Santa Fe Klan dividió opiniones al posar con Vin Diesel: “Abandonó a su familia”

Santa Fe Klan se une a la saga 'Fast & Furious' y desata polémica en redes sociales (@santa_fe_klan_473)

Santa Fe Klan, el cantante mexicano, sigue cosechando éxitos, pues ahora se suma al proyecto musical de la franquicia Fast & Furious. Ayer tuvo la oportunidad de conocer en persona al actor de Hollywood Vin Diesel. Sin embargo, una vez más, enfrentó críticas en las redes sociales.

El cantante sigue envuelto en polémica por su relación sentimental con Karely Ruiz, modelo de OnlyFans, pues ha sido acusado de abandonar a su familia por su nueva pareja.

Cabe recordar que el rapero tuvo un hijo con la influencer Maya Nazor, y desde que inició su polémica relación con Karely dejó de mencionar a su bebé, Luka.

Como resultado, los internautas comenzaron a atacar al cantante, acusándolo de abandonar a su familia, lo que contradice los principios defendidos en la serie de películas Fast & Furious. En consecuencia, la foto con el reconocido actor se inundó de críticas.

El cantante Santa Fe Klan enfrenta críticas tras conocer a Vin Diesel en persona (@santa_fe_klan_473)

El cantante compartió una serie de fotos y videos en su cuenta de Instagram, mostrando su llegada a un evento relacionado con el estreno de la película. Además, posó orgulloso con Vin Diesel.

“Es increíble conocerte en persona, hermano @vindiesel. Es un honor ser parte de @thefastsaga. Viva México”, decía la publicación del cantante.

Sin embargo, el momento se vio ensombrecido por un aluvión de odio dirigido hacia la imagen. Su reciente contenido en redes sociales y su actual relación sentimental no han sido bien recibidos por sus fans, quienes no han dejado de criticarlo.

“La familia es lo primero, y Santa Fe Klan abandonó la suya”.

“¿Vas a tomar una ducha con él también?”

“Rápido y espurio”.

“¡Vin Diesel, aléjate de él! La familia es lo primero, y este tipo abandonó a los suyos”.

Santa Fe Klan divide opiniones al posar con Vin Diesel en el estreno de 'Fast & Furious (@santa_fe_klan_473)

¿Por qué se separó Maya Nazor de Santa Fe Klan?

Después de un año de su separación con el rapero Santa Fe Klan, la influencer Maya Nazor ha decidido hablar públicamente sobre su relación pasada. En una declaración en sus redes sociales, Maya afirmó: “Yo no dejé a Ángel y él no me dejó a mí”.

Sin embargo, recientemente ha surgido una controversia en torno a su vida amorosa debido a su aparición en un antro de Guadalajara junto al cantante Peso Pluma, conocido en la vida real como Hassan Emilio Kabande Laija.

El periodista Holy Milk compartió en Instagram una serie de videos en los que se puede ver a Maya y Peso Pluma entonando canciones como Ella Baila Sola y AMG.

Estas imágenes han llevado a algunos fanáticos a especular sobre un posible romance entre ambos. Sin embargo, ni Maya ni Peso Pluma han confirmado oficialmente su relación.

Por otra parte, algunos seguidores de Santa Fe Klan afirman que el rapero está en una relación con la influencer Karely Ruiz, basándose en un beso que se dieron durante un concierto en Monterrey y en las fotografías que han compartido juntos en redes sociales.

El romance de Santa Fe Klan y Karely Ruiz genera controversia en medio del proyecto 'Fast & Furious (@nazormaya)

¿Cuáles fueron las razones detrás de la separación entre Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La relación entre Santa Fe Klan, cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso, y Maya Nazor comenzó en 2021. Durante ese mismo año, la pareja anunció con alegría el nacimiento de su primer y único hijo.

Sin embargo, a finales de diciembre de 2022, anunciaron su separación. Aunque en ese momento no revelaron públicamente las razones detrás de su decisión, Maya dio algunos detalles durante una transmisión en vivo.

“Fue una decisión que ambos tomamos y simplemente nos separamos como pareja, pero seguimos siendo una familia porque tenemos un hijo en común”, expresó. Además, la influencer solicitó respeto y pidió que se detuvieran las críticas relacionadas con su separación.

Santa Fe Klan: ¿un 'rápido y furioso' o un padre ausente? Críticas en redes sociales (@santa_fe_klan_473)

“Nadie sabe cómo nos conocimos. Me enamoré de Ángel y tuvimos un bebé porque ambos lo deseábamos. Solo les pido respeto como mujer y, sobre todo, para el bienestar de mi hijo”, agregó Maya. Sin embargo, no brindó más detalles sobre las razones exactas que llevaron a su ruptura.

En una entrevista en el canal de Youtube de Pepe Garza en enero de 2023, Santa Fe Klan también habló sobre su separación de Maya Nazor. “Son problemas personales que es mejor mantener en silencio, ya que no sabemos qué depara el futuro”, comentó.

El cantante también destacó que mantiene una relación cordial con Maya por el bienestar de su hijo. “Mi Luka es mi Luka, y siempre me verá junto a ella. Siempre que nos vea juntos, todo estará bien”, concluyó Santa Fe Klan.