Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del jueves 18 mayo de 2023

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza de lunes a viernes sus "mañaneras" desde Palacio Nacional. (Infobae/Jovani Pérez).

Fiel a la tradición desde que inició su gobierno, la administración de Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia mañanera en la que funcionarios explicaron avances en distintas áreas y recibieron preguntas de la prensa.

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 12 mayo de 2023

Aquí la transcripción completa de la conferencia que se transmitió en vivo este día y que publica la página web del Gobierno de México.

2023: Año de Francisco Villa, el revolucionario del pueblo

Te puede interesar: Qué dijo en vivo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este viernes 12 mayo de 2023

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Buenos días. Ánimo, ánimo, ánimo.

Bueno, vamos a informarles sobre los migrantes que estaban desaparecidos en Matehuala, en San Luis Potosí. Y ya se logró recuperarlos, rescatarlos y les va a informar ahora el general secretario, va a informar a todos los mexicanos, a quienes nos ven, nos escuchan, porque sí era motivo de preocupación.

Te puede interesar: Qué se dijo en vivo en la mañanera del presidente de México del lunes 15 mayo de 2023

Entonces, vamos a informar sobre eso y también sobre un producto médico, de estos productos milagro que, de acuerdo a los análisis médicos, de especialistas, se considera que causa daño; sin embargo, se ha mantenido en el mercado por corrupción y por influencias. Entonces, ya no se va a permitir su uso. Y no se trata de sólo emitir un fallo y que lo sepa el laboratorio o los distribuidores, lo mejor es que lo sepa la gente, los que lo consumen, porque es muy probable que no tengan información sobre el daño que causa y lo que nos importa es eso, que se sepa sobre el daño para que ya no se siga consumiendo. Porque al parecer, eso lo van a informar, es un producto que se consume bastante, de consumo amplio, general.

Entonces, vamos a llevar a cabo esta exposición para informar y lo mejor para bajar de peso, pues es aguantarse, no comer tanto y hacer ejercicio, y, desde luego, pues consultar, si se puede, a los especialistas, no automedicarse, pero la mejor receta es moderarse, autolimitarse de tanta comida sabrosa, suculenta.

Y el ejercicio, el movimiento, eso es lo mejor y eso no nos afecta; al contrario, eso es muy saludable.

Pero, bueno, ahora van a informar. Es mejor siempre prevenir que curar, siempre. Le dejamos al general Luis Cresencio Sandoval la palabra.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ, SECRETARIO DE LA DEFENSA NACIONAL: Con su permiso, señor presidente.

Bien, vamos a informar sobre las personas desaparecidas allá en Matehuala, sobre los migrantes. De conformidad a las instrucciones que recibimos del señor presidente en el Gabinete de Seguridad de atender inmediatamente esta actividad de desaparición, se emplearon una serie de fuerzas locales y fuerzas en apoyo, ahorita las vamos a informar, para lograr su localización. Los resultados fueron aquí los siguientes, los tenemos:

El día martes 16, en Doctor Arroyo aproximadamente a las 18:00 horas, seis de la tarde, fueron localizados nueve migrantes, estos son los iniciales.

Se continuaron los trabajos a la 1:00 de la tarde del día miércoles. Se localiza ahí en el área de Matehuala a otros seis migrantes.

Posteriormente, a las 3:30 de la tarde se localiza uno más en El Tajo, Doctor Arroyo, Nuevo León.

Y el día de hoy hasta las 3:13 de la mañana fue localizado 33 migrantes más aquí en la carretera 30, el kilómetro 30 de la carretera 57, límites con San Luis Potosí y Nuevo León, ahí se localizaron.

Todos fueron trasladados a la delegación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí.

Estos migrantes, los 49 migrantes, son: 23 hombres, 15 mujeres, seis niños, cinco niñas. Las nacionalidades son: siete de Venezuela, 19 de Honduras, dos de Brasil, uno de Cuba, 14 de Haití y seis de El Salvador.

Estos son los resultados después de estas operaciones que se desarrollaron.

Este es el despliegue que se hizo para dar cumplimiento a la instrucción del presidente de atender esta desaparición, aquí tenemos los efectivos locales, 210 elementos del Ejército, 140 de la Guardia Nacional. Se reforzó ahí el área con 150 elementos del Ejército que están en apoyo a la Guardia Nacional y 150 elementos de la Guardia.

Este personal, estos 650 elementos continúan desplegados en toda el área. Aquí vemos los lugares, San Roberto, Doctor Arroyo, Cedral, Matehuala, Santo Domingo Charcas, Salinas, siguen esta operación para seguir buscando si hay algunos otros migrantes o personas que estén en la misma situación.

El comandante de la Guardia Nacional desde el día de ayer se trasladó al área para estar de responsable, encargado de las operaciones, de estar supervisando ahí todas las acciones que se lleven a cabo.

También está analizando, lleva dentro de sus actividades revisar el área de Matehuala, donde tenemos ya una compañía de Guardia Nacional. Se va a analizar la posibilidad de llevar mayores efectivos de Guardia Nacional ahí a Matehuala para que sean los responsables de cubrir toda el área donde están presentándose este tipo de cuestiones. La idea sería inicialmente en algunos vehículos que utiliza la Guardia de manera provisional para alojamiento y dentro del proyecto de este año incluir la construcción ya de instalaciones fijas en el área de Matehuala y cubrir todo ese espacio.

Este es el resultado que tenemos en cuanto a los migrantes desaparecidos. Muchas gracias.

PREGUNTA: General, ¿los migrantes iban caminando sobre la carretera o los rescataron de los presuntos captores?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Con permiso, señor. Se encontraron algunos caminando y otros en unas instalaciones, en unas casas que estaban ahí en el área.

PREGUNTA: ¿Hay personas detenidas?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, no tenemos detenidos, pero sigue… Los migrantes obviamente nos darán algunos datos que nos puedan ayudar a poder identificar a las personas que hicieron este… cometieron…

PREGUNTA: ¿Fue secuestro o no?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bueno, en el informe los conductores los estamos buscando, que son nuestra principal preocupación. Pero, bueno, por eso mantenemos el despliegue, para poder identificar si ya no hay.

Recordarán que en días anteriores, donde se presentó algo similar, teníamos un número y los que encontramos después de la operación que se realizó fue todavía mayor, se detectaron más migrantes en el área y esa es la razón que no nos vamos a salir todavía del área, vamos a seguir buscando y, bueno, los conductores será nuestra prioridad.

PREGUNTA: ¿Se sabe la mecánica de hechos, general, en este último caso? ¿Cómo fue que se tramó este secuestro?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Ahorita están en ese proceso, porque en eso ayuda mucho la información que den los migrantes, cómo se desarrollaron.

Los primeros migrantes nos dieron la información que habían llegado a una gasolinera a cargar combustible y de ahí habían sido abordado por miembros de la delincuencia organizada, ese era el único dato que se había obtenido inicialmente, ¿no?, pero nos ayudará mucho lo que estén haciendo ahorita las autoridades con ellos para enfocar las operaciones que tenemos allá.

PREGUNTA: ¿Tiene que ver con el grupo criminal que secuestró a los otros, secretario? ¿Tiene que ver con el grupo criminal que secuestraron a los otros migrantes que eran supuestamente levantados?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, no, no lo sabemos. En el área opera ahí los grupos cártel del Golfo, luego está por ahí, pero no sabemos. La información, repito, que nos den estos migrantes será muy importante y poder identificar el grupo y quizá la forma en que estén operando y de ahí que lleva esa instrucción el comandante de la Guardia Nacional de también hacer un análisis de lo que se esté presentando para poder tener una mayor presencia y limitar la acción delincuencial en esa área de tránsito de migrantes.

PREGUNTA: ¿Falta poder localizar a los conductores, es lo que estoy entendiendo?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: ¿Perdón?

INTERLOCUTOR: ¿Falta localizar a los conductores?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Sí, nos faltan los conductores.

