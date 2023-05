Paco Palencia ventiló que usa pantalones de mujer por su “estilo punk”

Paco Palencia reveló un secreto de su estilo rockero (EFE/Francisco Guasco)

Con el estreno de la nueva temporada de MasterChef Celebrity México 2023, poco a poco se han ido compartiendo diferentes detalles de los concursantes que están en el reality que pone a prueba las habilidades en la cocina. Este año, uno de los concursantes es Juan Francisco Palencia, el ex jugador de Pumas y Cruz Azul.

Te puede interesar: Julio César Chávez confirmó que su hijo recayó: “Se le inflamó el cerebro”

Paco Palencia, como también es conocido, es una de las celebridades que participan en la cocina de MasterChef. Pero, antes de debutar en el reality, una de sus características que lo marcaron durante su carrera como futbolista y también como entrenador técnico fue su estilo rockero.

Cuando fue entrenador de Pumas y Lobos Buap, Palencia lució diferentes trajes entallados, los cuales generaron una serie de burlas entre la afición por su apariencia. En medio de todas las reacciones que provocó el ex mediocampista, reveló que compra pantalones de mujer para mantener su estilo “punk”.

Palencia comentó que usa pantalones de la sección de mujeres (Foto: Cuartoscuro)

Según explicó el Gatillero, prefiere comprar pantalones de la sección de mujeres pues los consideró más cómodos, además de que le permiten seguir con su estilo rockeron, de acuerdo a lo que narró en una entrevista para El Sol de México. Aunque aquella confesión la realizó hace cuatro años, el público la recordó por su participación en MasterChef Celebity, ya que en el primer capitulo de la temporada lució ese mismo atuendo.

Te puede interesar: Qué es lo que piensan hacer Julio César Chávez y Terrible Morales con la pelea de exhibición

“Son de mujer, son stretch porque no son apretados y son mucho más fuertes. Me gustan bastante, como también me gusta el Punk de ahí empecé a vestirme así con estos pantalones más punketos, pero luego descubrí que los de mujer son stretch y como todavía entro.... yo me pongo lo que me gusta, no me importa los paradigmas, los rompo siempre”, contó.

Pese a que ha recibido una serie de críticas y burlas por su manera de vestir, para Paco Palencia no le importa las opiniones de la afición o la manera en la que se ríen de él, ya que los toma con humor y reconoció la creatividad de sus fans.

Francisco Palencia aseguró que no le importan las críticas, así que usa lo que le plazca (EFE/Francisco Guasco)

“Yo no soy del ‘qué diran’, no me importa mucho. Luego la gente hace muchas bromas, que ‘torero’, que ‘olee’, chiflidos. Me río un montón, a mi no me causa enojo cuando te dicen cosas en la tribuna, la creatividad está muy graciosa”, explicó.

¿Por qué a Paco Palencia le gusta el estilo rockero?

Desde que debutó en la Primera División en 1994 con Cruz Azul hasta su retiro en 2011 con Pumas, Palencia conservó el cabello largo y lució las uñas pintadas de color negro al estilo metalero-rockero. Aunque en constantes ocasiones le sugirieron cortarse el cabello para evitar tener complicaciones en la cancha, no lo hizo y jugó siempre con su cabello recogido.

Te puede interesar: Cómo está Paco Villa tras luchar contra el cáncer y reaparecer en TUDN

Durante la misma entrevista confesó que su gusto por el rock y el metal surgió desde niño y que poco a poco se fue diversificando a otras bandas de este género. Su papá solía poner canciones de este género, por lo que de ahí surgió su gusto musical por este tipo de música, así que adoptó la manera de vestimenta rockera.

Paco Palencia debutó en MasterChef Celebrity México (Instagram/ @pacopalencia73)

“Desde chavito, mi papá tenía un taller de rectificación de motores y ahí en taller ponían rock, los Beatles, Led Zeppelin, Rolling Stone, después salió KISS y me llamó la atención...”, explicó.

Fue por ello que con el paso de los años conservó esta esencia de él y la llevó a todos sus aspectos profesionales dentro del futbol, ya que incluso cuando fue director técnico mantuvo ese look.

“Me han preguntado si me pienso cortar el cabello y la verdad no, no me pienso cortar el cabello, las uñas tampoco, me gusta mucho por el rock”, explicó.