa cancelación de los conciertos, pero es que no me gusta andar batallando y si no está la producción yo no quiero ir a la mitad”, aclaró.

Te puede interesar: Eduin Caz lucha cada semana por su “tranquilidad emocional”

De igual forma pidió que se dejen de crear chismes, como ya había pedido con anterioridad a través de una transmisión en vivo vía Instagram. Afirmó que nadie sabe realmente lo que está sucediendo detrás de las decisiones de la banda.

“Entonces, no hagan chismes de que no se vendieron los boletos, no saben de eso, ustedes no saben de eso. Realmente no significa que no haya vendido los boletos”, aseguró.

Entonces el intérprete de “La Tóxica” no perdió oportunidad de aclarar que su agrupación no está en decadencia y que todavía se mantiene como uno de los grupos musicales más potentes y exitosos de nuestro país: “Miren la gira de Grupo Firme es de las giras más vendidas del mundo”:

Eduin Caz fue fuertemente criticado en redes sociales (Instagram @eduincaz)

“Otra cosa muy importante yo sé que me van a entender”, agregó, “ese día nace mi hijo, entonces yo tengo ganas de ver nacer a mi hijo, entonces discúlpeme, los amo, y tamo’ al tiro”.

De esta forma Eduin Caz desmiente que el grupo se encuentra en decadencia o que haya decaído del gusto del público. Sin importar sus aclaraciones, lo que es totalmente real es que en redes sociales son muchos internautas los que afirman que el cantante se ha mostrado “prepotente” y muy poco respetuoso en varias instancias.

Uno de ellos fue cuando el pasado 10 de mayo, el artista intentó contribuir a los festejos del Día de las Madres, con un video en donde realizaba una coreografía de “Señora, señora”. Sin embargo, su baile fue calificado de grosero y rápidamente fue descalificado por sus followers. Lo que siguió fue que el cantante tomó la decisión de borrar dicha entrada de su red social personal.