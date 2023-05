Así fue la vez que “El Potrillo” le quemó una camioneta a Vicente Fernández

ARCHIVO - Vicente Fernández canta con su hijo Alejandro durante un concierto gratuito en el Estadio Azteca de la Ciudad de México el 16 de abril 2016. El astro de la música regional mexicana, Vicente Fernández, falleció el 12 de diciembre de 2021, informaron sus familiares. (AP Photo/Marco Ugarte, archivo)

La Dinastía que dejó Vicente Fernández es una de las más importantes, pues los descendientes del Charro de Huentitán han buscado a lo largo de los años dejar su propia huella en la industria del regional mexicano y la música ranchera. Fue así que a casi dos años del fallecimiento del patriarca de la familia, El Potrillo reveló una curiosa anécdota que vivió con su progenitor.

Fue durante el programa Ventaneando, donde el cantante de Como quien pierde una estrella tuvo una entrevista previo a su concierto en la Monumental Plaza de México y sorprendió a los conductores con su revelación.

Cómo quemó la camioneta

En la plática con el vespertino de TV Azteca, el hijo de Vicente Fernández fue cuestionado sobre el legado que su padre dejó en él y, en este sentido, el artista recordó que una característica innata de su padre era su carácter.

Cómo ha cambiado Alejandro Fernández con el tiempo (Instagram/ @alexoficial)

Según lo que relató Alejandro, El charro de Huentitán siempre fue muy estricto con sus hijos y, en todos los ámbitos, los instaba a que dieran lo mejor de sí.

“Son cosas que se aprenden, a mi me gusta ser muy perfeccionista y dar el 100% de mi, darle al público una buena calidad”, dijo en primera instancia.

En este sentido, el intérprete de Me dediqué a perderte recordó que hace algunos años, él estaba jugando con algunas luces de bengala con otras personas, sin embargo, en algún momento uno de estos artefactos habría hecho contacto con una camioneta de Vicente Fernández y esta se quemó.

Los involucrados decidieron echarle la culpa del suceso al Potrillo, quien recibió un fuerte regaño por parte de su padre. A partir de esto, el artista recordó que su progenitor siempre fue ejemplar en el sentido de la disciplina, pero puntualizó que no lo agredía físicamente.

ZAPOPAN, JALISCO, 17DICIEMBRE2021.- Esta tarde en Auditorio Telmex y en un emotivo y esperado concierto, a cinco días de que falleciera su padre Vicente Fernández, Alejandro se presentó con un lleno total en ya mencionado recinto con su tour “Hecho en México”. FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM

“Mi padre era un soldado, un general, no solo en la música, en la educación también fue reciente”, añadió.

También, Alejandro ahondó en que ahora que es papá ha mantenido muchos de los consejos que su padre le dio, sin embargo, también ha buscado otras formas de paternar.

“(Mis hijos) Tienen mucha calidad, tienen mucho por dar, por enseñar y tienen muchas ganas de hacer cosas Nada, o lo hice muy bien o dios me ayudó, también conté con que las mamás fueron muy buenas madres”, relató.

Alejandro Fernández recordó el concierto de Vicente en la Plaza de Toros

En medio de la plática no tardó en salir el momento en que hace varias décadas, Vicente Fernández se presentó el 15 de septiembre de 1984 en la Monumental Plaza de Toros México y dio uno de los conciertos que sin lugar a dudas marcaron su trayectoria artística.

“Fueron momentos difíciles, porque mi padre no tenia la mejor relación con Televisa. Habían tenido algunas diferencias y no estaba en muy buenos terminos con Raul Velasco y le costó mucho poder hacer esta presentación. Le tocó llorar casi todo el mes, era insoportable mi papá. Hizo una promesa de que si no llenaba la plaza se retiraba”, recordó el Potrillo ante las cámaras de Ventaneando.

Cabe recordar que, en los últimos meses, Alejandro Fernández ha protagonizado todo tipo de polémicas, ya que desde su participación en Viña del Mar donde se le acusó de presuntamente acosar a una modelo, hasta la aparición en un show donde se le vio en presunto estado de ebriedad, el famoso ha intentado recuperar poco a poco su centro y presentarse ante su público como lo han conocido a lo largo de los años. Este sábado 20 de mayo, el cantante dará un concierto en la Monumental Plaza de Toros México.