La información, repito, a lo mejor puede ser que se incremente en migrantes, ¿no? También nos van a ayudar en eso los migrantes, saber quiénes más estaban ahí, si ellos identifican que faltan algunos otros de sus compañeros. Si tienen por sus respectivas nacionalidades, ellos nos pueden ayudar, ‘falta un venezolano, falta un haitiano’, con los datos que ellos nos den nos van a ayudar a identificar si faltan algunos e inclusive las áreas a donde fueron trasladados o ellos identifican de alguna manera algún área donde estuvieron. La información de ellos va a ser sumamente importante para continuar con lo que se está desarrollando en coordinación con todas las demás autoridades.

PREGUNTA: ¿Están graves?

PREGUNTA: ¿Y su estado de salud?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahorita le seguimos, espérense.

Adelante.

ALEJANDRO SVARCH PÉREZ, TITULAR DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS): Muy buenos días, señor presidente. Con su permiso.

Compañeras y compañeros de los medios de comunicación.

Agradecemos este espacio para presentar la cancelación del registro sanitario de un medicamento y está cancelación se realiza bajo los criterios que representan de riesgo a la salud humana. Presentaremos el día de hoy el caso Redotex.

Como recordarán, hace un año presentamos una analogía sobre los tres sótanos de la corrupción que en conjunto con la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina encontramos en nuestra agencia sanitaria.

Para recapitular, en el primer sótano se caracterizaba por un manejo discrecional de las solicitudes de las empresas, en un oscuro archivo que era el reflejo físico del desorden administrativo que vivía la institución.

El segundo era una vigilancia basada en la extorsión y en la omisión.

Y el tercero era la simulación de actividades licitas para hacer un uso indebido de los precursores químicos.

Bueno, pues, el caso Redotex cubre de forma clara y trasversal los tres sótanos de la corrupción de Cofepris:

El sótano 1, ya que el medicamento fue registrado y prorrogado durante dos durante dos ocasiones de forma irregular.

El sótano 2, ya que el medicamento se benefició de una vigilancia permisiva a las constantes e innegables irregularidades.

Y el sótano 3, ya que se fabricó utilizando una sustancia prohibida.

Durante casi 25 años se permitió y se ha permitido la comercialización de un producto que es un riesgo claro, innegable y latente a la salud humana.

Para esta presentación, con mi compañera comisionado de Operación Sanitaria, abordaremos la problemática desde dos dimensiones: la médica, en la que expondré los innegables riesgos asociados al consumo de este producto; y la segunda, en la que relataremos la actuación doloso y negligente de las autoridades.

¿Qué es Redotex?

Redotex se compone de las siguientes sustancias:

triyodotironina, es una hormona natural en el humano y cuando se utiliza en personas que no la necesitan puede causar disfunción tiroidea, arritmias cardiacas, derrame cerebral, convulsiones e incluso la muerte.

Diazepam es un ansiolítico utilizado para algunas enfermedades psiquiátricas que puede generar, además que adicción, sueño profundo, debilidad muscular, disminución de la frecuencia cardiaca e incluso paro cardiorrespiratorio.

Atropina, que es un medicamento ciertamente útil para algunos problemas muy específicos de naturaleza cardiaca y es introducido engañosamente en este coctel para generar una sensación de sed que obliga al cuerpo a pedir constantemente agua y así provocar un efecto diurético. Este efecto diurético es que el falsamente se entiende con la ilusión de bajar de peso.

Aloína, que es un laxante derivado del aloe, con información poco rigurosa y poco confiable de su utilidad.

Y la D-norpseudoefedrina, que es una anfetamina para suprimir el apetito y que aumenta el riesgo de sangrado cerebral, alteraciones cardiacas e incluso hay reportes en la literatura médica de exacerbación de glaucoma y retención urinaria.

Como si no bastaran los daños antes descritos, precisamente la pseudoefedrina, el principal ingrediente de este cóctel, está prohibida en nuestro país desde el 2008 debido a sus efectos a la salud. Ante ello, el fabricante diseñó un método químico para enmascarar la pseudoefedrina y así seguir utilizándola, ahora bajo el nombre de D-norpseudoefedrina.

Quisiéramos ser profundamente claros el día de hoy: la mezcla de estas cinco sustancias resultan en un coctel que dañan a la salud y que puede ser letal, somete al cuerpo a un estado de estrés caracterizado por mantener un metabolismo intensamente acelerado que se percibe con elevación de la temperatura corporal, hipertensión arterial, sudoración, diarrea, boca seca e insomnio.

El Redotex da la sensación a quien lo que consume de que está bajando de peso, pero en realidad mantiene a la persona en un estado disociativo con un metabolismo peligrosamente alterado a la par de una sensación de tranquilidad.

Este medicamento juega con las aspiraciones de las personas que en una realidad social que frívolamente exige bajar de peso como un sinónimo de belleza y salud.

En Cofepris también tenemos registradas más de 800 reportes de afectaciones a la salud de los pacientes que por años fueron completamente ignorados.

Me parece importante también destacar que existen advertencias claras sobre riesgos asociados al Redotex desde hace casi dos décadas. Europa, Estados Unidos, Argentina, prohibieron su comercialización ante los evidentes riesgos provocados a la salud.

Asimismo, la sustancia principal, la D-norpseudoefedrina, está prohibida en distintas latitudes desde hace también más de dos décadas y a nivel internacional, incluso la Agencia Mundial Antidopaje también lo prohibió.

La gran pregunta es: ¿cómo es posible que un medicamento con tantos daños a la salud humana haya podido sobrevivir por más de 24 años en el mercado?

Para detallar este mecanismo y la vigilancia permisiva que existió en torno a este falsamente denominado medicamento para bajar de peso me gustaría ceder el uso de la voz a la maestra Alcalde, comisionada de Operación Sanitaria de nuestra agencia sanitaria, quien presentará una serie de elementos que evidencian una posible actuación dolosa y negligente de algunas autoridades.

Muchas gracias.

BERTHA ALCALDE LUJÁN, COMISIONADA DE OPERACIÓN SANITARIA DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS (COFEPRIS): Muchas gracias.

Pues, ¿cómo podemos explicar que por más de 24 años haya permanecido este medicamento dañino en el mercado mexicano con tres prórrogas a su autorización y una verificación nula?, ¿cómo lo podemos explicar, si hay más de 800 reacciones adversas reportadas por profesionales de la salud, si hay numerosas denuncias sanitarias por parte de pacientes y si hay, como ya lo explicó el comisionado federal, tanto alertas sanitarias como revocación en otras latitudes? Además, ¿cómo lo podemos explicar, si ya desde 2008 la sustancia precursora de uno de los ingredientes principales de este medicamento estaba prohibida?

Únicamente lo podemos explicar pues a partir de una red de colusión, que muy probablemente involucra exfuncionarios públicos de sexenios anteriores. Es por esto que parte de la estrategia a va a ser investigar más a fondo esta red de colusión en coordinación con otras instituciones.

¿Cuál era el modus operandi para distribuir este medicamento a nivel nacional?

Identificamos, a partir de acciones de verificación, una red de farmacias a nivel nacional acompañada de consultorios, que lo que hacían era vender este medicamento y prescribirlo incluso vía telefónica o vía plataformas web.

Este medicamento se prescribía de manera masiva e identificamos incluso en una de las verificaciones cientos de recetas ya firmadas por doctores con indicaciones ya establecidas en las recetas, lo que apoyaba para su distribución masiva.

Y también parte del modus operandi evidentemente era el soborno de las autoridades. De manera muy específica, en una de las verificaciones que realizamos se intentó sobornar a nuestros verificadores para evitar que continuaran las acciones de vigilancia.

¿Qué acciones hemos realizado a partir de identificar esta problemática?

Como ya lo mencioné, hemos realizado una serie de acciones de verificación a toda la cadena de distribución, desde los almacenes, las farmacias, los consultorios y la planta que fabrica el medicamento identificando, entre otras cosas, problemas respecto a la trazabilidad de medicamentos controlados.

