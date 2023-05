Julián Figueroa y su desgarrador tema sobre la depresión

Julián Figueroa padeció un fuerte cuadro de depresión tras la muerte de Joan Sebastian (Foto: Instagram)

La muerte de Julián Figueroa, ocurrida el pasado 9 de abril, causó gran conmoción entre el público y los compañeros del medio artístico, pues el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian sufrió un ataque al corazón fulminante mientras descansaba en la casa familiar a sus 27 años.

Y es que cuando estaba dormitando tras haber tenido problemas para dormir en días previos, el hijo único de la actriz costarricense sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Para cuando fue encontrado por Imelda Garza Tuñón, su pareja y madre del pequeño José Julián, el cantante y actor ya yacía sin vida.

La inesperada muerte de Julián Figueroa ha sido un duro golpe para Maribel, quien continúa viviendo su luto rodeada de sus seres queridos e inmersa en el trabajo, pues la también conductora decidió a las dos semanas del deceso continuar con su carrera artística y reintegrarse al musical de teatro Lagunilla, mi barrio, donde el apoyo de sus compañeros sin duda ha sido un aliciente para la famosa.

La actriz felicitó a José Julián en el que hubiera sido su cumpleaños número 28 (Foto: Instagram)

Además, retomó las grabaciones del talk show Esto ya es personal, por lo que Maribel se ha refugiado en el trabajo y en su pequeño nieto para hacer más llevadera la ausencia de su hijo.

Cabe recordar que tan solo un día antes de fallecer, Julián Figueroa dedicó un emotivo mensaje a la memoria de su padre Joan Sebastian, en el aniversario de su muerte. En la conmovedora dedicatoria, el joven expresó lo mucho que “el poeta del pueblo” le significaba y dejó ver su deseo por reencontrarse con él.

Así lo escribió el artista: “Qué despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas ‘el tiempo todo ha de arreglar’, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades… aquí les va”.

“Vituperan los fanáticos ‘VIVA EL POETA DEL PUEBLO’, pero a mí me me importa un bledo, SÓLO QUIERO A MI PAPÁ. Al demonio con los Grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte… una vez más. Te amo PAPÁ, y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mí”, se lee en el post aún disponible en la cuenta de Instagram del famoso.

Imelda Garza, Marco Chacón y Maribel Guardia continúan sobrellevando la sorpresiva pérdia de Juliancito (Foto: Cuartoscuro)

Se conoce que a Juliancito seguía muy afectado por la muerte de su famoso padre, y dicho por su esposa Imelda, “estaba muy triste” los últimos días en el marco del aniversario luctuoso de Joan Sebastian, lo que le había provocado trastornos de sueño.

Además de la conmovedora dedicatoria a su padre, otro de sus posts ha llamado la atención, se trata de una canción que compartió en diciembre de 2022 dedicada a las personas con problemas de salud mental, especialmente para su amigo Valente, quien se suicidó a los 15 años.

“Creo que todos podríamos tratar de ser más empáticos con los demás cuando vemos que están atravesando momentos complicados, en lugar de señalar, tal vez acercarnos y dar una palabra amable que puede ser la diferencia entre la vida y la muerte”, dijo Julián en su momento y se dispuso a entonar la melodía que ahora ha tomado otros tintes.

Esta es la canción que Julian Figueroa compuso a uno de sus amigos que se quitó la vida, el tema lo compartió en diciembre del 2022 pic.twitter.com/G1QMJKLaMI — Lo + viral (@VideosVirales69) April 12, 2023

Y es que algunos usuarios de redes sociales han asegurado que el tema es una especie de “grito de desahogo” para Julián, quien se sabe que tras la muerte de Joan atravesó por una fuerte depresión.

Así reza la emotiva letra que ha sido relacionada con la tristeza por la que atravesaba Julián en sus últimos días: “Un niño está llorando // En la oscuridad // Lo siguen mil fantasmas // No puede escapar //”.

“La suma de sus miedos lo persigue sin cesar // El niño se despierta, pero vueltas se da // Que estar solo duele más // Cada día duele más // El niño se acostumbra // A la oscuridad // Oculto entre las sombras // Nadie lo va a lastimar”.