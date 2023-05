Alicia Keys viajó en globo aerostático en Teotihuacán previo a concierto en CDMX

Alicia Keys compartió en Instagram su viaje en globo aerostático en Teotihuacán. [Instagram/AliciaKeys]

La cantante estadounidense Alicia Keys se presentó la noche del miércoles 17 de mayo en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, como parte de su World Tour 2023, sin embargo, se dio tiempo para visitar la Zona Arqueológica de Teotihuacán, incluso viajó en un globo aerostático.

La compositora originaria de New York inició a principios de mayo una serie de conciertos que tuvieron como primera sede Rio de Janeiro, Brasil, y que concluirán el viernes 19 de mayo en Guadalajara, Jalisco. La intérprete de No One incluyó tres fechas en territorio mexicano, cumpliendo con el primero en Monterrey el 14 de mayo.

El Coloso de Reforma fue el segundo inmueble que recibió el World Tour 2023 de Keys, ante cerca de 10 mil de sus seguidores que se dieron cita. La cantante tomó un momento de relajación previo a su concierto, visitando Teotihuacán en el Estado de México.

La estadounidense compartió en redes sociales varias fotografías y videos del momento que disfruto en compañía de su esposo Swizz Beatz, y de sus hijos Egypt y Genesis. Posó frente a las pirámides que se encuentran en la Zona Arqueológica, además publicó una filmación en donde se observa que tuvo la valentía de realizar un viaje en globo aerostático.

“México, ya me estás quitando el aliento. Ciudad de México, no veo la hora de celebrar contigo esta noche”, fue la descripción que agregó Alicia Keys en su publicación de Instagram. Durante su viaje por las alturas del Estado de México, la cantante mostró el momento en que destapó un botella de champagne, siendo una forma de celebrar su visita a tierras azteca.

Sus seguidores mexicanos no tardaron en manifestarse en los comentarios de la publicación, mostrando su asombro por la visita de la estadounidense a la zona arqueológica. “Me muero sólo de ver donde estuvo”, “Esperamos vuelva pronto”, “No puedo esperar a verte en Guadalajara”, “Bienvenida, te gustará nuestra cultura, nuestra gente, nuestra comida”, “Más de 20 años esperando este momento” y “Disfruta de tu tiempo en México”, fueron algunas de las reacciones.

Aunque también ironizaron sobre el hecho de que arrojó el corcho de la botella desde la alturas, mencionando que seguramente descalabró a alguna persona, incluso hubo quienes bromearon comentando que a ellos les había caído.

Su esposo, el rapero Swizz Beatz también compartió parte de lo que fue el viaje a través de Teotihuacán, aunque evidenció que sintió miedo al ir a esa altura en una canasta, mencionando incluso que no lo volvería a hacer. “Desde México con amor. ¡No más globos aerostáticos para mi! Fueron demasiado alto para que estemos en una canasta. El lado blanco se apoderó de mi”, fueron las palabras que compartió el cantante en su cuenta de Instagram.

La cantante estadounidense se mostró emocionada por su concierto en el Auditorio Nacional. [Instagram/AliciaKeys]

Los internautas también realizaron comentarios en los que recordaron el reciente incidente que se presentó en la zona, en donde un globo aerostático se incendió mientras una familia se encontraba viajando, provocando la muerte de dos personas, y dejando a otras dos gravemente lesionadas.

El accidente se dio luego de que una de las mangueras que se usan para el gas se rompió luego de que la canastilla golpeara el piso mientras se realizaba el aterrizaje de la misma. El momento fue grabado por varios habitantes del lugar, en los que se pudo presenciar como los ocupantes del globo se arrojaron al vacío.

Los internautas trataron de advertir de la situación a Alicia Keys, aunque el viaje ya se había realizado y la cantante dejó ver lo mucho que disfrutó de las alturas, acompañada de su familia.