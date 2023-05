“Nunca he ido a Europa, solamente conozco París”, Cresencio Sandoval desmintió viajes en plan vacacional

Aeronaves de uso especial del Ejército se han puesto a disposición y uso de la familia del Secretario de la Sedena. (Foto: Cuartoscuro)

Esta mañana, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval reconoció que sí ha realizado viajes en compañía de su familia; sin embargo, rechazó que éstos hayan sido a Europa.

“Nunca he ido a Europa, solamente conozco París, me tocó ir en dos ocasiones en la administración pasada”. Y es que algunas investigaciones evidenciaron que el titular de la Sedena realizó lujosos viajes a ese continente.

Sin embargo, éste argumentó que los desplazamientos solo se ha hecho a Centroamérica, Estados Unidos y Brasil.

En su participación de la conferencia matutina, Crescencio Sandoval negó que haya salido en plan vacacional, pues según dijo, tiene más de 20 años que no toma vacaciones, debido a los cargos que ha tenido en el Gobierno.

Además, aseguró que el hecho de salir con algunos familiares es una cuestión de costumbre.

El titular de la Sedena insistió en que solo ha realizado viajes a Centroamérica. (Foto: Especial)

“En algunos me ha acompañado mi familia porque dentro de los protocolos está que lleve uno a las familias, así se ha estilado desde hace mucho tiempo. Por eso me acompañan y yo tengo un grupo de personas que me apoyan a mí y a mi familia para poder cumplir”.

En ese sentido, el presidente lo defendió y se lanzó contra el empresario Manuel Arroyo. “Que nos diga Manuel Arroyo, que es el dueño del Financiero, cuántos viajes hace se dan la gran vida. Y van a decir que es empresario, sí, pero tenía vínculos con el Gobierno. Esto parece un mundo al revés, los corruptos cuestionando a la gente honesta. Ya basta de cinismo”.

Y es que una investigación a cargo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, puso en evidencia los ostentosos viajes que Cresencio Sandoval encabezó en compañía de su esposa e hijos, pero no justificó la procedencia de los recursos para realizarlos.

De acuerdo con las averiguaciones, uno de esos vuelos se realizó a Italia, donde presuntamente se incluyó un consumo de comidas y bebidas en restaurantes caros, así como atracciones turísticas y compras excesivas con un costo aproximado de hasta 2.5 millones de pesos.

Aeronaves de la Sedena fueron utilizadas por familiares de Cresencio Sandoval. (Foto: Cuartoscuro)

De acuerdo con la bandeja de entrada de correos electrónicos filtrados por los hacktivistas del grupo Guacamaya, se presentó un plan de viajar a la ciudad de Seúl, capital de Corea del Sur y de ahí trasladarse a Nueva York, en 2021.

Incluso, un jet privado de uso especial del Ejército se ha puesto a disposición y uso de la familia del Secretario de la Sedena, aún cuando él no participe en el traslado.

Crescencio Sandoval habló sobre compra de su departamento de lujo

Por su parte el general habló también de la adquisición de un lujoso departamento, el cual adquirió gracias a un préstamo que le solicitó a la Sedena.

“El departamento lo adquirí a través de un préstamo del Ejército y fue valuado en un poco más de 9 millones de pesos”, dijo durante su participación en la conferencia matutina.

Además, desmintió el precio que se ha revelado en medios de comunicación. “No es cierto que cueste 30 millones de pesos”.

De acuerdo con Crescencio Sandoval, la negociación se realizó bajo esa valuación (9 millones de pesos) y hasta que se realizó la firma de las escrituras, tuvo contacto con el dueño del departamento.