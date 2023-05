Cuándo reabrirá la Línea 1 del Metro CDMX, esto dijo Claudia Sheinbaum

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum comentó cómo va la remodelación de la Línea 1 del Metro de la CDMX y brindó detalles de una posible fecha de reapertura

La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México se encuentra en remodelación, razón por la cual se están cerradas las estaciones desde Pantitlán hasta Salto del Agua. Sin embargo, muchas personas esperan que pueda ser reabierto el primer tramo próximamente, algo de lo que ya habló la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

Te puede interesar: Metro CDMX hoy 15 de mayo: usuarios reportaron trenes detenidos en la línea 3

En julio de 2022, la Línea Rosa del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro se encuentra cerrada parcialmente, mientras se realiza un proceso de modernización, en una ruta que cuenta con más de 50 años de antigüedad y que necesitaba de algunas mejoras para brindar mejor servicio a los usuarios.

La Línea 1 recorre la CDMX de Pantitlán a Observatorio, en un traslado de oriente a poniente pasando por varios puntos importantes en el centro de la capital. Con el inicio de la modernización, se cerraron 12 estaciones desde la terminal en el oriente hasta Salto del Agua.

Te puede interesar: Metro CDMX hoy 16 de mayo: reportan avance lento en líneas 5, 7 y 3

El Gobierno puso a disposición de los usuarios una ruta emergente de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que circula en paralelo a las estaciones que se encuentran cerradas. Aunque varios usuarios han optado por buscar rutar alternas, entre las que se incluye la Línea 9.

Los usuarios siguen a la espera de que se haga la reapertura de las estaciones de Pantitlán a Salto del Agua. (@MetroCDMX)

Esto ha provocado un caos en la llamada Línea Café, por lo que los pasajeros han comenzado a preguntarse cuándo reabrirán el primer tramo de la Línea 1. Esta pregunta fue respondida por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, durante una conferencia el pasado 15 de mayo.

Te puede interesar: Metro de CDMX obtuvo premio internacional por rescatar a una gallina de las vías en estación Centro Médico

La titular del Gobierno de la CDMX comentó que se encuentran realizando los últimos ajustes en el nuevo sistema de manejo que se ocupara, mismo que utilizan actualmente los trenes en el mundo, incluido el Tren Maya y el Tren Interoceánico.

“Este sistema se llama CBTC. Quiere decir que el alcance de los trenes y la operación tiene características de un sistema más automático, a diferencia de los sistemas manuales que se utilizaban antes. Entonces se están haciendo adecuaciones en él, es un sistema en el que los trenes deben estar al punto, la vía tiene que estar al punto y después, ambos tienen que estar al punto para que no haya problema”, señalo la mandataria de la CDMX sobre el proceso que se está realizando.

Señalo que hasta que no se tenga la seguridad de la operación adecuada del sistema CBTC no se podrá poner en funcionamiento el tramo de Pantitlán a Salto del Agua. “En el momento que tengamos las fechas les avisamos, pero estamos ya en la última parte. No hay fecha exacta pero vamos bien”, puntualizó Claudia Sheinbaum respecto a cuándo será la reapertura.

Con la conclusión del primer tramo, iniciarán las obras de Balderas a Observatorio. (Twitter/ @GobCDMX)

Por lo que los usuarios deberán esperar hasta que se hagan las últimas adecuaciones en el sistema de conducción de los trenes, cuya obra civil concluyó a inicios de marzo, de acuerdo con información que brindó el mismo transporte público mediante un comunicado.

El director del Metro, Guillermo Calderón, declaró durante el mes de febrero que el primer tramo sería puesto en función a finales del mes de mayo, algo que parece no ocurrirá, de acuerdo con las declaraciones de la jefa de Gobierno.

Cabe mencionar que con la reapertura del tramo Pantitlán-Salto del Agua se prevé el cierre la segunda parte de la Línea 1, de la estación Balderas a Observatorio para cumplir con la remodelación al 100%. Por lo que los usuarios seguirán siendo afectados, aunque se brindará el servicio emergente de RTP.

Se espera que las obras del segundo tramo se concluyan en menor tiempo, tomando en cuenta que son menos las estaciones que se modernizarán, siendo únicamente 8 paradas las que se cubrirán.