Héctor “El Güero” Palma: éstas son las actividades educativas y culturales que realiza el capo desde prisión

Héctor ‘El Güero’ Palma es considerado como cofundador del Cártel de Sinaloa, organización criminal que encabezó junto a 'El Chapo' Guzmán (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

Alejado del poder, dinero, armas y drogas, Héctor ‘El Güero’ Palma ha permanecido casi tres décadas en cárceles de México y Estados Unidos, debido a su participación en actividades del crimen organizado. Pese al negro historial que lo cubre, el capo sinaloense ha buscado la manera de tener una formación cultural y educativa, pues ha realizado una serie de estudios en los centros penitenciarios en los que ha estado.

Actualmente Palma Salazar se encuentra en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México, donde ha estado recluido los últimos siete años de su vida. Durante ese periodo, el cofundador del Cártel de Sinaloa ha leído una diversidad de libros, aunque tiene un gusto predilecto por los de superación personal.

“Él es una persona que estudia, que lee muchísimo en el centro en que está detenido. No consume drogas, no consume alcohol, no fuma. Ha logrado una adaptación impecable cultural y emocionalmente”, mencionó su abogado, José Gabriel Martín Hernández, en entrevista con Infobae México.

En cuanto a su formación educativa, Palma Salazar se ha enfocado en estudios de preparatoria, sin dejar de lado las actividades manuales y recreativas. En ocasiones realiza su aprendizaje de manera solitaria, mientras que en otras ha contado con la ayuda de las y los maestros que han impartido clases en el penal localizado en el municipio de Almoloya de Juárez.

Palma Salazar fue extraditado en 2007 a Estados Unidos, donde fue sentenciado a 16 años de prisión (Foto: AFP)

Antes de estar en el penal de El Altiplano, Palma Salazar permaneció en el penal de Puente Grande, en Jalisco, luego de que fuera detenido en 1995. En ese centro penitenciario asistió a los talleres de María del Socorro Meugniot García, mejor conocida como “Maestra Coco”, quien también tuvo como alumno a Rafael Caro Quintero.

Meugniot García impartió talleres de platería y pintura, principalmente, además de enseñar manualidades con madera. Respecto a ‘El Güero’ Palma, la maestra indicó que él solía embolsar paletas de tamarindo para una compañía mexicana. “El señor era muy callado y respetuoso. Si le decía que limpiera la mesa, tomaba su trapito y limpiaba”, indicó para Univisión.

Además las letras y actividades manuales, ‘El Güero’ Palma ha mostrado interés por las bellas artes, como la pintura y el teatro, según su representante legal, quien cuenta con los diplomas de los talleres a los que asistió. Respecto a su estancia en Estados Unidos -donde fue sentenciado a 16 años de prisión por delito de delincuencia organizada-, José Gabriel indicó que fue un “reo ejemplar”, pues gracias a su buena conducta sólo cumplió nueve años.

“Durante sus 28 años -que ha estado preso- no tiene sanciones de alta peligrosidad o que haya ocasionado un daño. Nada. No tiene ninguna mala conducta”

Héctor Luis Palma Salazar se encuentra recluido en el penal de El Altiplano por un homicidio perpetrado en 1992 (Foto: Infobae México / Jovany Pérez)

Proyecto de vida

A sus 63 años, Palma Salazar se encuentra estable de salud, aunque ha tenido signos de cáncer de piel, así como problemas de próstata, de articulaciones, de espalda y de columna. Incluso, en una ocasión tuvo que recibir atención médico en la cárcel debido a que había sufrido de múltiples picaduras arañas capulinas.

Pese a ello, el capo sinaloense aún tiene planes a futuro y un proyecto de vida que quisiera desarrollar junto a su familia, en caso de recuperar su libertad. Su padre le heredó tierras que puede trabajar, mientras que su madre -quien aún vive- también cuenta con ganado que sirve para su sustento económico, por lo que su abogado aseguró que cuenta con los medios suficientes para mantenerse.

“Lleva 28 años detenido, claro que tiene un proyecto de vida muy claro con base en todo lo que ha estudiado y aprendido de maestros del propio centro de Puente Grande, en Jalisco, así como en el penal de El Altiplano”, agregó su representante legal.

En caso de recuperar su libertad, Palma Salazar tiene pensado reunirse con su familia para trabajar las tierras que heredó de su padre (Foto: Infobae México)

Es así como, según su abogado, Palma Salazar parece haber dejado las armas por los libros y el estudio. Sin embargo, su historial criminal aún lo persigue. Y es que en diversas ocasiones ha estado a punto de recuperar su libertad, pero la justicia mexicana aún busca mantenerlo tras las rejas.

El 9 de mayo un Tribunal de Jalisco ordenó su liberación, pues no se contaban con los elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el delito de delincuencia organziada. Si bien se esperaba que saliera del penal de El Altiplano, personal de la Fiscalía General de la República (FGR) le cumplimentó una nueva orden de aprehensión por un homicidio perpetrado en 1992 en contra de nueve personas, entre las que se encontraba conocidos de Miguel Ángel Félix Gallardo.

Este nuevo mandamiento judicial fue girado por Cecilia Crockman Flores, encargada de despacho del juzgado de Primera Instancia del Distrito del Estado de Guerrero -donde localizaron los cuerpos de las víctimas-. No obstante, este jueves un juez federal determinó auto de libertad por prescripción de la acción penal por dicho homicidio, lo que significaba que Palma Salazar podía salir libre, pero hasta el momento aún no ha abandonado el penal del Estado de México.