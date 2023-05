Niña se volvió viral en TikTok por imitar a Peso Pluma

La niña se lució frente a familiares e invitados de una fiesta

Hassan Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, está cosechando todo tipo de éxitos. Su influencia ha llegado incluso a los más pequeños. Una niña protagonizó un video que se viralizó en TikTok, haciendo gala de su talento para demostrarle amor a su ídolo, el intérprete de Ella baila sola.

El popular video ya cuenta con casi 3 millones de visitas y miles de comentarios. La pequeña niña aparece a cámara, muy contenta, mientras se escucha una de las canciones más populares del originario de Zapopan: PRC. Para deleitar a los adultos, invitados a una fiesta que se intuye, son familiares de ella, la pequeña se suelta con alegría imitando uno de los particulares pasos de baile de Peso Pluma.

Mientras se escucha la frase inicial de la canción (”Me levanto, un baño y luego me pongo a forjar. Es veneno, da pa’ arriba de muy buena calidad”) la niña mueve sus piernas con gran talento, para después cantar el resto de la estrofa y sonreír a sus espectadores, quienes no dudaron en soltar una carcajada y expresiones de diversión.

La curiosa forma de bailar de la niña desató un montón de comentarios divertidos en la cuenta de TikTok que subió el video. La mayoría de las reacciones de los internautas se enfocaron en encontrarle un eje divertido al paso de baile de la menor.

“Yo cuando se me meten unas cuantas piedras en mi zapato, queriendo que salgan para ya no quitarme el zapato de nuevo”, “Yo cuando tiro la basura y me cae una gota de la bolsa”, “Yo cuando se me duerme el pie, “Yo cuando me doy cuenta que hay una serpiente en mi bota”, fueron algunos de los comentarios que los internautas vertieron en la caja de comentarios del video.

Y es que la pequeña ha demostrado ser una ferviente fan del cantante de corridos tumbados y bélicos, pues en la cuenta de TikTok donde trascendió el video hay otros clips de la niña demostrando amor por el ídolo de Guadalajara; por ejemplo, aquel en donde sale bailando el éxito Ella baila sola, canción de Peso Pluma que ha llevado al artista a importantes escenarios para la música, como el festival Coachella y el programa estadounidense del humorista Jimmy Fallon.

La curiosa forma de bailar de la niña desató un montón de comentarios divertidos en la cuenta de TikTok que subió el video (AP)

Polémica por las letras de Peso Pluma

Pero esta no fue la única reacción de los usuarios de TikTok, pues nuevamente salió a tema el contenido explícito y relacionado a drogas de las letras de las canciones de Peso Pluma. Un usuario escribió: “¿Sabrán los papás lo que dice esas canción?”

En redes sociales se han armado auténticos debates entorno a la lírica de los temas musicales de Peso Pluma. Por un lado se encuentran lo que consideran su contenido como algo inofensivo, y por el otro quienes piensan que sus canciones no deberían ser escuchadas por niños, pues podría influenciarlos en un sentido negativo.

En redes sociales se han armado auténticos debates entorno a la lírica de los temas musicales de Peso Pluma (Peso Pluma)

De hecho, recientemente un restaurante de Monclova se volvió viral por anunciar que no estaba dispuesto a reproducir la música de Hassan Kabande en sus instalaciones, esto porque eran visitados a diario por varios niños y familias enteras, y lo que decían las canciones no era apropiado para un establecimiento de corte familiar.

La canción de Peso Pluma que la pequeña aparece bailando en el video viral de TikTok dice: “Y bien forrados los paquetes van. No hay pendiente, no puedo fallar. Siempre estoy listo para cruzar. Polvo, ruedas y también cristal”. Recientemente, una canción del intérprete fue censurada en la plataforma Spotify, esto porque hacía una clara referencia al fentanilo, droga problemática para México y otras partes del mundo.