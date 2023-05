Así fue la postura de Ana Gabriela Guevara sobre la CONADE en el 2003: “No me interesa ningún cargo ahí”

Ana Gabriela Guevara (Foto: Facebook@Ana Gabriela Guevara)

En el 2003, cuando el nombre de Ana Gabriela Guevara apenas comenzaba a figurar en la órbita del deporte mexicano debido a su buen rendimiento en las pistas de tartán, la ahora directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), se identificó por su fiel postura en favor del apoyo hacia los demás atletas mexicanos, algo meramente contradictorio a su actualidad.

En agosto del 2003, la oriunda de Nogales, Sonora, sorprendió a propios y extraños tras conquistar el primer lugar en los 400 metros del Campeonato Mundial en París, incluso marcando el onceavo mejor tiempo con 48.89 segundos (hasta la fecha) en dicha categoría. A raíz de ello, la mexicana se volvió foco de atención para diferentes entrevistas.

Tan solo un mes después de su consagración, Ana Guevara fue invitada a una reunión en el “Club de Industriales”, recinto en el que compartió mesa con algunos de los empresarios y políticos más importantes del país. Fue ahí donde expresó su descontento tras la falta de apoyo que vivió por parte de la CONADE y los organismos públicos, empezando por querer dejar en claro todo lo que le costó su oro en el Mundial.

Quiero ver la cara de todos ellos cuando sepan que les voy a pedir apoyo (económico), y que sepan la verdad de las cosas; que se den cuenta que detrás de una medalla mundialista, no hay un trabajo especial ni dedicado. Creen que tengo séquito de 15 personas entre nutriólogos, entrenador, fisiatras, y no es así. Es algo que quiero que vean, les voy a decir la verdad y les exigiré que las cosas tienen que ser así (mejoras en lo económico).

En los últimos días, se le ha señalado bastante por su nulo apoyo hacia el equipo femenil mexicano respecto a los viáticos para poder acudir al Mundial de su especialidad en Egipto. Al no recibir ayuda de la CONADE, las atletas terminaron recibiendo ayuda por parte de la inversión privada (Fundación Slim).

Partiendo de ese punto, la funcionaria pública ha demostrado una contradicción con sus declaraciones de 20 años atrás, cuando le tocó estar del otro lado de las circunstancias. En aquella entrevista que brindó previo a su reunión con los empresarios, juzgó a la CONADE por lo poco que le brindaban a los deportistas mexicanos, mencionando que todo era “burocracia y papeleo”.

Nos hemos encontrado con este tipo de detalles, y lo más desagradable de todo es toparse con deportistas frustrados cuando llegas a empresas bien establecidas y con tanto renombre, porque uno piensa que todo será más fácil al creer que ya vivió lo más difícil del deporte; pensar que no voy a encontrarme a la CONADE, COM o a la Federación, y que por fin ya no habrá tanta burocracia en papeleo. Pero cuando piensas que será más accesible con las empresas, te puedes estrellas porque te hacen lo mismo.

Por último, en sus señalamientos de aquel lejano 2003, la entonces campeona del mundo afirmó que no tenía le menor intención de asumir un cargo dentro de la CONADE, ni el COM; algo que tampoco siguió. 16 años después, no solo tomó un rol al interior de la comisión; sino que además se volvió la directora general del deporte en México.