Se interpuso también una denuncia por cohecho por los hechos que ya narré, relacionados con el soborno.

Y lo más importante de todo esto, se reunió un equipo de científicos, tanto parte de la Cofepris, como científicos externos, para evaluar de manera objetiva el riesgo a la salud que este medicamento genera. A partir de sus conclusiones fue que se pudo iniciar un proceso de revocación de la autorización de este medicamento, que el día de hoy concluye.

¿Qué viene después de la revocación del medicamento?

Es muy importante que supervisemos el retiro del producto en el mercado, así como su destrucción, lo cual no tiene que correr a cargo de la empresa que lo fabrica.

Como podemos observar, el caso Redotex, en este caso Cofepris cuenta con suficientes elementos para prohibir la comercialización del medicamento y una vez más se demuestra cómo funcionarios en el pasado aprovecharon su influyentismo a favor de intereses económicos privados sin importarles la salud de la población.

Sabemos que es muy probable que el siguiente paso, tras la revocación de la autorización, sea la judicialización de esta resolución, por lo cual estaremos preparados para defender ante tribunales esta cancelación del medicamento y evitar que siga haciendo daño a la población.

Esta decisión es ejemplo de que el combate a la corrupción puede salvar vidas y ahora, como mencionó tanto el presidente, como el comisionado, es muy importante tener el apoyo, primero, de la población, que nos ayude a difundir los daños que este medicamento genera y de la concientización de los consumidores, que sepan todo el daño que este medicamento falso les genera.

Muchas gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Vamos primera fila y segunda, primera y segunda, tres hombres y tres mujeres. Ahí va.

PREGUNTA: Buenos días, señor presidente; buenos días, general, comisionado, comisionada; buenos días a todas y a todos.

Diego Elías Cedillo, del Sistema Informativo de Tabasco, Diario Presente.

Señor presidente, en el transcurso de esta semana y de la semana pasada diversos medios de comunicación han referido, han publicado notas para, vamos a llamar, evidenciar o para denostar algunos factores de las Fuerzas Armadas, particularmente de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina, diversos temas que usted ya debe de conocer.

En este tenor, señor presidente, yo le pregunto: ¿ratifica usted su confianza en las Fuerzas Armadas, particulares en los titulares?

Y también, ¿a qué adjudica usted las notas que se han venido publicando de manera constante en contra de estas secretarías?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en general, aunque parezca extraño o exagerado, por lo que ya han implicado las campañas desde hace años en contra de nosotros, en los últimos días, en efecto, ha habido más ataques al gobierno, se puede incluso constatar. Vean la red, no en general, sino de los periodistas o simpatizantes del conservadurismo, los defensores del antiguo régimen y están desatados en todo.

Que si las competidoras de nado artístico no fueron apoyadas, ‘¡qué barbaridad!’ Para decirles: Bueno, no acudieron a nosotros. Desde luego que apoyamos nosotros el deporte. Y si las apoyó el yerno de Carlos Slim, qué bueno. Pero han hecho todo un escándalo.

La gente sabe y vamos a seguir informando de que, como nunca, se ha apoyado a los deportistas, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado cada año entrega un promedio de 500 millones de pesos de manera directa a deportistas de alto rendimiento. Ahora estamos a punto de hacer esa entrega porque van competir en los Juegos Panamericanos; sin embargo, todo lo magnifican, es ese sensacionalismo, amarillismo, nota roja.

Lo mismo, que Loret de Mola dice que yo no gano 130 mil pesos, sino 450, porque me saca la cuenta de cuánto pago aquí o cuánto debería yo de pagar por vivir en un departamento que era un departamento de descanso de los expresidentes, de Calderón y de Peña Nieto. Pero dice: ‘No gana 135, gana 450’.

Vamos a, como dicen los abogados, a aceptar sin conceder de que gano 450, que ahí me carga todo: la luz de aquí de Palacio, los teléfonos, todo, todo. Bueno, si fuese así, como cinco veces menos que él. ¿Cuánto gana él?

Ya me sacó la cuenta, ¿no? de que en realidad gano 450 mil, que no es cierto. ¿Por qué no nos dice hoy cuánto gana él? Yo ya he dicho que gana dos millones de pesos mensuales.

Pero, también, no me ha respondido cuando le planteé que hagamos un cambalache, todos sus bienes por los míos y me voy a rayar, por eso está callado. Imagínese, nada más la quinta, la finca que tiene en Valle de Bravo son tres hectáreas y media, 35 mil metros cuadrados, con residencia, lago artificial.

La quinta de Palenque son 13 mil metros cuadrados. Claro, tiene un valor de otro tipo porque es una herencia familiar y la quinta de Valle de Bravo pues no tiene los árboles que hay en Palenque, los cedros, las caobas, las ceibas, el maculí, el guayacán, el flamboyán; ni llegan las guacamayas, estoy hablando de las verdaderas, no de los zopilotes.

Pero, bueno, todo a cambio, los departamentos que tiene, uno que tiene en Rubén Darío que debe de valer como 80, 100 millones. Pero sigue y sigue y sigue.

Lo del general, lo mismo, ahí andan investigando. Yo sostengo, no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero que esa son investigaciones de Claudio X. González, del grupo que tiene, que recibe dinero del gobierno de Estados Unidos.

Ayer estaba yo leyendo que esta agencia de Estados Unidos, ayer estaba yo leyendo de que esta agencia de Estados Unidos se deslinda y dice que no es cierto y sí hay pruebas de que les dan dinero a estos grupos que están abiertamente en contra de un gobierno legal y legítimo independiente, de un país independiente y soberano y ese es un acto de injerencismo, de violación de nuestra soberanía y también de las agencias.

¿Y por qué los ataques a las Fuerzas Armadas y en este caso al general?

Porque antes hacían lo que querían, les permitían todo, se llegó al extremo de que las agencias del gobierno de Estados Unidos mandaban en la Secretaría de Marina, imagínense eso. Entonces, ya se puso orden, no es así, México no es una colonia, no es un protectorado de ningún gobierno extranjero, van a tener que aprender a respetarnos.

Entonces, por eso las investigaciones.

Y me preguntas si le tengo confianza a las Fuerzas Armadas, claro que sí, Y si le tengo confianza al general, claro que sí, desde que decidí invitarlo a participar, después de un análisis, una revisión de todos los expedientes, de todos los generales de división y llegué a la conclusión de que el general, entre otras características, entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible.

Pero pues eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, porque tienen que hacer labor de zapa, esto es socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse. Porque nuestro escudo protector es la autoridad moral que tenemos, yo no hubiese aguantado; es más, no hubiese llegado a la Presidencia si fuese deshonesto, me hubiesen hecho minilla de peje. Y hablando de eso, pueden llamarme ‘peje’, pero no soy ‘lagarto’.

Entonces, vamos a seguir resistiendo campañas en contra de mis hijos, acoso; no pasa nada, porque tenemos autoridad moral.

Imagínese, si le invito a Loret de Mola que nos diga cuánto tiene. Si yo fuese corrupto, no podría hacerlo, me tendrían agarrado. O cualquier otro de los famosos, no sólo aplica para Loret de Mola.

Últimamente, insisto, se ha intensificado el golpeteo, los ataques al gobierno porque quisieran ellos —desde hace tiempo padecemos de esto— que la gente llegara a la conclusión: ‘Todos son iguales’. Es tirar basura al ventilador para que puedan decir: ‘No, no, no hay a quién irle, todos son iguales’. Eso lo manejaron durante mucho tiempo los oligarcas corruptos para que la gente no optara por un cambio, es decir, ‘si todos son iguales, ¿para qué participo?’, un plan con maña.

No, no somos iguales, nosotros tenemos ideales, tenemos principios y yo estimo la honestidad como lo más importante en mi vida. También decirle a la gente: mucho ojo, mucho ojo, no se dejen engañar.

