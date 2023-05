AMLO se lanzó contra el Poder Judicial por ordenar liberación de Héctor “El Güero” Palma

Foto:cuartoscuro

Luego de que se diera a conocer que un juez federal determinó auto de libertad por prescripción de la acción penal por el delito de homicidio calificado contra Héctor “El Güero” Palma Salazar el pasado miércoles 17 de mayo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador criticó la acción por medio de su conferencia de prensa mañanera de este jueves.

El mandatario se volvió a lanzar contra el Poder Judicial y reclamó que un juez ordenó que se dejara libre a El Güero Palma, por lo que se tuvo que indagar si existían más delitos para que pudiera quedar en prisión.

“¿Saben qué pasó ayer? Un juez, algo nunca visto, dio la instrucción al encargado de un reclusorio de que en tres hora, fíjense, ya ni siquiera 24 horas, en tres horas dejara libre al Güero Palma, ese es el Poder Judicial”, señaló el presidente de México.

Ante la pregunta de una reportera sobre si Palma iba a salir de prisión, el presidente mencionó que no, pues de inmediato se avisó a la Fiscalía, quienes hicieron una indagatoria y se encontraron otros delitos. “¿Eso es correcto?”, preguntó.

López dijo que, cuando corresponda la sección de Cero Impunidad, se dará a conocer quien es el juez o la jueza que dio la instrucción de liberar al Güero Palma.

El mandatario federal explicó que con o que se ha venido creando, de que el Poder Judicial es independiente y autónomo, “y están empoderados, y tienen el respaldo de Claudio X. González, de los jurisconsultos salinistas (...), no creen en el pueblo, están totalmente divorciados del pueblo, qué bueno, aunque no les guste, que se les deje a la gente que elija, ¿Qué? No van a poder encontrarse 100 candidatos para ministros, mujeres y hombres, con nivel de doctorado, honestos, íntegros, verdaderos jueces, incorruptibles, ¿Qué no hay 100?”, cuestionó.

Recordó cuando se elegían los ministros en la época del presidente Benito Juárez y de Sebastián Lerdo de Tejada, habían requisitos que se tenían que cumplir. “Se cumple con todos esos requisitos, pero se busca lo mejor, y que haya debates, y que la gente sepa quiénes son, sus antecedentes, como lo menciona don Daniel Cosío Villegas, no es lo mismo alguien electo por el pueblo que alguien impuesto por una élite, por la minoría, estamos hablando de la impartición de justicia”, dijo el presidente.

Fue el pasado miércoles, a las 15:00 horas, que fue decretada la liberación de El Güero Palma, sin embargo El Altiplano fue notificado fue notificado a las 22:15 horas

