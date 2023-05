La historia de la aficionada de América que terminó con el corazón roto por Viñas

En vísperas de disputar el Clásico Nacional en la semifinal de la Liga MX, una aficionada de las Águilas quiso hacer un regalo al delantero uruguayo, pero un supuesto desaire desató la tristeza de la mujer.

Las historias en torno al Clásico Nacional en la semifinal de la Liga MX del Clausura 2023 comenzaron a forjarse. Horas antes del encuentro en el estadio Akron, una aficionada rompió en llanto en las inmediaciones del hotel de concentración de las Águilas del América, pues habría sufrido un desaire de Federico Viñas, a quien buscó para entregarle un detalle.

Horas antes del arribo de los jugadores, una aficionada acudió a las inmediaciones del hotel con un globo hecho a mano, una carta y una caja de chocolates que, de acuerdo con sus declaraciones a diversos medios de comunicación, buscó obsequiar a Federico Viñas.

En la escena mostró entusiasta por poder platicar un momento con el artillero uruguayo pero instantes después no pudo conseguir su objetivo.

Aficionada intentó entregar un regalo a Federico Viñas

En las redes sociales se dio a conocer el video del instante en que los jugadores del Club América bajaron del autobús para ingresar al hotel donde pernoctarán antes del encuentro. Algunos de ellos se acercaron a los aficionados que rodearon el vehículo del equipo capitalino para tomarse fotografías y dar autógrafos, pero no fue el caso de Federico Viñas.

En un momento, Alejandro Zendejas se acercó con las personas que rodearon el vehículo para tomarse algunas fotografías y dar autógrafos, pero centró su atención en la aficionada. Antes de marcharse, la mujer le pidió al mediocampista que diera los chocolates y la carta al número 24, pero el seleccionado estadounidense solamente tomó las golosinas y se marchó.

Mientras Zendejas se alejó de la multitud para unirse al grupo de su equipo, la aficionada americanista le gritó de manera insistente para que tomara la carta, no obstante, el jugador hizo caso omiso.

Federico Viñas no se acercó a los aficionados que acudieron a recibir al equipo en Guadalajara (REUTERS/Daniel Becerril)

La desilusión por no haber visto a su jugador preferido fue evidente. Cuando los jugadores terminaron de ingresar a las instalaciones, la aficionada se alejó del lugar y rompió en llanto. Su situación atrajo la atención de los medios de comunicación y contó cuál fue el motivo de su tristeza.

“Le traía una carta que no pude entregar. Solo Zendejas se llevó los chocolates pero los jugadores casi no se acercaron. Me siento muy mal porque yo se los quería dar, aunque sea que supiera de mi existencia. Yo lo admiro muchísimo (...) Estoy feliz, pero me da mucha tristeza porque Viñas no se paró y sólo le entregaron los chocolates. No sé si se los vayan a entregar”, aseguró.

Mientras contaba su anécdota, mostró algunos stickers pegados en la funda de su teléfono celular y hasta un salvapantallas con la figura del delantero uruguayo en su teléfono móvil como muestra de su admiración.

Águilas del América y Chivas de Guadalajara lucharán por un boleto a la ronda de semifinales (Cuartoscuro.com)

A pesar de su reacción, no dejó de expresar su admiración por los integrantes del cuadro comandado por Fernando “Tano” Ortíz. De igual forma, se mostró segura de que el Club América levantará su título de liga número 14, aunque para ello deberán superar en los dos encuentros de la semifinal a las Chivas del Club Deportivo Guadalajara, su más grande rival a lo largo de la historia.

Aunque el video que expuso el caso de la aficionada desilusionada por el jugador se viralizó en las redes sociales no hubo respuesta por parte de los involucrados. Y es que ni el equipo, así como tampoco el delantero charrúa dieron a conocer algún tipo de comunicado o su intención de contactar a la mujer por medio de las redes sociales.

Mientras tanto, las Águilas se preparan para su visita al Estadio Akron, donde disputarán el encuentro de ida en la ronda de semifinales del Clausura 2023. El próximo jueves el Tano buscará repetir el marcador obtenido en la temporada regular, pero Veljko Paunovic hará el intento por volver a situar a su equipo en un encuentro por el título.