Ayer estaba yo viendo que hasta Ricardo Rocha refriteando la nota de Loret de Mola y en una de esas hasta Carmen Aristegui, porque es un coro, ya es parejo y como no hay nada de fondo entonces son las nadadoras, el departamento del general, los recomendados de mi hijo Andrés, que no recomienda a nadie. Mentir, mentir, mentir, con la máxima del hampa de la política, con la máxima del hampa del periodismo, que la calumnia, cuando no mancha, tizna. Pero ya no; sin embargo, están descompuestos.

Ayer —y esto lo doy a conocer aquí porque la mayoría de la gente no se entera, porque no todos tienen posibilidad de participar en las redes— pero ayer hubo un espectáculo en el aeropuerto de un joven que representa… O sea, no es él, son como millones que actúan así, que tienen esa mentalidad, esa manera de ser, de conservadurismo, de clasismo, que predominaba y existía, pero estaba oculta, se simulaba y ahora, que es lo bueno de este movimiento, todo emerge, todo sale. No sé si puedes ponerlo.

Pero no es él, insisto, son millones, es el pensamiento conservador muy autoritario. Y así andan de irritados, de molestos, cuando deberían de estar contentos. Ahí está el caso de la gente de los pueblos de México, que están felices, es donde hay más felicidad.

Pero ciertos sectores, por eso hablo de los aspiracionistas, sectores de clase media, no toda la clase media, sino ciertos sectores aspiracionistas son muy reaccionarios, filopanistas, ultra conservadores. No me gusta usar lo de fachos, pero para que se entienda mejor. Existe eso y no sólo en México, ¿eh?, en todo el país. Pero tenemos que seguir combatiendo el clasismo, el racismo.

Hay una parte en donde dice, no sé, ‘esos negritos’, o sea, refiriéndose a afroamericanos, un poco lo que decía el que estaba en el INE, doctor, imagínense.

Por eso, no confundir la educación con la cultura; no dejarse apantallar por los grados, porque son a veces como títulos nobiliarios, pero no significa cultura.

¿Lo pones o lo dejamos? Pues sí, es que es importante, o sea, este comportamiento. Y esto es para los jóvenes, o sea, no tomen ese camino, no; procuren ser humildes, no prepotentes. La humildad es poder, poder es humildad. Pero miren.

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN HOMBRE: Yo lo que quiero, dame, dame, dame. ¿Cuál es la mayor complicación? ¡Que me mates tú, que me des un pinche balazo!

¡Mi pasaporte!

¡Educación qué! ¡Mátame! ¡Dame, dame, dame!

¡¿Qué?! ¡¿Qué?! ¡La Cuatro T apesta! ¡¿Qué’! ¡Agarro lo que quiero!

VOZ MUJER: Está así porque no encuentra su pasaporte.

VOZ MUJER: ¿Desde que llegó?

VOZ MUJER: No, porque perdió el vuelo.

VOZ MUJER: ¿Pero ya no lo traía?

VOZ MUJER: No, ahorita entre los golpes que lanzó ya no encontró su pasaporte.

VOZ HOMBRE: ¡La 4T apestan a la mierda!

VOZ MUJER: ¡Ay! Apesta más él al alcohol.

VOZ MUJER: No y rompió todas las botellas allá atrás, es lo que más…

VOZ MUJER: Qué desperdicio.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero hay uno donde está hablando por teléfono, que se avienta un discurso, pero es que ese es el pensamiento.

INTERVENCIÓN: ¿Que traía en la cintura?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No sé, no sé. Pero a mí lo que me llamó la atención es lo que van a hora a escuchar, a ver si encuentran el video, que le habla a la mamá y le dice….

(INICIA VIDEO)

INTERVENCIÓN HOMBRE: Negrito de Cuba. Me emputa la 4T, un pinche nahual, un pinche nahual de la moralidad. (Inaudible)

VOZ MUJER: ¿Qué dijo?

VOZ HOMBRE: ‘Negrito’, le dijo.

VOZ MUJER: Le dijo ‘negrito de Cuba’.

(FINALIZA VIDEO)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, hay otros más claros. El TikTok tiene sus cosas buenas, ¿eh? ahí se entera uno ahí de cosas.

INTERVENCIÓN: ¿Hay algún comentario del general respecto a los señalamientos en su contra, los departamentos, los viajes? ¿Algo que quiera aclarar?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Yo?

INTERVENCIÓN: No, el general.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí tiene, claro, sí.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bien, sobre este departamento que adquirí casi al inicio de la administración, lo adquirí en el precio que dice la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris. Ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por algunas circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no han hecho los acabados, esa fue la oportunidad que tuve para adquirirlo a ese precio en ese lugar.

No es cierto que cueste 30 millones de pesos, ese departamento lo adquirí a través de un préstamo del Banco del Ejército. Para que le den a uno un préstamo ahí en el banco necesita que sea valuada la propiedad; fue evaluado, fue inclusive valuado en un poquito más de nueve millones, nueve millones 800, algo así era el precio del valuador por las condiciones en las que estaba y el precio que se manejó en las negociaciones fue de nueve millones.

Yo no tuve contacto con la persona dueña, sino tienen los agentes, los agentes que son agentes inmobiliarios. A través de ellos fue que hicimos la negociación y ya hasta el día de firmar las escrituras tuvimos contacto con la persona.

La empresa que establece la información, que es proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, solamente… Ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de que yo adquirí este departamento participó y ganó en una licitación, una licitación pública que dentro de los parámetros que tiene también cuenta con las personas que determina la Función Pública para que se analice de determinada cantidad de recursos, ahí se establece que haya una persona que esté viendo cuál es el proceso, el cual estuvo desarrollado de esa manera.

Inclusive fue penalizada porque no cumplió con lo que tenía que hacer en cuanto a la entrega de los bienes, algo así como más de 16 millones de pesos, se le multó por no dar, no cumplir con lo que estaba contratado.

Entonces, esa fue la última vez que ha ganado, las demás ocasiones en que ha participado muchas de ellas no cumple porque precisamente lo que se busca es que se obtengan los bienes que dentro de la ley se pueden adquirir en menor precio, con la mejor calidad y evitamos que haya esa corrupción.

Esa es la situación.

INTERVENCIÓN: ¿Sobre los viajes, general?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya, sí, ya se habló de los viajes y todo.

Le tenemos toda la confianza al general y ha estado en la mira porque está actuando con rectitud y de manera honesta.

INTERLOCUTOR: Gracias, señor presidente.

En otro tema completamente diferente, me gustaría preguntarle sobre el comportamiento que se ha venido manejando en el trascurso de semanas y de meses en la relación peso-dólar. Ayer se le vio nuevamente en niveles históricos que no se le había visto desde hace mucho tiempo; me parece, si no estoy equivocado, en 17.33. En este tenor, señor presidente, ayer precisamente comentaba con algunos colegas sobre que el dólar podría bajar incluso a niveles de 16 pesos, cifra no vista desde 2015, si no me equivoco.

Entonces, presidente, preguntarle si ha tenido conversaciones con el secretario de Hacienda sobre el comportamiento y la relación entre el peso y el dólar

Y, también, señor presidente, se ha expresado por parte de diversos intelectuales, de expertos en temas económicos, que este tipo de cambio puede afectar el comercio en México. Entonces, señor presidente, conocer precisamente si usted ha platicado esto con el secretario de Hacienda. ¿Y cuál es su opinión que el peso se esté fortaleciendo en niveles que no se había visto desde hace mucho tiempo?

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Bueno, en general nos ayuda, nos apoya. Por ejemplo, hay un porcentaje de la deuda externa que está contratada en dólares, entonces esto significa una disminución del monto de la deuda.

