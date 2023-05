Tundieron a la FIFA por el diseño del logo del Mundial 2026: “Una IA lo hubiera hecho mejor”

(Foto: Twitter/FIFAWorldCup)

A medio año de que se celebró la Copa del Mundo en Qatar, la FIFA presentó este miércoles el logo del Mundial México, Estados Unidos y Canadá 2026. Con una ceremonia que se llevó a cabo en el Griffith Observatory de Los Ángeles, California, el presidente del organismo, Gianni Infantino, así como el ex jugador brasileño Ronaldo, presentaron el emblema de la máxima fiesta del futbol varonil.

Te puede interesar: Cuartos de final de la Liga MX: donde ver en vivo todos los partidos de hoy

El logo luce el número 26 en referencia al año en el que se realizará el primer Mundial de la historia en tres países, además que figura el trofeo en medio de los dígitos.

Sin embargo, el diseño no fue bien recibido por un gran número de aficionados que expresaron su descontento a través de redes, donde incluso lo calificaron como un logo muy “básico” o “elemental”.

Te puede interesar: Cuartos de final de la Liga MX: donde ver en vivo todos los partidos de hoy

“Una IA (intelgencia artificial) lo hubiera hecho mejor”, “Cuando pasan lista de atrás para adelante y tienes que entregar a la de ya la tarea”, “Me muero por saber cuánto cobró el diseñador que hizo este logo”, “Imagínate estudiar cuatro años diseño gráfico para que la FIFA presente esta identidad para el Mundial”, “El logo del mundial más sin chiste que he visto”, “Tres países y no pudieron elegir uno mejor”, “¡Un logo no es una foto!”, se lee entre las reacciones de Twitter.

Y como era de esperarse, los memes al respecto tampoco pudieron faltar.

La ceremonia contó con la presencia de figuras del ámbito deportivo y en partuclar de los tres países sedes. Por México estuvo Jorge Campos, por Canadá Craig Forrest y por Estados Unidos fue Carli Lloyd, además de Alexis Lalas como anfitrión de la ceremonia.

Incluso, el mítico exarquero mexicano mencionó que había que hablar español en la ceremonia que se llevó a cabo en territorio angelino y compartió las emociones que le representó jugar un Mundial y señaló lo que puede esperar el mundo de México.

“Bienvenidos a todos los que estamos emocionados por el siguiente mundial. Todos vimos la Copa del Mundo pasada y que tuvo de todo. Argentina sigue celebrando y ahora estamos aquí para dar el inicio de lo que pasará hacia 2026. Lo que pase ahí no solo será el mejor Mundial, sino algo más, estará más allá de la imaginación. Tres países, 48 equipos, 16 ciudades y más de seis millones de aficionados presentes, así como seis billones en casa verán esto y veremos el mejor Mundial. Nos veremos en tres años y medio aquí”, sentenció el mandamás de la FIFA.

Un logo NO ES UNA FOTO!!!!

una plana! https://t.co/kToR3bpEQI pic.twitter.com/05cuZEYRHa — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) May 18, 2023

De igual forma, en la ceremonia estuvo Victor Montagliani, presidente de la Concacaf, así como Charmaine Crooks, la presidenta de la Federación de Futbol de Canadá (Canada Soccer).

“Fue algo muy especial para México y para mí por ser mi primer Mundial (1994). Es algo inolvidable. También es México, tenemos que hablar en español. Va a ser algo especial, algo único. México va a ser el primer país con tres Mundiales, tenemos que disfrutarlo, tenemos que ganarle a Estados Unidos y Canadá. Ustedes entienden. Siempre peleamos con más altos que yo, y siempre ganamos (risas)”, dijo Campos.

Infantino, a su vez, compartió un momento con Ronaldo, el ex ariete brasileño, para dar el banderazo de salida para la carrera hacia la siguiente Copa del Mundo, además que llevaron el trofeo hacia el centro del escenario para poder develar el logo.

Al respecto, “El Fenómeno” compartió lo que significa cargar el título. “Es maravilloso, la primera vez que la gané no jugué, pero estaba ahí, pero el segundo metí ocho goles y es un sueño hecho realidad, en Brasil como niño sueñas con el Mundial y es hermoso”, dijo.

Finalmente, Infantino invitó a todo el mundo a seguir lo que desde ya denominó la mejor “Copa del Mundo en la historia” y sentenció que, sin duda, será inolvidable debido al hecho que serán tres países los encargados de la fiesta más grande del futbol.