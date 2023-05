Juan Alfonso Carralero calificó de “miserable” a Sony por incluir a influencers en doblaje de Spider-Man

Sony Pictures en la mira: La controversia detrás del cast de doblaje de Spider-Man (@carralero_juan)

Este martes 16 de mayo, las redes sociales se llenaron de comentarios y críticas tras darse a conocer la incorporación de nuevas voces al elenco de doblaje de la esperada película de Sony Pictures, Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Te puede interesar: Spider-Man: a través del Spider-Verso desató quejas por su doblaje

Sin embargo, desde el momento en que se hizo el anuncio, la decisión generó una ola de críticas. Algunos usuarios de las redes sociales expresaron su indignación ante la elección de incluir a influencers en el elenco de doblaje en lugar de actores que han estudiado durante años para perfeccionar su técnica.

Las críticas no solo provinieron de los fanáticos del personaje arácnido, sino también de reconocidos actores de doblaje mexicanos.

Te puede interesar: Galilea Montijo y Paul Stanley estarán en “La Casa de los Famosos”: ¿Dejarán Hoy?

Juan Alfonso Carralero, quien presta su voz a Will Smith en algunas de sus películas, calificó de “miserables” a Sony Pictures por incorporar a influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Polémica en redes: ¿Son los influencers los indicados para el doblaje de Spider-Man? (Captura de pantalla @carralero_juan)

Carralero, conocido por su destacada labor en la industria del doblaje, ha interpretado a otras estrellas como Martin Lawrence, Philip Seymour Hoffman, Eddie Murphy y John Travolta, y no está de acuerdo con la decisión de incluir a personas sin experiencia en este tipo de producciones.

Te puede interesar: Galilea Montijo confesó su arrepentimiento por haber esperado tanto tiempo para ser madre

Precisamente este martes, Sony lanzó un adelanto en el que se podían escuchar algunas de las voces del nuevo elenco de doblaje, lo cual generó rápidamente el descontento de los internautas. La falta de experiencia de los nuevos actores se hizo evidente, lo que llevó a algunos a manifestar que buscarán ver la película en su idioma original.

“Para que exiten las escuelas como Magic Voices o @AftermoonF solo para que miserables como @SonyPicturesMX ponga advenedizos que no son actores? ya mejor abramos un canal de TikTok, YouTube y les darán llamados en importantes películas” fue lo que escribió el actor en redes sociales.

La polémica está servida y parece que esta decisión de Sony Pictures continuará siendo objeto de debate entre los fanáticos y la comunidad de actores de doblaje en los próximos días. Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará a las pantallas en un futuro próximo, y habrá que esperar para ver cómo se desenvuelven las voces seleccionadas en esta nueva entrega del universo arácnido.

Fans indignados: ¿Qué opinan sobre los nuevos voces en el doblaje de Spider-Man? (Captura de pantalla @cinemex)

¿Quiénes son los influencers que participan en el doblaje de ‘Spider-Man: Across The Spiderverse’?

El anuncio de la inclusión de nuevas voces en el elenco de doblaje de la tan esperada película de Sony Pictures, Spider-Man: Across the Spider-Verse, ha generado una enorme polémica en las redes sociales.

Entre los nombres revelados se encuentran reconocidos influencers como Juan Guarnizo, Andrés Navy, Alex Montiel, Pipe Punk y Melissa Robles, quienes se suman a este emocionante proyecto.

Sin embargo, desde el primer momento, la decisión ha sido objeto de una ola de críticas. Los usuarios de las redes sociales expresaron su indignación al considerar que se privilegia la fama de los influencers en lugar de la experiencia y dedicación de los actores de doblaje que han estudiado durante años para perfeccionar su técnica.

Incluso, reconocidos actores de doblaje mexicanos lanzaron su voz en desacuerdo con la elección de Sony Pictures. Juan Alfonso Carralero, quien ha dado vida a personajes emblemáticos calificó de “miserables” a la productora por incluir a influencers en el doblaje de Spider-Man: Across the Spider-Verse. Carralero, respaldado por su destacada trayectoria en la industria, cuestiona la falta de experiencia de los nuevos actores en este tipo de producciones.

Actores de doblaje vs. Influencers: ¿Quién debería dar voz a Spider-Man? (@cinemex)

A pesar del lanzamiento de un adelanto en el que se pueden escuchar algunas de las voces del elenco de doblaje, la reacción de los internautas ha sido mayoritariamente negativa. La falta de destreza de los nuevos intérpretes ha sido evidente, llevando a algunos fanáticos a considerar ver la película en su idioma original.

La controversia está servida y se espera que continúe generando debate en los próximos días. Spider-Man: Across the Spider-Verse llegará pronto a la pantalla grande, y será interesante presenciar cómo se desenvuelven las voces seleccionadas en esta nueva entrega del universo arácnido.