Sí puede afectar a quienes exportan, por el precio del dólar, pero yo diría es mejor un peso fuerte que las depreciaciones o la devaluación, en términos generales. Y quien está llevando a cabo un seguimiento sobre esta situación muy excepcional, porque, aunque no les guste a los conservadores, es el peso la moneda que más se ha apreciado durante el tiempo que llevamos en el gobierno con relación al dólar. Ya se está hablando de nuevo del milagro mexicano y del sueño mexicano.

Ya ven cómo son los conservadores, también, muy dados a menospreciar lo nuestro, a exaltar todo lo bueno del extranjero y a despreciar lo nuestro, desde hace mucho tiempo, cuántos años, siglos, despreciando nuestro pasado glorioso, nuestras grandes civilizaciones, que ya quisieran en otras partes, cuánto tiempo, al grado que se llegó a internalizar de que vinieron a civilizarnos y se utilizaba lo de la civilización como indicador de superioridad, ‘no estás civilizado’.

Y se usaba el término, el concepto ‘cultura’ vinculado a la educación; si acaso al arte, a la pintura de caballete, a la escultura, pero no a las culturas de nuestros pueblos, con todo lo que implica la cultura, la lengua. Imagínense, ni siquiera decían que eran lenguas; dialectos. Las costumbres, las tradiciones, todo eso se veía y se sigue viendo con desprecio, de manera despectiva, una negación de nuestra grandeza.

¿Y por qué?

Porque desde que nos invadieron negaron que éramos parte de un pueblo heredero de grandes culturas y de grandes civilizaciones y tenían que justificar la invasión. Venían al saqueo, pero tenían que utilizar como justificación, como excusa, el que nos trajeron la civilización.

Y lo mismo, nos olvidamos de nuestra historia. Hasta hace poco los teóricos del neoliberalismo hablaban del fin de la historia: ‘Ya qué te vas a estar metiendo a analizar o a recordar o a revisar lo que sucedía antes, ve para adelante, olvídate del pasado’, cuando la historia es la maestra de la vida y quien no sabe de dónde viene ¿cómo va a saber hacia dónde va?

‘No vayas a decir que al padre de nuestra patria lo excomulgaron’, ‘no digas que el padre de nuestra patria fue asesinado y le cortaron la cabeza y la exhibieron en escarmiento 10 años en la plaza principal de Guanajuato porque se atrevió a abolir la esclavitud y a proclamar la abolición de la esclavitud’ y eso no se lo podían permitir los poderosos.

‘Y no estés pensando en eso’. ‘Y no estés pensando en la igualdad de Morelos, la igualdad que proclamaba Morelos, no estés pensando en los Sentimientos de la Nación. Qué vas a estar perdiendo el tiempo leyendo los Sentimientos de la Nación, si ahí se dice que se modere la indigencia y la opulencia. Eso es romanticismo, quijotesco, utopía. ‘¡Cómo vas a estar haciéndole caso a Morelos, que quería que se aumentara el salario del peón, si a los trabajadores hay que explotarlos y no hay que pagarles salarios justos!’, porque dominaban los esclavistas. Ese era el pensamiento.

‘¡Cómo vas a aceptar lo que decía Morelos, que se eduque al hijo del campesino, al hijo del barretero, como al hijo del más rico hacendado! ¿Qué acaso somos iguales? No, que estudie el que tenga para pagar un maestro particular. Además, unos nacieron con fortuna y otros, pues, aunque quieran progresar, no van a poder, nacieron pobres y van a morir pobres’.

‘Y cómo vas a estar pensando en que Juárez fue un buen presidente, si era zapoteco. No. ¿Cómo se va a comparar a Juárez con un monarca, la fina estampa de Maximiliano?’

Y así. Entonces, ese pensamiento caló profundo y pues ahora que hablamos de nuestro pasado glorioso, que se da a conocer la recuperación de una pieza olmeca de cientos miles de años antes de la era cristiana, una obra de arte y que damos a conocer todos los sitios arqueológicos de la gran nación maya y que se exalta ese pasado y que hablamos que no hay razas y que todo eso lo crearon para someternos y ahora que estamos hablando que la democracia es el poder del pueblo, demos es pueblo, kratos es poder, poder del pueblo y que las élites lo que quieren es que continué no la democracia, sino la oligarquía, el dominio de una minoría con fachada de democracia.

Pues por eso ahora la gente apoya, respalda al gobierno, se siente representada, es su gobierno y nosotros no vamos a fallar. Y ofrecemos disculpas a nuestros adversarios y ojalá y nos entiendan, llegamos aquí con una misión: transformar a México y no vamos a dar ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso.

Se molestan que porque ahora vamos a elegir o queremos que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros. ¿Cómo no vamos a querer que se elijan, si el Poder Judicial está secuestrado, está tomado por la delincuencia de cuello blanco y por la delincuencia organizada?

¿Saben qué pasó ayer?

Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres horas, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre al ‘Güero’ Palma. Ese es el Poder Judicial.

INTERVENCIÓN: ¿Sí va a salir?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, porque de inmediato, porque tenemos que estar pendientes, se avisó a la fiscalía, hicieron una indagatoria y se encontraron otras acusaciones, otros delitos.

Pero tres horas. ¿Eso es correcto?

INTERVENCIÓN: ¿Va a (inaudible) al juez?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cuando corresponda a la sección de ‘Cero impunidad’ se va a dar a conocer quién es el juez o la jueza. Y así muchas otras cosas.

INTERVENCIÓN: (Inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Igual, igual.

Hay un juez que ha liberado como a 50 o a 60. Y ahora con todo esto que se ha venido creando de que son independientes, autónomos y están empoderados y tienen el respaldo de Claudio X. González y de los jurisconsultos salinistas… ¿Cómo se llama el abogado que fue procurador?

PREGUNTA: Morales Lechuga.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No. Ese también, seguramente; pero el otro, que es un teórico del derecho.

INTERVENCIÓN: Valadez.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Valadez. Y el otro teórico, ¿no?, eminencia.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Cossío.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Cossío, que no creen en el pueblo, no creen en el pueblo, están totalmente divorciados del pueblo.

Qué bueno, aunque no les guste, que se le deje a la gente que elija. ¿Qué, no van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles? ¿Qué, no hay 100?

Ah, porque están manipulando, ¿no?, dando entender que cualquier va a ser ya ahora ministro. No, cuando se elegían a los ministros en la época de Juárez y de Lerdo había requisitos; se cumplen con todos estos requisitos, pero se busca lo mejor.

Y que haya debates y que la gente sepa quiénes son, sus antecedentes, pero, además, como lo menciona don Daniel Cosío Villegas, no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por una minoría.

Estamos hablando de la impartición de justicia. ¿Por qué la justicia sólo va a navegar en los mares de los potentados? ¿Por qué sólo se va a castigar al que no tiene con qué comprar la inocencia? ¿Por qué un poder público va a estar al servicio de una minoría rapaz? Hay que limpiar.

INTERVENCIÓN: De la denuncia que hizo el senador Armenta de amenazas del Poder Judicial en su contra.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No me meto en eso.

Pero sí y hay que ser muy respetuosos, pero hay que hablar, nada de medias tintas y estarnos dorando la píldora: ‘Mire, yo creo que podría llevarse a cabo este referéndum, este plebiscito; sin embargo, hay que tomar en consideración de que es un asunto electoral’. No, no es un asunto electoral, es una consulta que tiene que ver con la elección de servidores públicos del Poder Judicial. Porque ya lo están queriendo llevar hacia allá, que como es un asunto electoral entonces no se puede hacer la consulta.

Es como cuando solicitábamos la consulta para preguntarle a la gente si querían que se privatizara el petróleo, salieron los ministros a decir que no aplicaba porque afectaba los ingresos del gobierno. Una chicanada.

Entonces, sí se puede y ojalá se lleve a cabo. Y es una consulta para que se debata el tema, que todos aprendamos más. Siempre aprende uno, todos los días se aprende escuchando a los demás.

Y que la política sea asunto de todos, no sólo de los políticos o de los jurisconsultos, de las eminencias, de los expertos, especialistas, eminencias.

