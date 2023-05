El incómodo tema que Delfina Gómez no evadirá en el segundo debate

La candidata a la gubernatura del Estado de México negó que Morena haya solicitado no hablar de un tema en específico en el segundo debate (Cuartoscuro)

La candidata a la gubernatura del Estado de México (Edomex) por Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez Álvarez, negó que el Movimiento de Regeneración Nacional o ella hayan solicitado ante el Instituto Electoral del Estado de México que no sean tocados ciertos temas en el segundo debate que se llevará a cabo el próximo jueves 18 de mayo.

Te puede interesar: Qué significaría para el PRI una derrota en el Edomex

Al término de un evento que realizó este miércoles, la morenista habló por pocos minutos con la prensa que se encontraba presente, momento en el que fue cuestionada sobre la supuesta petición que se habría hecho sobre que el tema de los diezmos —presuntos actos de corrupción— a empleados del municipio de Texcoco no sea abordado, situación que negó.

La extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró que, por el contrario, lo que ella y su equipo han solicitado durante todo el proceso electoral ha sido que se dé respeto, pues reconoció que no está en posición de imponer su voluntad en todo lo concerniente a los debates.

Te puede interesar: Inició votación anticipada en penales del Edomex

“Yo lo que... lo que se pidió fue respeto, o sea, han habido muchos comentarios de que si se dijo que no se hablara de un tema (lo de Texcoco, del diezmo, preguntó el reporte), que si se dijo que si no se quería un moderador, pero nada, lo único que se pidió y sigo pidiendo y seguiré pidiendo es que haya respeto, se pidió o se sugirió, obviamente no está uno como para imponerse”, explicó ante los cuestionamientos.

Delfina Gómez negó que haya pedido que no se aborde el tema de los presuntos diezmos que habría exigido a empleados cuando fue presidenta municipal de Texcoco (Cuartoscuro)

Sobre el mismo tenor, uno de los reporteros presentes preguntó si su solicitud tuvo que ver con que en el primer debate su contrincante, Alejandra del Moral, señaló en múltiples ocasiones el tema que la involucró en Texcoco, situación que también negó.

Te puede interesar: Cuánto falta para las elecciones en México 2023

De acuerdo a la morenista, todos son libres de escoger hablar de cualquier tema; sin embargo, apuntó a que a veces lo que incómoda son las formas, pues algunos señalamientos en su contra han sido desde el encono o la ironía, por lo que reiteró que sólo ha pedido respeto.

“A veces es la forma, tú puedes tratar un tema con todo el respeto, pero a veces la forma, el encono, la ironía... entonces no”

Casi un mes después del primer debate, las candidatas se volverán a ver las caras (Cuartoscuro)

Aunado a lo anterior, Gómez Álvarez se dijo lista para el segundo debate, pues señaló que su ejercicio para tal acontecimiento han sido las pláticas que ha entablado con la ciudadanía, así como las constantes reuniones que ha tenido con su equipo, dos acciones que la siguen nutriendo como política.

Finalmente, la morenista aseguró que el debate es un intercambio de ideas importante; no obstante, desde su perspectiva, tiene más importancia escuchar a las personas y, sobre todo, entender las necesidades de la población.

“Ya estamos listos, pues mira, con todos los ejercicios de platicar con la gente y de tener nuestras reuniones, yo creo que más que (...) se sigue uno nutriendo. El debate puede ser importante, pero lo más importante es escuchar a la gente y sobre todo nutrirse de lo que la gente necesita”, refirió.

¿Cuándo y dónde ver el segundo debate?

El Instituto Electoral dio todos los detalles del segundo y último debate (Twitter/@IEEM_MX)

El segundo y último debate entre las candidatas a la gubernatura del Estado de México se llevará a cabo el jueves 18 de mayo a las 20:00 horas (tiempo del centro), en el cual se confrontarán ideas y propuestas sobre seguridad y justicia; economía y empleo; educación; así como medio ambiente y desarrollo sustentable.

El flujo del ejercicio será comandado por la comunicadora Ginarely Valencia y se tiene estimado que éste dure aproximadamente 60 minutos; asimismo, las autoridades del IEEM dieron a conocer que el desarrollo del debate sea muy similar al que se vivió en el ejercicio anterior.