Entonces, sí es importante la consulta y ya después… Ya no voy a decir lo otro, porque hasta me denunciaron, ya no digo, pero van a venir las elecciones y ahí el ciudadano va a decidir libremente.

INTERLOCUTOR: Gracias, presidente.

Nada más ya para concluir, si usted me lo permite, saber si ya se tiene nueva fecha para el encuentro que iba a tener con sus homólogos de América Latina, que se iba a llevar a cabo en Cancún; sin embargo, fue pospuesto derivado de su contagio por COVID-19.

Y también, si ha tenido oportunidad de hablar de este tema recientemente con sus homólogos latinoamericanos.

Gracias.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, he estado hablando con dirigentes de América Latina, ayer hablé con el presidente de Argentina, con Alberto Fernández, precisamente para ver lo de intercambio comercial, hablamos de ese tema.

Y se suspendió la reunión que teníamos por asuntos de agenda, pero sí hay mucho interés en que nos reunamos; entonces, estamos esperando. Todos tenemos mucho trabajo, en mi caso tengo que aplicarme más porque ya se me está terminando el tiempo y no queremos dejar obras inconclusas, todas las vamos a terminar, llueva, truene o relampaguee.

Con todos los obstáculos que nos ponen ya parecemos corredores de obstáculos. Vamos corriendo y un obstáculo y lo brincamos y nos ponen otro y lo brincamos. Y además es bueno para estar al 100 en lo físico y sobre todo en lo intelectual.

PREGUNTA: Gracias, presidente, Buenos días.

Dalila Escobar, de Proceso.

Primero, precisamente sobre un tema que ya está comenzando a abordar usted, es sobre el asunto que desde el lunes surgió en torno a que usted había mencionado que el equipo que ganó, bueno, medalla de oro ahí en la competencia en Egipto se había dado con la ayuda del gobierno federal. Sin embargo, las aclaraciones vinieron de las propias nadadoras, de las propias deportistas, que lo que dicen es que no que quieran decir que nunca se ha recibido apoyo del gobierno; sin embargo, para este viaje para lograr el oro, medallas, para lograr victorias para México sí en algunos momentos se estuvo buscando a la Conade; sin embargo, ellas tuvieron que recurrir incluso a la venta de trajes de baño, incluso a otro tipo de situaciones para poder tener recursos para las primeras competencias que les dieran el pase y también para este viaje en sí, que, buen, salieron a aclarar que fue por parte de la Fundación Telmex. Solamente por el asunto de lo que se había mencionad aquí, de que no se tuvo un apoyo directo para esta competencia.

También preguntar, aprovechando que está el general: sí, en efecto, ellas dicen que tienen un salario como integrantes de esta institución; sin embargo, propiamente para este tipo de viajes no han tenido el apoyo necesario y, por lo tanto, tienen que recurrir a otro tipo de hechos.

Esto, presidente, también en medio de declaraciones que da la propia titular de la Conade, Ana Gabriela Guevara, en torno a decir que estas competidoras son mentirosas, que además pueden irse a vender trajes de baño, Tupperware, pero que no estarán como tal estas becas.

Preguntarle si es correcto que la titular de la Conade se refiera de esta manera a estas medallistas que han traído victorias justo al país.

Y también, bueno, sobre la aclaración que han hecho sólo por los señalamientos que se hicieron desde el lunes, lo cual ellas mismas demostraron en sus redes sociales desde hace ya varios meses. En primera instancia.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Pues a lo que hice referencia. Es que los medios que manipulan, como Proceso, la revista que tú representas, cualquier cosa la hacen grande, la magnifican.

Nos dio mucho gusto, mucho gusto, que triunfaran las nadadoras artísticas, pero de inmediato, apenas estaban recibiendo los premios y ya estaban los medios de que se habían costeado ellas su viaje y campaña en contra del gobierno.

Y yo no me estoy chupando el dedo, ya llevo mucho tiempo en esto. Si ponemos todo lo relacionado con este tema, van a ver que está Proceso, que está Carmen Aristegui, que está López-Dóriga, que está Ciro, que están todos los que tienen diferencias con nosotros; además, ellos y sus jefes, sí. Apágalo. Entonces, es así, es nado sincronizado, hablando de natación, sí.

Y no dudo que hasta el que las ayudó —que, por cierto, no tiene buena relación con nosotros, el yerno de, sí, Elías Ayub, sí— haya fomentado eso. Desde luego, no hay que caer en ninguna provocación. Aunque se tenga el corazón caliente, la cabeza fría, porque lo que quieren nuestros adversarios y su prensa corrupta, sus periodistas vendidos o alquilados, es que nosotros contestemos mal, que es el caso de la directora del deporte, Anita Guevara, que pues les hace el caldo gordo.

A ver si no pones todo lo que es la nota principal, debe ser la nota principal. Entonces, bueno, si no se les dio el apoyo, estuvo mal; si nos hubiesen planteado a nosotros que necesitan ese apoyo, nosotros cómo no lo vamos a hacer, si, como dije, ya lo hemos hecho en otras ocasiones y lo vamos a seguir haciendo, es nuestra responsabilidad.

Pero es una cosa y lo otro es el ‘zopiloteo’, o sea, el utilizar todo para golpearnos. Las que participaron, sí se les ayuda, no a todas, parece que a seis, que forman parte de la Secretaría de la Defensa.

INTERLOCUTORA: ¿La Sedena aportó para este viaje a Egipto?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Lo puede explicar?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: La Secretaría de la Defensa Nacional desde hace muchos años se ha enfocado a apoyar a los jóvenes deportistas que son sobresalientes y hemos encontrado caminos para apoyarlos.

El camino más certero que les damos es que causen alta en la Secretaría de la Defensa como parte del Ejército Mexicano o de la Fuerza Aérea para que puedan tener un sueldo, un sueldo que les permita solventar diversas situaciones dentro de lo que tienen que hacer en su deporte.

Tenemos en lo que es la rectoría de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea un área dedicada al deporte y en esa área está una persona que se dedica exclusivamente a atender a los deportistas de alto rendimiento.

Y tenemos dos tipos de deportistas de esta naturaleza:

Los que son militares, militares que hacen sus funciones normales de soldados y que también practican algún deporte y que se van desarrollando a través del tiempo, pasan a formar parte de esa área de deportistas de alto rendimiento.

Y los deportistas, los muchachos que identificamos y que queremos apoyar.

Con esto también le damos la oportunidad, no solamente del sueldo a los muchachos, sino también la garantía de la seguridad social, que es muy importante porque tienen ellos, al ser militares, tienen la posibilidad de tener este beneficio en el ámbito de la salud para ellos y para sus familias, sus derechohabientes. Entonces, es una manera de apoyar el deporte.

También cuando hay oportunidad en eso estamos algo limitados de proporcionales recursos para viajes largos o estancias grandes, no tenemos tanta posibilidad, pero sí en ocasiones de lo que son viáticos, lo que es alojamiento. Si son competencias nacionales, les ofrecemos instalaciones militares o tratamos de cubrir lo más que se pueda. No tenemos tanta capacidad, pero sí buscamos apoyar a los deportistas mexicanos que tienen esta condición de ir sobresaliendo y lo hemos hecho durante muchos años.

En este caso son seis muchachas que son parte integrante del Ejército Mexicano y que de esa manera se les ha apoyado, hasta donde están nuestra posibilidad.

Pero es diversa también las diferentes acciones de apoyo que hacemos de acuerdo a lo que nos piden los deportistas, de acuerdo a las facilidades, Inclusive hasta hemos sido el canal para que a través de algunas organizaciones o gente altruista que los apoya en algo que requieran, equipo o alguna situación.

Pero es la manera en que la secretaría lo hace. Y aproximadamente tenemos pues unos 90 deportistas en esta condición, que han sobresalido a nivel centroamericano, panamericano, a nivel olímpico. En las últimas Olimpiadas fueron cuatro muchachos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional que sacaron medalla en las Olimpiadas y estamos volcados a ayudar a estos muchachos que representan muy bien a México y a la institución.

INTERLOCUTORA: Secretario, entonces, en este viaje ¿cuánto fue lo que aportó la secretaría?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No tengo el dato, no tengo el dato, su hubo o cuál fue la cantidad de apoyo.

INTERLOCUTORA: Bien, presidente, precisamente, justo, bueno, justo sobre este tema…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero espérate, vamos a ver cómo lo manejaron, para que vean lo que es sensacionalismo, el amarillismo. A ver si no tienes ahí todos los periódicos.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Esquina de la derecha.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, miren.

No, pero miren la de ocho, de lo que estábamos hablando, ‘Amaga ―ya saben quién, ¿verdad?― con consulta para golpear a la Corte’.

Fíjense la manipulación, este es el periodismo de los señores Junco. De tiempo atrás son los representantes de la derecha más rancia del conservadurismo más retrograda. Y ahí está Carmen Aristegui y otros, en todo ese periódico está lleno.

No, pero déjame, regrésalo, regrésame el Reforma. Miren allá arriba. Si se dan cuenta, las tres notas en contra de nosotros. Pero esto no necesitamos planearlo aquí para tratar el tema en la mañanera, esto es obvio, ´por eso ya lo damos por descartado.

Quizás me preocuparía cuando las ocho columnas del Reforma fuese ‘El peso está más fuerte que nunca’, entonces yo diría: ‘¡Ay, nanita!, ¿Qué querrán estos?’

Pero este es su periódico, las tres.

‘Admite AMLO en seguridad y no aparecen migrantes’.

‘¡Mienten! Por mí, que vendan Avon: Ana Guevara’ Sí, lo dijo, pero están ahí, a la caza del gazapo, o sea, buscando las podridas.

Por eso lo de ‘tiempos de canallas’ y ‘temporada de zopilotes’, aplica, con todo respeto.

A ver, vamos adelante con El Universal. ¿Esto qué es? Ah, zona arqueológica.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: En Campeche.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Pero es en contra de nosotros? No, porque es cultura.

Pero miren lo otro. No, deja ahí, deja. Qué belleza. Bájale. Miren esto. ¿Dónde lo vas a agarrar, primo hermano?

Bueno y luego politiquería.

Síguele. Aquí. Síguele, síguele, porque puede ser que tengamos otra más. Aquí: ‘Hacen examen de confianza sólo el 25 por ciento de agentes’. Está muy mal la Guardia Nacional.

Pero debe haber más. Aquí también estamos.

Síguele. A ver el… ¿A dónde está?

INTERVENCIÓN: Lo de las nadadoras.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, sí.

Súbele, nada más para ver otras. Ya tenía tiempo que no las veía yo así. Pues este no tiene mucho. Ah, miren, qué buena.

Síguele, vamos con… ¿Cuál sigue? Ah, miren, esta está muy buena, es el único periódico que se atreve a ponerlo, los demás no hablan de esto, Milenio. Miren la primera.

¿No está lo de las…?

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: No, ahí no.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ah, pues aquí no hubo nado sincronizado.

Adelante. Bueno, eso es otra cosa. No hay nada ahí.

JESÚS RAMÍREZ CUEVAS: Abajo sí.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ahí están.

INTERLOUTORA: El brote de meningitis, presidente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: También, no.

INTERLOUTORA: ¿Se tiene la alerta?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí.

La Razón, ¿esta, de quién es?

Este sí estoy seguro que tienen. Síguele. Ah, ahí estoy. Bueno, está bien eso, que están podridos.

Ya. Pero es el periodismo, o sea, no todo desde luego y aquí mismo se ve todo, pero sí están muy tendenciosos.

INTERLOCUTORA: Uno de los antecedentes de este tema, bueno, porque se ha documentado desde hace muchísimo tiempo la situación que se está viviendo con los deportistas, obviamente no en todos los casos, pero los casos que han salido ellos a dar su testimonio se ha abordado este tema, no de apenas, en torno a esta competencia que Proceso lo ha abordado y lo ha documentado.

De hecho, un antecedente que ha manejado el semanario tiene que ver con lo que hay detrás de la negativa de dar estas becas y que los deportistas son los que han dado testimonio, que de hecho hay audios de reuniones en donde Ana Gabriela Guevara pues ha condicionado la entrega de estos apoyos a estos competidores.

Sobre todo, que tiene que ver con un asunto de investigación judicial que se está llevando a quien fuera el presidente de la Federación Mexicana de Natación, Kiril Todorov. Él está vinculado a proceso por peculado.

Algunas de las situaciones que han mencionado los deportistas y que les genera preocupación y pues incluso estrés en torno al entrenamiento y cómo conseguir los recursos es que a partir de esta acusación y este proceso que se inició y por lo cual fue destituido de su cargo por la Federación Internacional de Natación esta persona, Todorov, es que se ha condicionado la entrega de becas porque, de acuerdo a lo que ellos mencionan, es que Ana Gabriela Guevara está emprendiendo una defensa a este personaje extranjero. Y que, además, bueno, decía que, si no se apoyaba a que se le siguiera reconociendo como presidente de esta federación y también si no se apoyaba la desaparición de un comité de estabilización, entonces las becas no se repondrían.

Ese es el antecedente que se tiene y entonces, a raíz de todo esto que ha surgido y los testimonios y las peticiones que hacen que se les regresen las becas, ¿usted estaría de acuerdo en que se regrese este apoyo?, que, como mencionan, se lo piden directamente, bueno, ya lo han hecho público, que se les regresen las becas y que se desvincule este procedimiento judicial que se está llevando del rendimiento que están dando estos deportistas y de que puedan tener acceso a instalaciones incluso también de la Conade.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, yo ofrezco que vamos a revisar los casos.

Me llama mucho la atención —también esto para que sepa, porque eso no lo dicen ustedes— que de las aportaciones del gobierno de Estados Unidos a las organizaciones que están en contra de nosotros hay aportaciones para asociaciones que han promovido una campaña de desprestigio en contra de Ana Guevara. Entonces, ya cuando surgen todas estas cosas, pues hay que tener cuidado, ahora sí que cuando menos preguntarnos de parte de quién o qué intereses hay.

Apoyar al deporte, sin duda, pero la politiquería, los negocios que se hacen a la sombra del deporte y de otras actividades, la corrupción, no.

Entonces, déjanos ver cómo está la situación y vamos a dar una respuesta con justicia.

INTERLOCUTORA: También se han dado otros casos, ya que ya hablamos del deporte, que se han documentado que ha habido algunos conflictos judiciales. Por ejemplo, en el caso entre Conade y el caso, por ejemplo, de Paola Pliego, a quien excluyeron de los Juegos Olímpicos de Río 2016 por un falso doping.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, hay muchísimos.

INTERLOCUTORA: Sí, también hay casos de denuncia de abuso y acoso sexual dentro de las propias instituciones.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, es un rosario de denuncias y Proceso se ha encargado de puntualizarlas, pero hay que ver qué intereses están en juego, hablando del deporte.

INTERLOCUTORA: Quienes se han acercado a dar los testimonios son los propios deportistas, que en muchos casos son jóvenes que no saben de repente a dónde acudir.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, claro y nosotros padecemos todos los días de calumnias y son a partir de opiniones de especialistas y de expertos.

INTERLOCUTORA: ¿Y de los deportistas que han hecho este tipo de denuncias?

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, también, pero eso no significa que tengan razón, o sea, hay que ver bien las cosas y no querer con periodicazos dominar, imponerse, ya no son esos tiempos. Sólo la verdad nos hace libres.

INTERLOCUTORA: Sí, justo, que se investiguen los casos de entrenadores que han incurrido en casos de abuso en la selección femenil.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no. Todo.

Acuérdense que la vez pasada al que mandaron a Michoacán, me refiero al gobierno anterior —esto ayuda, pues, para que la gente se entere, porque ustedes sobre esto no informan— el que estaba, Castillo, fue el que creó los grupos paramilitares, autodefensas. Era el gobernador de Michoacán y luego lo nombran el director del Deporte, pero eso no se sabe, ni se decía nada; algunos lo cuestionaban, pero los medios actuaban como alcahuetes.

Imagínese, el señor Castillo, así se apellida, ¿no?

INTERLOCUTORA: Alfredo Castillo.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, que lo mandan a Michoacán a formar los grupos paramilitares, las autodefensas. Pasa por otros capítulos, por otros asuntos y luego al deporte. O no sé si primero al deporte y luego a… No, fue al revés.

INTERVENCIÓN: Fue Michoacán primero y luego al deporte.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Michoacán y luego al deporte.

INTERVENCIÓN: Castillo se lo pidió a Peña.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí. Entonces, Ana Guevara…

INTERLOCUTORA: Bueno, porque es la actual directora.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Digo, también para que se informe, Ana Guevara, mujer, medallista olímpica, de Nogales, Sonora, que también con mucho esfuerzo, sin apoyo, salió adelante, ella es la del deporte. Entonces, hay que equilibrar.

INTERLOCUTORA: Sí, de hecho, algunos son casos que sucedieron antes de esta administración, pero que, se presume, algunos entrenadores todavía continúan, solamente por eso la revisión de esos elementos.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, no, no, si todavía estamos limpiando. No, no, no, si es que nos dejaron un cochinero y lleva tiempo, es como buscar desviar un río para que se lleve, que con el agua limpiemos todo, el cochinero y toda la suciedad, todo lo sucio, pero son procesos, lleva tiempo, pero ahí vamos.

INTERLOCUTORA: Presidente, otro caso que quería abordar es el caso de Roxana Ruiz, quien ella viene de una… bueno, venía de una comunidad de Oaxaca. Ella fue apenas acusada de uso excesivo de legítima defensa, porque al ser violada ella trató de defenderse y la están ahorra condenando a seis años y algunos meses de prisión.

Preguntar si va a haber revisión de este caso, porque por supuesto ha habido manifestaciones en contra de este tipo de…

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Sí, sí, sí, sí y, eso tiene que ver con la fiscalía y tiene que ver con el Poder Judicial.

Que, por cierto, Proceso no ha dicho nada del Poder Judicial, nada; se han dedicado a quemarle incienso a los magistrados del Poder Judicial, nada han dicho.

INTERLOCUTORA: Se ha documentado las cosas tal cual se han dado últimamente.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: No, pero sobre actos de corrupción, lo que diga mi dedito.

Bueno, hay que irnos a desayunar.

INTERLOCUTORA: Presidente, nada más, sobre el último tema, lo que tiene que ver con el general, a ver si aprovechando que está aquí, habló del departamento, pero no de los viajes.

Nada más preguntarle, general, si tiene, si tuvo relación estos viajes que costaron, bueno, pues millones en Europa y en algunos otros lugares del mundo, esta asociación que se hizo, la utilización incluso de logística dentro de la propia Sedena para poder organizar este tipo de viajes. Si nos pudiera comentar, por favor algo al respecto.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: ¿Quiere?

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Bueno, nunca he ido a Europa.

INTERLOCUTORA: No, su familia.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: Como secretario de la Defensa nunca he volado hacia Europa. He ido… Solamente conozco París, en la administración anterior me tocó ir por cuestiones de trabajo en dos ocasiones para iniciar las pláticas o las juntas de Estados Mayores México-Francia. Es el único país, la única ciudad de Europa que conozco.

En los viajes, los viajes que he realizado son viajes que se han efectuado aquí en el continente. He ido a Estados Unidos dos veces, he ido a Brasil a la Conferencia de Ejércitos Americanos, he ido a… ¿Qué otro país? Bueno, acompañando al señor presidente en la gira a Centroamérica, donde tuve la oportunidad por primera vez de visitar algunos países centroamericanos, incluyendo Cuba.

Y en algunos de los países me ha acompañado mi familia, porque dentro de las actividades que hacemos, la Conferencia de Ejércitos Americanos, las reuniones de ejércitos, dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, es una forma que se ha estilado desde hace mucho tiempo y se planean actividades oficiales para los funcionarios que van, secretarios o ministros de defensa y para las señoras, por separado o también de manera conjunta, unidos, por eso me acompaña mi familia.

Y yo tengo un grupo de ayudantes, ayudantes que me auxilian en todo lo que tengo que desarrollar y que en estos viajes también auxilian a mi familia para poder cumplir con los compromisos que se hacen dentro de lo que se programa.

Son viajes que tienen una situación oficial y no viajes de vacaciones, no he salido de vacaciones y desafortunadamente no he salido de vacaciones desde que soy general brigadier, desde hace aproximadamente 20 años no he podido salir de vacaciones, siempre he tenido cargos que absorben el tiempo y no permite disfrutar de esto.

También mencionarles que, si bien he realizado estos viajes, algunos de ellos eran precisamente porque tenía el secretario de la Defensa también la responsabilidad de ser comandante del Ejército y asistía uno representando al Ejército Mexicano.

Hoy en día, con la reorganización que hicimos de la Secretaría de la Defensa Nacional, tenemos ya un comandante de Ejército y un comandante de la Fuerza Aérea, que son los que representan a ambas instituciones en el extranjero; es decir, yo ya no tengo que salir a representar al Ejército Mexicano a manera internacional, sino hay otra persona que lo hace.

Yo representaré a la institución como secretario de Defensa en los mecanismos internacionales que existen en el mundo. Tenemos, participamos la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente en unos 80 mecanismos internacionales donde se tiene presencia desde nivel de secretario, comandantes, a nivel de estados mayores, a nivel de equipos de trabajo, en donde personal de diferentes grados y de diferentes funciones atienden estas invitaciones y desarrollan estos mecanismos de cooperación, que muchas veces son multilaterales y en otras bilaterales.

INTERLOCUTORA: ¿Algún viaje, secretario, que se haya cancelado la participación de usted y que de todas maneras haya viajado su familia?

Y si es tradicional también que vayan muchos acompañantes.

LUIS CRESENCIO SANDOVAL GONZÁLEZ: No, no, ningún viaje. El que mencionaron de Rusia, sí, fue efectivos, personal militar, participamos antes de la guerra con nuestras bandas de música porque hay un mecanismo, dentro de esto que les menciono, en donde hay eventos musicales, eventos de bandas de música, fue en Rusia. Torres Spásskaya es el nombre de este mecanismo y, bueno, ahí participaron personal militar.

Pero, repito, nunca he ido a Europa de vacaciones y tengo más de 20 años que no salgo de vacaciones.

PREGUNTA: (inaudible)

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: Ya explicó.

Que nos diga Manuel Arroyo, que es el dueño de El Economista…

INTERLOCUTOR: De El Financiero.

PRESIDENTE ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR: De El Financiero, cuántos viajes hace. Tiene avión particular, privado, de lujo, se da la gran vida, viaja por todo el mundo.

Y puede decir es que es empresario; sí, pero tenía vínculos con el gobierno. Y no sólo eso, créditos de la banca del desarrollo, 100 millones de dólares y contratos con el gobierno para un reclusorio. Porque esto parece el mundo al revés, los corruptos cuestionando a la gente honesta. Ya basta de cinismo.

Y ustedes no se presten, porque ustedes son trabajadores de los medios, busquen actuar con apego, ceñidos a la verdad. Y vendan su trabajo, no su conciencia. Porque es realmente degradante lo que está sucediendo en el manejo de los medios y les usan a ustedes, porque los de mero arriba, esos no pierden su compostura. Los más aguerridos son sus voceros, no quiero decir achichincles, son los que se enojan más y luego son hasta ingratos con ustedes. Entonces, no se apasionen, serenidad y paciencia, mucha paciencia.

Bueno, vámonos a desayunar. No hay que apasionarse.

+++++